Após os 30? Veja quando o corpo começa a perder massa óssea

Especialistas em saúde óssea descrevem o esqueleto humano como um órgão em constante renovação. Durante a juventude, o corpo produz mais tecido ósseo do que perde. Esse saldo positivo constrói a chamada massa óssea máxima, que funciona como uma espécie de reserva para as décadas seguintes.

Com o passar dos anos, porém, o ritmo dessa construção diminui. Assim, o organismo passa a perder mais osso do que consegue repor. Esse ponto de virada marca o início da perda natural de massa óssea, um processo silencioso que tende a se intensificar na maturidade, sobretudo entre as mulheres.

Massa muscular e óssea – depositphotos.com / fxquadro

Pico de densidade óssea: quando o osso atinge sua maior força?

Profissionais de ortopedia e endocrinologia apontam que a densidade mineral óssea atinge o auge entre o fim da adolescência e o início da vida adulta. Em geral, esse pico ocorre entre 20 e 30 anos. Nesse período, a pessoa consolida a maior parte da sua reserva óssea.

Até a puberdade, o esqueleto cresce em tamanho e volume. Já na adolescência, hormônios sexuais, como estrogênio e testosterona, estimulam o ganho acelerado de massa óssea. Por isso, uma alimentação equilibrada e a prática de exercícios com impacto ou resistência fazem enorme diferença nessa fase. Quem constrói um estoque maior de osso na juventude, em média, enfrenta menos risco de osteopenia e osteoporose no futuro.

A partir de que idade começa a perda natural de massa óssea?

Após o pico de densidade óssea, o organismo passa por uma fase de estabilidade. Em muitos casos, essa etapa segue até por volta dos 30 a 35 anos. A partir daí, a produção de novo tecido ósseo perde força de forma gradual. Em média, o corpo inicia a perda natural de massa óssea a partir da metade da terceira década de vida.

Esse declínio costuma avançar devagar nos primeiros anos. Ainda assim, ele se mantém constante e, ao longo do tempo, reduz a densidade dos ossos. Alguns fatores aceleram esse processo desde cedo, como baixo consumo de cálcio, tabagismo, consumo abusivo de álcool e distúrbios hormonais. Dessa forma, duas pessoas da mesma idade podem exibir densidades ósseas bem distintas nos exames.

Massa muscular e óssea – depositphotos.com / fxquadro

Por que a perda óssea acelera após os 50 anos?

Profissionais de saúde destacam que, após os 50 anos, o metabolismo ósseo sofre mudanças mais intensas. Nas mulheres, a queda abrupta de estrogênio no período da menopausa representa o principal gatilho. Esse hormônio ajuda a manter o equilíbrio entre formação e reabsorção óssea. Quando seus níveis caem, o organismo passa a remover osso com maior rapidez.

Nos homens, a perda de testosterona geralmente ocorre de forma mais lenta, mas também influencia a densidade óssea. Além disso, o envelhecimento traz sarcopenia, que significa perda de massa muscular. Com menos músculos ativos, os ossos recebem menos estímulos mecânicos. Assim, eles ficam mais frágeis. Doenças crônicas, como diabetes e artrite reumatoide, também se tornam mais frequentes nessa faixa etária e podem contribuir para a perda óssea.

Quais fatores aumentam a perda óssea ao longo da vida?

Médicos e nutricionistas destacam alguns fatores de risco que intensificam a perda de massa óssea em qualquer idade. Entre eles, três se destacam: sedentarismo, alimentação inadequada e alterações hormonais. Em conjunto, essas condições aceleram o declínio da densidade óssea e ampliam o risco de fraturas.

Sedentarismo prolongado reduz o estímulo mecânico sobre os ossos.

Dieta pobre em cálcio, proteínas e vitamina D prejudica a formação óssea.

Transtornos hormonais, como hipotireoidismo e hipogonadismo, afetam o remodelamento.

Tabagismo crônico interfere na absorção de cálcio e na circulação sanguínea.

Uso prolongado de corticoides em doses altas favorece a osteoporose.

Além desses fatores, histórico familiar de osteoporose, baixo peso corporal e consumo excessivo de álcool reforçam o risco. Por isso, especialistas recomendam avaliação individual, principalmente para quem apresenta mais de um desses elementos de risco.

Como preservar a saúde dos ossos e evitar osteoporose?

Profissionais da área reforçam que a preservação da saúde óssea começa cedo. Entretanto, mudanças de hábito na idade adulta também trazem benefícios. A combinação de alimentação adequada, exercício físico e acompanhamento médico reduz o ritmo da perda óssea e melhora a qualidade de vida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Prática regular de exercícios: atividades com impacto moderado e musculação estimulam a formação óssea. Caminhada rápida, dança, corrida leve e treinos com pesos aparecem entre as mais citadas. Alimentação rica em cálcio e vitamina D: leites, queijos, iogurtes, vegetais verde-escuros, sardinha e alimentos fortificados contribuem para a saúde dos ossos. A vitamina D, obtida pela exposição solar orientada e por alguns alimentos, auxilia na absorção do cálcio. Controle do peso e da composição corporal: manter peso saudável, com boa massa muscular, diminui o risco de quedas e fraturas. Ajuste hormonal quando necessário: em casos selecionados, médicos indicam terapias hormonais ou medicamentos específicos para osteoporose, sempre após avaliação cuidadosa. Abandono de hábitos nocivos: parar de fumar e limitar o álcool faz diferença direta na densidade óssea.

Além disso, especialistas recomendam exames de densitometria óssea para grupos de risco, especialmente mulheres após a menopausa e homens com mais de 65 anos com fatores associados. Dessa maneira, profissionais conseguem identificar a perda óssea em estágios iniciais e indicar intervenções adequadas. Assim, o indivíduo amplia as chances de envelhecer com ossos mais fortes e menor probabilidade de fraturas.