Do JetLag ao ATKÖ: a reinvenção de Thiago Mansur nos palcos do Lollapalooza

Na contagem regressiva para o Lollapalooza Brasil 2026, o nome ATKÖ aparece com destaque entre as atrações brasileiras do festival em São Paulo. Por trás do projeto está Thiago Mansur, artista que construiu uma trajetória marcada por mudanças de rumo, trânsito entre diferentes cenas culturais e presença constante na música eletrônica. Assim, a apresentação no evento reforça a fase atual do DJ, agora em carreira solo e com identidade própria consolidada.

A história do catarinense passa por igreja, passarelas internacionais, parcerias de sucesso e até menção em biografia de estrela pop mundial. Hoje, ATKÖ vive um momento de grande exposição, mas mantém um perfil considerado discreto quando se trata de vida pessoal, dividindo nas redes apenas recortes da rotina em família e de bastidores de shows.

ATKÖ é casado com a advogada e apresentadora Gabriela Prioli, com quem tem uma filha, Ava – Divulgaçao

Quem é ATKÖ e como surgiu o DJ do Lollapalooza 2026?

A palavra-chave central deste tema é ATKÖ, nome artístico adotado por Thiago Mansur em sua fase mais recente como DJ e produtor. O primeiro contato com a música veio ainda na juventude, dentro da igreja, onde atuou como baterista em uma banda gospel. Com o tempo, o interesse pelas batidas eletrônicas cresceu e o músico migrou para o universo das pistas, abraçando a carreira de DJ profissional e, mais tarde, de produtor.

Antes de ganhar projeção como ATKÖ, o artista integrou durante mais de uma década o projeto JetLag, dupla de música eletrônica formada com Paulo Velloso. Nesse período, somou remixes e colaborações com nomes populares do cenário brasileiro, como Anitta, Ana Vilela e Alok. Ademais, versões de faixas como Trem Bala e Zé do Caroço circularam amplamente em rádios, festas e plataformas digitais, ajudando a consolidar o nome de Thiago na cena eletrônica nacional.

ATKÖ, Lollapalooza 2026 e a construção de uma carreira na música eletrônica

A presença de ATKÖ no Lollapalooza 2026 representa mais um capítulo de uma trajetória que une experiência de pista, trabalho em estúdio e leitura de tendências sonoras. Afinal, o festival, que reúne artistas de diferentes estilos, costuma funcionar como vitrine global, o que aumenta a visibilidade de DJs brasileiros que se apresentam no line-up. No caso de Thiago, a participação consolida o movimento de transição do período JetLag para a atual fase solo.

O caminho percorrido até o grande festival passou por diferentes etapas:

Formação musical inicial: prática de bateria em banda gospel e envolvimento com música ao vivo.

prática de bateria em banda gospel e envolvimento com música ao vivo. Entrada na cena eletrônica: início como DJ, desenvolvimento de técnicas de mixagem e presença em clubes.

início como DJ, desenvolvimento de técnicas de mixagem e presença em clubes. Projeto JetLag: duplas de DJs em evidência, com remixes que circularam amplamente no país.

duplas de DJs em evidência, com remixes que circularam amplamente no país. Transição para ATKÖ: criação de identidade artística própria, com foco em produção autoral e performances como headliner.

No palco, o trabalho de ATKÖ se apoia em sets que combinam elementos de house, pop e remixes de faixas conhecidas, estratégia comum em DJs que buscam manter conexão imediata com o público. Ademais, a agenda de festivais, clubes e eventos corporativos foi sendo construída ao longo dos anos, sustentada por parcerias, feats e presença constante nas plataformas digitais.

Como foi a fase de modelo de Thiago Mansur antes de virar ATKÖ?

Antes de ganhar projeção como DJ, Thiago Mansur atuou como modelo no início dos anos 2000. Morou em Nova York, participou da semana de moda local e desfilou também em eventos em São Paulo. Assim, trabalhou para marcas como Calvin Klein e Donna Karan, integrando um circuito que reúne desfiles, campanhas fotográficas e produção de editoriais para revistas.

Esse período nas passarelas teve impacto direto na relação de Thiago com a música. Afinal, nos bastidores de desfiles, ele acompanhava atentamente as trilhas sonoras usadas por estilistas e equipes de produção. Em algumas situações, chegou a sugerir faixas para compor o clima de determinadas apresentações, aproximando ainda mais moda e som eletrônico. Portanto, essa experiência ajudou a moldar a percepção de ritmo, atmosfera e construção de narrativa musical que mais tarde apareceria nos sets.

Durante a fase internacional, o então modelo também frequentou festas e eventos onde a música eletrônica tinha papel central, o que reforçou o desejo de migrar definitivamente para as pickups. Ao retornar ao Brasil, o movimento em direção às pistas já estava em curso, abrindo espaço para o surgimento do DJ profissional.

ATKÖ chega ao Lollapalooza 2026 como um dos representantes da cena eletrônica brasileira em um dos maiores palcos do país – depositphotos.com / thenews2.com



Britney Spears, vida pessoal e presença nas redes sociais

Um dos pontos que mais chamam atenção na trajetória de Thiago Mansur fora do palco é a citação em uma biografia de Britney Spears. Em um dos capítulos, a artista menciona um breve relacionamento com um brasileiro que trabalhava como modelo nos anos 2000. A assessoria de Mansur confirmou que se tratava dele. Porém, ressaltando que o DJ preferiu não comentar publicamente o episódio por considerar que a cantora nunca havia abordado o assunto diretamente.

Hoje, ATKÖ é casado com a advogada e apresentadora Gabriela Prioli, com quem tem uma filha, Ava. A família aparece com frequência moderada nas redes sociais do DJ, que reúne mais de 1,2 milhão de seguidores. As publicações costumam alternar entre registros de apresentações, bastidores de viagens, momentos em casa e trechos de treinos de jiu-jítsu e academia, prática que faz parte da rotina do artista.

Nas plataformas digitais, a presença de ATKÖ segue alguns padrões comuns a artistas da música eletrônica:

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Divulgação de datas de shows e festivais, como o Lollapalooza 2026. Clipes curtos com recortes de apresentações e reação do público. Teasers de lançamentos de faixas, remixes e colaborações. Registros familiares, que reforçam a imagem de pai e marido presente.

Com esse conjunto de elementos carreira musical consolidada, passagem pela moda, menção em biografia internacional e vida familiar exposta de forma controlada ATKÖ chega ao Lollapalooza 2026 como um dos representantes da cena eletrônica brasileira em um dos maiores palcos do país, ampliando ainda mais o alcance de sua trajetória iniciada há décadas entre a bateria da igreja e a energia das pistas.