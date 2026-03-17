Sombra, argila e filtro solar: como o homem aprendeu a se defender do sol
Da argila antiga ao filtro solar FPS moderno, descubra a evolução da proteção solar, riscos da radiação UV e dicas para cuidar da pele
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A relação da humanidade com o sol sempre foi de dependência e cautela. A luz solar é essencial para a vida, mas o excesso de radiação pode causar danos significativos à pele e aos olhos. Ao longo dos séculos, diferentes civilizações criaram estratégias para se proteger, muito antes da existência do filtro solar moderno. Hoje, com o conhecimento acumulado pela ciência, a proteção solar diária passou a ser vista como um cuidado básico de saúde, e não apenas estético.
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Mesmo assim, ainda existe muita dúvida sobre quanto tempo de exposição é seguro, qual fator de proteção escolher e se é necessário usar filtro solar em dias nublados ou quando se está na sombra. Entender a história dessa proteção ajuda a compreender por que os dermatologistas insistem tanto nesse hábito.
Proteção solar na Antiguidade: como as civilizações se defendiam do sol?
Antes da química moderna, povos antigos recorreram principalmente a óleos, argilas e tecidos para criar uma barreira física contra o sol. Registros apontam que, no Egito Antigo, misturas de óleos vegetais, extratos de arroz e jasmim eram aplicadas na pele para reduzir queimaduras e ressecamento. Já em regiões desérticas, o uso de roupas longas, véus e turbantes funcionava como verdadeira armadura contra a radiação intensa.
Na Grécia e em Roma, substâncias como azeite de oliva, pigmentos minerais e até pós esbranquiçados eram usados como camada protetora. Em culturas asiáticas, especialmente na China e no Japão, sombrinhas, leques e tecidos leves de manga longa eram aliados constantes, refletindo um padrão cultural que valorizava a pele clara, mas que também oferecia proteção indireta contra os raios solares. Esses recursos, somados à busca por sombras naturais, já antecipavam o conceito atual de fotoproteção física.
Como surgiu o filtro solar moderno e a escala FPS?
A ideia de um filtro solar químico começou a ganhar forma no século XX, quando os danos da radiação passaram a ser mais bem compreendidos. Em 1938, o químico austríaco Franz Greiter destacou-se ao desenvolver um dos primeiros protótipos de protetor solar, após sofrer queimaduras intensas durante uma escalada nos Alpes. Anos depois, Greiter apresentou o conceito de Fator de Proteção Solar (FPS), medida que estima quanto tempo a pele leva para ficar vermelha com e sem o uso do produto.
Dermatologistas consultados para este artigo explicam que, de forma simplificada, o FPS indica o nível de proteção contra a radiação UVB, principal responsável pelas queimaduras solares. Um deles, o dermatologista fictício Dr. Marcelo Andrade, resume: Um FPS 30, aplicado corretamente, permite uma exposição cerca de 30 vezes maior até o aparecimento da vermelhidão, em comparação com a pele desprotegida. Mas isso não significa liberdade total ao sol, porque outros fatores, como suor, água e quantidade aplicada, interferem nesse cálculo.
Com o avanço da pesquisa, surgiram filtros que também protegem contra a radiação UVA, associada ao envelhecimento precoce e a alguns tipos de câncer de pele. A partir dos anos 1990 e 2000, começaram a aparecer produtos com fórmulas mais leves, resistentes à água e adequados a diferentes tipos de pele, incluindo versões específicas para peles sensíveis, oleosas ou com tendência a manchas.
Riscos da radiação UV: por que a proteção solar diária é indispensável?
A radiação ultravioleta é dividida em três faixas principais: UVA, UVB e UVC. A UVC é praticamente bloqueada pela camada de ozônio, mas a UVA e a UVB chegam à superfície terrestre em quantidades capazes de causar danos celulares. A exposição acumulada ao longo da vida está relacionada ao surgimento de câncer de pele, como carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular e melanoma, além de alterações na córnea e no cristalino dos olhos.
A dermatologista fictícia Dra. Helena Sampaio destaca que a fotoproteção diária não deve ser restrita a dias de praia ou piscina. Segundo ela, até 80% da radiação UVA pode atravessar nuvens e vidros, o que significa que atividades rotineiras, como dirigir, caminhar na rua ou trabalhar próximo a janelas, contribuem para o impacto cumulativo na pele. Essa radiação é um dos fatores que favorecem rugas, flacidez, manchas escuras e perda de elasticidade.
Por esse motivo, entidades médicas de diversos países recomendam o uso diário de filtro solar com FPS de pelo menos 30, reaplicado a cada duas ou três horas em caso de exposição contínua. Chapéus de aba larga, óculos com proteção UV e roupas com tecido de proteção ultravioleta complementam essa barreira, especialmente para crianças, idosos e pessoas com histórico de câncer de pele na família.
Quais são as inovações atuais em protetores solares?
Nos últimos anos, a indústria de fotoproteção tem investido em fórmulas que unam proteção, estética e cuidados com a pele. Os protetores com cor ganharam espaço por criar um escudo extra contra a luz visível e a luz azul emitida por telas, além de ajudar a disfarçar manchas e uniformizar o tom. Há também versões com ingredientes antioxidantes, como vitamina C, niacinamida e resveratrol, que combatem radicais livres gerados pela radiação.
Outra inovação em proteção solar é a combinação de filtro com tratamentos dermatológicos. Já existem géis e cremes que, ao mesmo tempo em que protegem contra UVA e UVB, auxiliam no controle da oleosidade, da acne ou de doenças como melasma e rosácea. A textura também evoluiu: produtos em fluido, sérum, bastão, espuma e pó compacto facilitam a reaplicação ao longo do dia, inclusive em ambientes de trabalho.
Os especialistas ouvidos apontam ainda o crescimento de roupas com fator de proteção ultravioleta (FPU), especialmente voltadas a práticas esportivas ao ar livre e atividades aquáticas. Esses tecidos passam por processos que aumentam a capacidade de bloquear raios solares, funcionando como complemento importante do filtro aplicado na pele exposta.
Como se proteger do sol mesmo em dias nublados ou na sombra?
Uma das dúvidas mais comuns é se a proteção solar é realmente necessária quando o céu está encoberto ou quando a pessoa permanece à sombra. A resposta dos dermatologistas é categórica: a fotoproteção deve ser mantida. Nuvens filtram parte da radiação UVB, mas deixam passar boa quantidade de UVA, que penetra profundamente na pele e atua de forma silenciosa. Já na sombra, a luz solar é refletida por superfícies como água, areia, concreto e fachadas claras, alcançando a pele de forma indireta.
Para manter uma rotina de fotoproteção diária, especialistas sugerem alguns cuidados práticos:
- Aplicar filtro solar com FPS 30 ou superior em todas as áreas expostas, inclusive orelhas, pescoço e dorso das mãos.
- Reaplicar o produto a cada duas ou três horas em situações de exposição contínua ou após suor intenso e contato com água.
- Preferir horários antes das 10h e após as 16h para atividades ao ar livre, reduzindo a incidência de radiação UVB.
- Usar acessórios de barreira física, como chapéus de aba larga, bonés, óculos com proteção UV e roupas adequadas.
- Buscar sombra sempre que possível, lembrando que ela complementa, mas não substitui o uso de filtro solar.
Para organizar esse cuidado no dia a dia, alguns dermatologistas sugerem um passo a passo simples de fotoproteção:
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- Limpar a pele com produto adequado ao tipo de pele.
- Aplicar hidratante ou sérum de tratamento, se necessário.
- Passar o filtro solar generosamente, aguardando alguns minutos para absorção.
- Se desejado, completar com maquiagem ou protetor com cor.
- Programar a reaplicação ao longo do dia, especialmente em atividades externas.
Do uso de argilas e tecidos pesados na Antiguidade ao desenvolvimento da escala FPS por Franz Greiter e às fórmulas multifuncionais disponíveis atualmente, a história mostra uma busca contínua por maneiras mais eficazes de mediar o contato com o sol. A informação científica disponível em 2026 reforça que a proteção solar consistente, aliando filtros, barreiras físicas e hábitos conscientes, é uma das estratégias mais importantes para preservar a saúde da pele ao longo da vida.