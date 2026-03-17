Como e por que surgiu o Oscar: dos bastidores de Hollywood à estatueta dourada

Na segunda metade da década de 1920, Hollywood já era o principal polo de produção cinematográfica do mundo. Os grandes estúdios concentravam capital, tecnologia e estrelas, enquanto o cinema passava da era do filme mudo para as primeiras experiências com o som. Ao mesmo tempo, aumentavam as tensões trabalhistas, a pressão da opinião pública sobre a vida privada dos artistas e a necessidade de padronizar processos de produção. Nesse cenário, líderes da indústria sentiram que era o momento de organizar melhor o setor e construir uma imagem de prestígio para o cinema americano.

Foi nesse contexto que executivos de estúdios, produtores, diretores e outros profissionais influentes começaram a discutir a criação de uma instituição que pudesse representar a comunidade cinematográfica. A ideia era reunir, em uma mesma organização, diferentes áreas da produção de filmes para debater questões técnicas, trabalhistas e artísticas. Entre esses nomes, destacou-se Louis B. Mayer, chefe da Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), que enxergava na nova entidade uma forma de fortalecer a indústria e, ao mesmo tempo, controlar conflitos internos.

Entre os nomes que se destacaram no início esteve o de Louis B. Mayer, chefe da Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), que enxergava na nova entidade uma forma de fortalecer a indústria e, ao mesmo tempo, controlar conflitos internos – depositphotos.com / sainaniritu



Como surgiu a Academy of Motion Picture Arts and Sciences?

Em 1927, Louis B. Mayer convocou um grupo de figuras de peso de Hollywood para um jantar que se tornaria simbólico. A partir dessas reuniões, nasceu oficialmente a Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), uma organização sem fins lucrativos. A estruturação da Academia ocorreu em ramos que representavam diferentes categorias profissionais, como atores, diretores, roteiristas, produtores e técnicos. Assim, criou-se uma forma de representação institucional para cada segmento.

Desde o início, um dos projetos mais ambiciosos da AMPAS foi a criação de um prêmio anual que reconhecesse a excelência no cinema. A premiação deveria valorizar tanto aspectos artísticos como atuação, direção e roteiro quanto avanços técnicos, incluindo fotografia, montagem e efeitos especiais. Assim, pensou-se o futuro Oscar como um instrumento para elevar os padrões da indústria, estimular a inovação e dar visibilidade ao trabalho de quem atuava diante e atrás das câmeras.

Qual era o objetivo original do prêmio Oscar?

O prêmio, que recebeu o nome oficial de Academy Award of Merit, surgiu com um propósito claro: destacar filmes, artistas e técnicos que representassem o que havia de melhor na produção cinematográfica. Assim, a intenção era estabelecer referências de qualidade para todo o setor, criando um parâmetro que pudesse orientar produtores, estúdios e profissionais em geral. Ao reconhecer publicamente determinadas obras, a Academia buscava incentivar investimentos em melhoramentos técnicos e em narrativas que tivessem maior elaboração.

Além do reconhecimento, o Oscar também funcionou como uma estratégia de fortalecimento institucional da AMPAS. Afinal, a premiação aproximava os estúdios, criava um evento de grande visibilidade e gerava interesse da imprensa e do público. Dessa forma, o prêmio se tornava não apenas um selo de prestígio, mas também uma ferramenta de promoção do próprio cinema de Hollywood, ajudando a consolidar sua presença nos mercados internacionais.

Quando aconteceu o primeiro Oscar e como surgiu a estatueta?

O primeiro evento de entrega do Academy Award of Merit ocorreu em 16 de maio de 1929, em um jantar privado no Hollywood Roosevelt Hotel, em Los Angeles. Diferentemente do espetáculo televisivo que ocorre atualmente, aquela cerimônia inicial foi modesta, com poucos convidados e resultados que os presentes já conheciam. Mesmo assim, o encontro marcou o início de uma tradição anual que se tornaria referência para a indústria audiovisual.

A estatueta dourada, que se tornaria o símbolo máximo da premiação, teve seu desenho feito pelo diretor de arte Cedric Gibbons e esculpida por George Stanley. A figura mostra um cavaleiro estilizado, segurando uma espada, em pé sobre um rolo de filme com cinco raios, que representam os ramos originais da AMPAS. Produzida em metal e recoberta com uma camada de ouro, a peça recebeu o nome oficial de Academy Award of Merit. Porém, outra denominação acabou prevalecendo no uso cotidiano.

Por que a estatueta passou a ter o apelido de Oscar?

A origem exata do apelido Oscar permanece objeto de debate histórico, com mais de uma versão circulando ao longo das décadas. Uma das histórias mais citadas atribui o termo a uma secretária da Academia, que teria comentado que a estatueta lembrava um parente chamado Oscar, expressão que acabou se popularizando internamente e, depois, na imprensa. Outra versão credita o uso do nome a uma conhecida colunista de Hollywood que teria feito a divulgação do apelido em seus textos.

Independentemente da versão, o fato é que o nome Oscar ganhou força durante os anos 1930 e, com o tempo, passou a ter ampla utilização por parte do público, pelos meios de comunicação e pelos próprios profissionais da indústria. A Academia continuou utilizando o título oficial Academy Awards em seus materiais institucionais, mas reconheceu a força do apelido, que se tornou sinônimo de prestígio e excelência no cinema.

Na segunda metade da década de 1920, Hollywood já era o principal polo de produção cinematográfica do mundo – depositphotos.com / digidream



Qual é a importância histórica e cultural do Oscar para o cinema?

Ao longo de quase um século, o Oscar se transformou em uma das premiações de mais prestígio no planeta. Assim, passou a exercer forte influência sobre a circulação de filmes, a carreira de artistas e as estratégias de divulgação dos estúdios. Afinal, receber uma estatueta, ou mesmo uma indicação, costuma ampliar a visibilidade de obras, facilitar a distribuição em diferentes países e reforçar a imagem de qualidade de produtores, diretores e intérpretes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Do ponto de vista cultural, o Oscar contribuiu para registrar tendências estéticas, mudanças tecnológicas e debates sociais em cada época. Ou seja muitos filmes laureados refletem preocupações política, histórica ou socialmente relevantes. A cerimônia, com transmissão para diversos países, também ajudou a aproximar públicos de diferentes culturas, apresentando produções estrangeiras e ampliando a circulação de narrativas de outras partes do mundo. Assim, o prêmio passou a ocupar um espaço central na memória coletiva do cinema, funcionando como um indicador de como a própria indústria enxerga seus momentos mais marcantes.