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Esta é a moto mais extrema já criada: até 480km e preço de Ferrari

A Dodge Tomahawk costuma chamar a atenção sempre que o assunto são motos extremas e projetos radicais da indústria automotiva. Conheça essa moto.

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Valdomiro Neto* *com uso de Inteligência Artificial
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Valdomiro Neto* *com uso de Inteligência Artificial
Repórter
21/03/2026 16:34

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Esta é a moto mais extrema já criada: até 480km e preço de Ferrari
Esta é a moto mais extrema já criada: até 480km e preço de Ferrari crédito: Portal Giro 10

A Dodge Tomahawk costuma chamar a atenção sempre que o assunto são motos extremas e projetos radicais da indústria automotiva. Apresentada como um conceito e não como um veículo de produção, ela combina a base mecânica de um carro esportivo com a forma geral de uma motocicleta futurista. Assim, ao unir um motor V10 gigante a uma estrutura de duas rodas duplas, o modelo acabou se tornando uma espécie de vitrine tecnológica e de marketing. Ou seja, mais próxima de uma escultura funcional do que de um meio de transporte do dia a dia.

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Desde o lançamento, a Dodge Tomahawk tem o tratamento de um experimento de engenharia que desafia os limites do que se entende por moto. Assim, concebida para demonstrar potência, ousadia de design e capacidade técnica da marca, ela não teve planejamento para circular em vias públicas. Por isso, o projeto ajuda a ilustrar como alguns protótipos servem mais para explorar conceitos e provocar debate do que para chegar às concessionárias em grande escala.

A Dodge Tomahawk é uma motocicleta conceitual criada pela Dodge no início dos anos 2000, usando como coração um motor de carro esportivo – depositphotos.com / stephstarr9363@gmail.com

O que é a Dodge Tomahawk e por que chamou tanta atenção?

A Dodge Tomahawk é uma motocicleta conceitual criada pela Dodge no início dos anos 2000, usando como coração um motor de carro esportivo. O bloco escolhido é um V10 de 8.300 cc, derivado do Dodge Viper, o que já coloca o modelo em uma categoria à parte entre as motos de alta cilindrada. Em vez de seguir o formato tradicional com duas rodas alinhadas, a Tomahawk adota um conjunto de quatro rodas, dispostas em duplas na frente e atrás, para tentar lidar com o peso e a força do conjunto.

Com esse arranjo, o veículo se posiciona na fronteira entre moto e triciclo/quadríciclo exótico, mas é amplamente conhecido como uma motocicleta conceitual. A proposta é demonstrar até onde a engenharia poderia ir ao acoplar um motor gigantesco a uma estrutura compacta. Não se trata de um projeto voltado à praticidade, e sim de um exercício de estilo e de performance teórica, que funciona como cartão de visitas tecnológico da marca.

Dodge Tomahawk: motor V10 de 8.300 cc e velocidade teórica de 480 km/h

O grande destaque da Dodge Tomahawk é o motor V10 de 8.300 cc, posicionado longitudinalmente no chassi. Esse propulsor, com origem no esportivo Viper, entrega algo em torno de 500 a 510 cavalos de potência, valor muito acima do que se encontra mesmo nas motos esportivas mais potentes do mercado. A força é enviada à roda traseira por meio de um sistema de transmissão adaptado, já que o conjunto não foi desenhado para uma aplicação típica de motocicleta.

Em termos de desempenho teórico, a Dodge chegou a divulgar que a Tomahawk poderia alcançar até 480 km/h. Esse número, porém, é considerado uma projeção de engenharia, baseada em cálculos de potência, aerodinâmica estimada e relação de marchas. Não há registros amplamente aceitos de medições oficiais com essa velocidade. Ainda assim, o dado se tornou parte central da imagem da moto, reforçando a ideia de um protótipo pensado para explorar limites e provocar discussão sobre o que seria possível em duas rodas.

Outro ponto relevante é o som produzido pelo V10, semelhante ao de um carro de competição. A combinação de ronco grave, resposta rápida e torque abundante cria um comportamento que se afasta bastante do padrão das motos convencionais. Na prática, isso exige um conjunto de freios superdimensionado, estrutura reforçada e pneus especiais para suportar as cargas envolvidas, ainda que a Tomahawk tenha sido pouco utilizada em situações reais de alta velocidade.

Por que a Dodge Tomahawk é apenas uma moto conceitual?

A Dodge Tomahawk é considerada uma moto conceitual porque foi criada principalmente para exposição em salões do automóvel e feiras especializadas, sem atender às exigências legais e práticas para uso cotidiano. Regulagens de emissões, ruído, segurança, iluminação, frenagem e estabilidade em alta velocidade tornam praticamente inviável a homologação de um veículo tão extremo para circulação normal. Além disso, o peso elevado, a ergonomia incomum e o consumo de combustível desproporcional também afastam a ideia de uso rotineiro.

Outro fator está ligado à própria dirigibilidade. O conjunto de quatro rodas independentes, com sistema de suspensão que permite inclinação em curvas, é complexo e exige habilidade avançada para ser controlado. Ainda que o projeto permita algum grau de inclinação, ele não oferece a mesma sensação e previsibilidade de uma moto esportiva tradicional. Esse caráter experimental reforça a classificação como conceito, não como produto de linha.

Na época de sua apresentação, a Dodge até permitiu a encomenda de algumas unidades artesanais da Tomahawk, tratadas como peças de coleção. O preço teórico divulgado girava na casa das centenas de milhares de dólares, variando conforme a fonte, frequentemente citado na faixa aproximada de US$ 500 mil ou mais por unidade. Esse valor, aliado à ausência de homologação para as ruas, consolidou o modelo como artigo de luxo e de exibição, adquirido principalmente por colecionadores e exibido em museus ou coleções privadas.

Quais são as características de design e as principais limitações práticas?

O design da Dodge Tomahawk mistura elementos de motocicleta custom com traços industriais, deixando o motor V10 completamente exposto. O uso intenso de alumínio polido, peças usinadas e linhas retas cria uma aparência de máquina bruta, quase como um protótipo de ficção científica. O assento é estreito e posicionado sobre a parte traseira do motor, enquanto o tanque e a carenagem mínima acompanham a forma alongada do conjunto.

Entre as características visuais que mais chamam atenção estão:

  • Quatro rodas estreitas, em pares dianteiro e traseiro, com suspensão independente.
  • Escapamentos múltiplos que percorrem as laterais, realçando o porte do V10.
  • Postura de pilotagem inclinada para frente, similar à de uma moto esportiva radical.
  • Acabamento metálico aparente, com poucas superfícies pintadas.

Essas escolhas de design, embora impressionem em exposições, trazem limitações práticas evidentes. Entre elas, podem ser destacadas:

  1. Peso elevado, que dificulta manobras em baixa velocidade.
  2. Calor intenso gerado pelo motor, muito próximo do piloto.
  3. Ausência de proteção aerodinâmica adequada para longos trechos.
  4. Capacidade reduzida de carga e zero preocupação com conforto do passageiro.

Tais limitações tornam a Tomahawk imprópria para deslocamentos diários, viagens ou uso urbano comum. O foco do projeto está claramente no impacto visual e no desempenho teórico, e não na conveniência ou na versatilidade.

O design da Dodge Tomahawk mistura elementos de motocicleta custom com traços industriais, deixando o motor V10 completamente exposto – Corvair Owner/Wikimedia Commons

Impacto da Dodge Tomahawk no mundo das motos e da engenharia automotiva

Mesmo sem produção em massa, a Dodge Tomahawk teve papel relevante no universo das motocicletas e da engenharia automotiva. O modelo ajudou a popularizar a ideia de que conceitos podem ir além de pequenas variações estéticas, explorando configurações mecânicas radicais. Para a indústria, o projeto serviu como laboratório de materiais, soluções de suspensão e integração entre motor de alto desempenho e chassi compacto.

No campo da comunicação, a Tomahawk reforçou a imagem da Dodge como marca ligada a motores grandes e à cultura de alta performance. O conceito também inspirou debates entre engenheiros, entusiastas e especialistas sobre segurança, limites de velocidade e viabilidade de projetos extremos. Em feiras e museus, a presença da moto conceitual costuma atrair visitantes, funcionando como peça de destaque em exibições sobre o futuro do design e da mobilidade.

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Ao longo dos anos, o nome Dodge Tomahawk passou a ser referência sempre que surgem discussões sobre motos mais rápidas do mundo, mesmo que sua velocidade de 480 km/h permaneça em grande parte no campo teórico. Dessa forma, o modelo consolidou seu lugar como ícone conceitual, mais associado à experimentação e ao impacto visual do que à prática de rodar pelas ruas.

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