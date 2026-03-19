O lado oculto da indústria de ovos: a maceração de pintos machos

Na maior parte das granjas comerciais de postura, apenas as galinhas têm valor econômico direto. São elas que produzem os ovos vendidos em supermercados e feiras. Nesse sistema, os pintos machos recém-nascidos, incapazes de pôr ovos e pouco eficientes para carne em linhagens especializadas em postura, tornam-se um subproduto sem destino comercial claro. Nesse contexto, surge a prática da maceração de pintos machos. Esse procedimento geralmente ocorre longe do olhar do consumidor e levanta debates intensos sobre bem-estar animal, transparência e responsabilidade da cadeia produtiva.

Parte do setor descreve a maceração como um método rápido e, segundo normas técnicas, humanitário quando alguém o executa corretamente. Entretanto, organizações de proteção animal, pesquisadores e parte da sociedade questionam tanto a necessidade desse procedimento quanto a forma de aplicação em escala industrial. Além disso, o tema ganha relevância em 2026, em meio à pressão global por alternativas como a sexagem in-ovo e as chamadas linhagens de dupla finalidade. Essas alternativas buscam reduzir ou eliminar o abate em massa de pintos machos.

O que é a maceração de pintos machos e por que a indústria ainda recorre a esse método?

A maceração consiste no descarte de pintos de um dia de idade, geralmente machos de linhagens de postura, em equipamentos específicos com lâminas ou roletes de alta rotação. As equipes utilizam o procedimento logo após a sexagem dos pintos, que corresponde à separação entre machos e fêmeas ainda nos incubatórios. As fêmeas seguem para granjas de postura. Já os machos seguem para o descarte, frequentemente por maceração ou, em alguns casos, por outros métodos de eutanásia autorizados.

Segundo o médico-veterinário fictício Dr. Renato Almeida, pesquisador em bem-estar animal, a escolha pela maceração se liga principalmente à escala e ao custo. Ele explica: Nas grandes plantas incubadoras, o número de pintos eclodidos por dia permanece muito elevado. Desse modo, o setor vê a maceração como um método tecnicamente eficiente, que lida com grandes volumes em pouco tempo. Do ponto de vista das normas, as autoridades classificam o método como aceitável, desde que as equipes mantenham e operem os equipamentos corretamente.

Representantes da indústria de ovos argumentam que, nas linhagens de alta produtividade, os machos não se mostram competitivos para carne. Isso torna economicamente inviável a criação desses animais. A produtora de ovos de médio porte, identificada aqui como Maria Santos, explica: O pinto macho de linhagem de postura cresce devagar, converte mal a ração em carne e não encontra comprador. Sem mercado, o sistema acaba recorrendo ao descarte imediato.

Pintinhos – depositphotos.com / SashaKhalabuzar

Impactos éticos e legais da maceração de pintos machos

Do ponto de vista ético, diversas organizações de defesa animal apontam a maceração de pintos machos como um dos pontos mais críticos da cadeia de produção de ovos. A advogada fictícia Laura Mena, especialista em direito animal, resume o conflito. Ela afirma: A legislação considera o procedimento lícito quando alguém segue parâmetros de bem-estar. Contudo, existe uma discussão de fundo sobre o próprio modelo de produção que gera milhões de animais descartados ao nascer. Para parte da sociedade, esse cenário ultrapassa a ideia de manejo e entra em uma discussão moral mais ampla.

No campo jurídico, o Brasil possui normas que tratam da eutanásia e do abate de animais em laboratórios e granjas, com base em recomendações de órgãos internacionais. As regras permitem a maceração sob condições técnicas específicas, como:

Utilização de equipamentos adequados, que as fabricantes projetam para esse fim;

Manutenção regular das máquinas, o que garante operação instantânea e contínua;

Treinamento constante da equipe responsável pelo manejo diário;

Supervisão direta de profissionais habilitados, como médicos-veterinários.

Organizações de proteção animal argumentam, porém, que muitos estabelecimentos não cumprem essas exigências de forma plena. A representante fictícia da ONG Observatório Animal, Carla Ribeiro, afirma: Nos estudos que realizamos, observamos falhas operacionais em alguns estabelecimentos, o que pode aumentar o sofrimento dos animais. Além disso, a sociedade raramente recebe informações claras sobre o destino dos pintos machos.

Como o Brasil se compara a outros países na prática de maceração?

No cenário internacional, alguns países europeus avançam na restrição da maceração de pintos machos. Alemanha e França, por exemplo, já aprovaram medidas para proibir gradualmente o descarte sistemático de pintos machos na indústria de ovos. Esses países também estimulam tecnologias como a sexagem in-ovo. Em nações como Suíça e Áustria, programas de incentivo às linhagens de dupla finalidade ganham força. Nesses programas, as fêmeas produzem ovos e os machos fornecem carne, mesmo com menor eficiência produtiva.

No Brasil, as autoridades ainda autorizam a prática de maceração, mas o debate sobre alternativas cresce de forma contínua. Pesquisadores de universidades públicas e privadas desenvolvem projetos de sexagem precoce. Paralelamente, algumas empresas iniciam testes com métodos que identificam o sexo ainda no ovo. O objetivo central consiste em evitar que o pinto macho nasça apenas para sofrer descarte em seguida.

O pesquisador fictício Dr. Felipe Moura, ligado a um centro de inovação em produção animal, explica: Do ponto de vista tecnológico, o Brasil acompanha discussões internacionais. Entretanto, a adoção em larga escala depende de custos, adaptação de infraestrutura e pressão do mercado consumidor. Enquanto consumidores não exigirem de forma consistente ovos provenientes de sistemas que não descartam pintos machos, a mudança tende a ser lenta.

Quais alternativas existem à maceração de pintos machos?

Entre as alternativas mais discutidas aparecem a sexagem in-ovo, as linhagens de dupla finalidade e programas de aproveitamento diferenciado dos machos. Cada opção apresenta vantagens e limitações do ponto de vista econômico, técnico e ético. Além disso, especialistas destacam a necessidade de políticas públicas que apoiem financeiramente essas transições.

Sexagem in-ovo: tecnologia que identifica o sexo do embrião dentro do ovo, antes da eclosão. Métodos variados usam análise do fluido do ovo, espectroscopia ou marcadores genéticos. Quando alguém identifica os ovos como machos, as empresas podem redirecioná-los para outros usos, como ingredientes em ração animal ou insumos industriais. Assim, o sistema evita o nascimento do pinto apenas para descarte. Linhagens de dupla finalidade: raças ou cruzamentos em que as fêmeas mantêm produção razoável de ovos, enquanto os machos apresentam desempenho intermediário para carne. Embora essas linhagens ofereçam produtividade menor do que linhagens altamente especializadas, elas reduzem a necessidade de descarte imediato dos machos. Em alguns países, cooperativas rurais já organizam cadeias curtas para comercializar esses produtos. Programas de reaproveitamento: em alguns países, surgem iniciativas para criar os machos de postura até um determinado peso e destiná-los a nichos específicos de mercado, como carnes processadas. No Brasil, essas iniciativas ainda permanecem pontuais. No entanto, pesquisadores e formuladores de políticas avaliam incentivos para ampliar esses programas em regiões com demanda potencial.

Produtores ouvidos na reportagem demonstram preocupação com o impacto financeiro das mudanças. Um representante fictício de uma grande empresa de ovos, Ricardo Teixeira, afirma: Tecnologias como a sexagem in-ovo exigem investimento alto em equipamentos e adaptação de linhas de produção. Sem algum tipo de incentivo ou valorização clara do produto final, a adoção pode ser lenta, especialmente entre pequenos e médios produtores.

Como organizações de proteção animal e setor produtivo vislumbram o futuro da indústria de ovos?

Entre organizações de proteção animal, cresce a expectativa de substituição gradual da maceração de pintos machos por alternativas que evitem o nascimento ou o descarte em massa de animais sem uso comercial. A representante da ONG Observatório Animal, Carla Ribeiro, destaca três pontos que as entidades consideram prioritários:

Transparência: tornar público como cada elo da cadeia produtiva realiza o manejo de pintos machos, com relatórios e auditorias independentes;

tornar público como cada elo da cadeia produtiva realiza o manejo de pintos machos, com relatórios e auditorias independentes; Metas de redução: estabelecer prazos e objetivos claros para diminuir gradualmente o uso da maceração, com acompanhamento anual;

estabelecer prazos e objetivos claros para diminuir gradualmente o uso da maceração, com acompanhamento anual; Incentivo à pesquisa: apoiar financeiramente tecnologias de sexagem in-ovo e programas de dupla finalidade, inclusive por meio de fundos públicos.

Do lado do setor produtivo, surge uma combinação de cautela e adaptação. Produtores consultados relatam que a pressão de mercados internacionais, redes varejistas e consumidores mais atentos tende a influenciar a adoção de novos padrões. Em paralelo, órgãos reguladores acompanham o desenvolvimento tecnológico para avaliar possíveis mudanças nas normas que hoje permitem a maceração como método de eutanásia.

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À medida que a discussão sobre a maceração de pintos machos se torna mais visível, cresce também o interesse em rastrear a origem dos ovos consumidos diariamente. Entre a busca por eficiência econômica e as demandas por bem-estar animal, a indústria de ovos enfrenta o desafio de reavaliar práticas históricas e considerar modelos produtivos alternativos. Esses modelos precisam conciliar produtividade, responsabilidade social e respeito crescente aos animais envolvidos na cadeia.