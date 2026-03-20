Oriente Médio: países, cultura e importância estratégica no mundo

O Oriente Médio é uma das regiões mais observadas do planeta, tanto pela sua posição geográfica quanto pelo peso que tem na história, na economia e na política internacional. A área costuma ser associada a petróleo, conflitos e religiões, mas reúne um mosaico de povos, línguas e tradições que vai além desses temas. Assim, entender quais países fazem parte do Oriente Médio, como se organizam em sub-regiões e quais são suas principais características ajuda a compreender por que essa porção do globo continua no centro dos debates globais em 2026.

Do ponto de vista geográfico, o Oriente Médio funciona como ponte entre três continentes: Ásia, África e Europa. Além disso, a região inclui desertos extensos, cadeias de montanhas, planícies férteis e litorais estratégicos. Essa diversidade física, por sua vez, influenciou o modo de vida das populações locais ao longo de milênios, desde sociedades nômades até centros urbanos densamente povoados. Ao mesmo tempo, o território concentra grande variedade religiosa, abrigando locais sagrados para o islamismo, cristianismo e judaísmo.

Quais países compõem o Oriente Médio e como se dividem em sub-regiões?

Embora não exista uma definição única e universal, costuma-se considerar como parte do Oriente Médio países localizados principalmente na Ásia Ocidental e no Norte da África. Entre eles estão Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Omã, Bahrein, Iêmen, Irã, Iraque, Síria, Jordânia, Líbano, Israel, Palestina, Turquia (parcialmente na Europa), além de Egito e, em algumas classificações, Libya e outros vizinhos da África setentrional.

Para facilitar o estudo da região, costuma-se agrupar os países em quatro grandes sub-regiões: Península Arábica, Levante, Mesopotâmia e Norte da África. Cada uma apresenta traços específicos em termos de relevo, clima, organização política, economia e composição demográfica. No entanto, apesar dessa divisão, há forte interdependência econômica e cultural entre os blocos, além de laços históricos que remontam a impérios antigos e rotas comerciais milenares. Ademais, organizações regionais e acordos multilaterais reforçam continuamente essas conexões.

Península Arábica: Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait e Bahrein.

Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait e Bahrein. Levante: Síria, Líbano, Jordânia, Israel e territórios palestinos.

Síria, Líbano, Jordânia, Israel e territórios palestinos. Mesopotâmia: Iraque e, em sentido mais amplo, partes da Síria, Turquia e Irã.

Iraque e, em sentido mais amplo, partes da Síria, Turquia e Irã. Norte da África ligado ao Oriente Médio: principalmente Egito, frequentemente acompanhado de outros países árabes da região.

Oriente Médio_depositphotos.com / HayDmitriy



Quais são as características da Península Arábica e sua relevância econômica?

A Península Arábica é marcada por extensos desertos, como o Rub al Khali, e clima árido, com baixíssima taxa de chuvas. Por esse motivo, a maior parte da população concentra-se em áreas costeiras ou em cidades que se desenvolveram ao redor de oásis e rotas comerciais antigas. Países como a Arábia Saudita (capital Riad), Emirados Árabes Unidos (Abu Dhabi), Catar (Doha) e Kuwait (Kuwait City) tornaram-se conhecidos, sobretudo, pela exploração de petróleo e gás natural.

Na região, parte significativa da população é composta por árabes, e o idioma árabe predomina, embora o inglês seja amplamente utilizado em negócios e em setores como tecnologia e turismo. A religião majoritária é o islamismo e, portanto, cidades sagradas como Meca e Medina, na Arábia Saudita, atraem milhões de peregrinos todos os anos. Paralelamente, a economia, fortemente vinculada ao setor energético, passa por processos de diversificação, com investimentos em turismo, tecnologia, finanças, economia do conhecimento e energias renováveis. Cidades como Dubai e Doha se destacam como centros financeiros e de transporte aéreo, reforçando, assim, a importância estratégica da Península Arábica em rotas globais de comércio e de comunicação digital.

Produção e exportação de petróleo e gás. Centros urbanos modernos e altamente conectados. Projetos de diversificação econômica e inovação. Relevância religiosa, com locais considerados sagrados.

Levante e Mesopotâmia: berço de civilizações e foco de tensões políticas

O Levante abrange a faixa litorânea do Mediterrâneo oriental, incluindo Síria, Líbano, Israel, Jordânia e Palestina. Nessa sub-região, combinam-se montanhas, vales férteis e áreas semiáridas, o que favoreceu, historicamente, a formação de rotas de comércio e de intercâmbio cultural. Capitais como Damasco (Síria), Beirute (Líbano), Amã (Jordânia) e Jerusalém (reivindicada por israelenses e palestinos) têm grande significado histórico e religioso. Além disso, a população é marcada pela presença de diferentes comunidades étnicas e religiosas, incluindo muçulmanos, cristãos e judeus, além de minorias diversas, o que torna o quadro social particularmente complexo.

Já a Mesopotâmia, tradicionalmente associada ao território do atual Iraque, é conhecida como uma das origens da vida urbana e da escrita, localizadas entre os rios Tigre e Eufrates. A capital iraquiana, Bagdá, foi centro intelectual e comercial em diferentes períodos históricos e, ainda hoje, conserva importante papel cultural. Em termos contemporâneos, tanto o Levante quanto a Mesopotâmia têm sido palco de conflitos armados, disputas territoriais e intervenções estrangeiras, que impactam fortemente a economia, a infraestrutura e as condições de vida da população. Consequentemente, processos de reconstrução, migrações em massa e esforços diplomáticos tornam-se temas recorrentes na agenda internacional.

Elevado peso histórico e arqueológico.

Diversidade religiosa concentrada em pequena área.

Região de passagem entre Ásia, África e Mediterrâneo.

Impacto de conflitos na reconstrução econômica e social.

Como o Norte da África se conecta ao Oriente Médio e qual é sua importância estratégica?

O Norte da África ligado ao Oriente Médio tem no Egito seu principal elo. A capital, Cairo, é uma das maiores metrópoles do mundo árabe e funciona, ao mesmo tempo, como centro político, cultural e religioso. A presença do Canal de Suez, que liga o mar Mediterrâneo ao mar Vermelho, torna o país peça-chave nas rotas marítimas globais, encurtando o trajeto entre a Europa e a Ásia e reduzindo custos logísticos. Além do Egito, outros países do Norte da África, de maioria árabe e muçulmana, mantêm forte conexão cultural, linguística e política com o Oriente Médio.

Nessa faixa, o relevo alterna áreas desérticas, como o Saara, com o vale fértil do rio Nilo, que sustenta grande parte da agricultura e da população local. O idioma árabe também é dominante, acompanhado por dialetos locais e, em alguns casos, por línguas europeias usadas em negócios, educação e turismo. Economicamente, o Norte da África combina setores como turismo, serviços, agricultura, gás natural e petróleo, reforçando, assim, a integração com os fluxos econômicos do Oriente Médio mais amplo. Além disso, a região participa de corredores energéticos e de cabos de comunicação submarinos que conectam África, Europa e Ásia.

Por que o Oriente Médio é tão relevante no cenário mundial hoje?

A relevância do Oriente Médio no mundo contemporâneo está ligada a vários fatores combinados. Em primeiro lugar, a região concentra grande parte das reservas comprovadas de petróleo e gás, influenciando preços internacionais de energia e políticas de segurança de diversos países. Além disso, a localização geográfica, no cruzamento de rotas comerciais terrestres, marítimas e aéreas, faz do Oriente Médio um corredor estratégico para mercadorias.

Em termos populacionais, o Oriente Médio apresenta crescimento demográfico significativo, com população predominantemente jovem em muitos países. Por conseguinte, surgem demandas crescentes por educação, emprego e infraestrutura. Capitais como Riad, Abu Dhabi, Doha, Bagdá, Teerã, Ancara, Cairo, Amã e Beirute reúnem centros de ensino, indústria, serviços e tecnologia em expansão. Ao mesmo tempo, desafios como desigualdades sociais, disputas políticas internas, tensões regionais e mudanças climáticas exigem políticas de adaptação e cooperação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Do ponto de vista cultural, o Oriente Médio exerce forte influência global por meio da religião, da culinária, da literatura, da música e do cinema. Além disso, as diásporas espalhadas por diferentes continentes mantêm laços com seus países de origem e contribuem para a circulação de ideias, remessas financeiras e investimentos.