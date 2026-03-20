Paraíba: terra de grandes brasileiros

A Paraíba é berço de talentos que marcaram a cultura, a música e o esporte do Brasil. De Ariano Suassuna, dramaturgo e poeta responsável por O Auto da Compadecida, a Jackson do Pandeiro, conhecido como o “Rei do Ritmo” do forró, passando por artistas consagrados como Elba Ramalho, Zé Ramalho, Chico César e Sivuca, até o futebolista Hulk, os paraibanos deixaram sua marca em diferentes áreas, mostrando que criatividade e talento não têm limites geográficos. Veja alguns dos principais paraibanos.

Ariano Suassuna (João Pessoa, 19272014): Dramaturgo, romancista e poeta, Ariano foi um dos maiores defensores da cultura nordestina, combinando elementos populares e eruditos em sua obra. Ficou mundialmente conhecido por O Auto da Compadecida, peça que mistura humor, crítica social e tradições folclóricas.

Jackson do Pandeiro (Alagoa Grande, 19191982): Cantor e percussionista, conhecido como o “Rei do Ritmo”, foi fundamental para a popularização do forró, coco e baião no Brasil. Sua batida e carisma ajudaram a difundir a música nordestina nacionalmente, influenciando gerações de artistas.

Hulk (Givanildo Vieira de Sousa) (Campina Grande, 1986): Futebolista internacional, Hulk se destacou em clubes europeus e na seleção brasileira. Conhecido por força física e gols decisivos, tornou-se ídolo do Atlético Mineiro e referência de atletas paraibanos no esporte mundial.

Hulk – depositphotos.com / A.Paes

Zé Ramalho (Brejo do Cruz, 1949): Cantor e compositor, Zé mistura rock, folk e ritmos nordestinos em sua obra, criando um estilo único e reconhecível. Suas letras poéticas e vozes marcantes fazem dele um dos nomes mais importantes da música popular brasileira.

Sivuca (Itabaiana, 19302006): Maestro, compositor e sanfoneiro internacional, Sivuca combinou jazz, música clássica e ritmos nordestinos, tornando-se referência mundial na sanfona. Autor de clássicos como Feira de Mangaio, sua carreira levou a música brasileira a públicos internacionais.

Augusto dos Anjos (Sapé, 18841914): Poeta pré-modernista, Augusto se destacou por sua poesia científica e metafísica, incluindo o famoso livro Eu. Seu estilo único, denso e inovador, influenciou gerações posteriores e consolidou seu lugar na literatura brasileira.

Geraldo Vandré (João Pessoa, 1935): Compositor e cantor, autor do hino de resistência Pra não Dizer que não Falei das Flores (Caminhando). Vandré se tornou símbolo da música de protesto durante a ditadura militar, representando o engajamento político e cultural da Paraíba.

Chico César (Catolé do Rocha, 1964): Cantor e compositor autoral, Chico se destaca pela mistura de MPB, poesia e ritmos nordestinos. Suas canções, como Mama África, unem crítica social, política e sensibilidade cultural, reforçando a riqueza da música paraibana.

José Lins do Rego: Escritor clássico do ciclo da cana-de-açúcar, José Lins do Rego retratou o Nordeste e a vida rural com realismo e sensibilidade, contribuindo significativamente para a literatura brasileira e preservando a memória cultural da região.

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Elba Ramalho (Conceição, 1951): Cantora e intérprete de MPB e forró, Elba é uma das maiores vozes da música brasileira. Com sucessos como Banho de Cheiro, ela se tornou ícone da cultura nordestina, levando ritmos e tradições da Paraíba aos palcos do país e do mundo.