Valor Sentimental: conheça o drama norueguês que superou ‘O Agente Secreto’ no Oscar

A disputa pelo Oscar de Melhor Filme Internacional em 2026 colocou em evidência não apenas a produção mundial de cinema, mas também as expectativas em torno da participação brasileira. Afinal, o longa brasileiro O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, chegou à cerimônia em Los Angeles cercado por grande atenção, após uma trajetória de destaque em festivais e premiações. No entanto, quem levou a estatueta foi o norueguês Valor Sentimental. Com direção de Joachim Trier, a produção encerrou o sonho de um novo título para o Brasil na categoria.

A vitória de Valor Sentimental reforça a presença do cinema da Noruega no circuito internacional e marca um momento particular para a produção europeia contemporânea. Afinal, o filme superou produções da França, da Tunísia, da Espanha e do Brasil, todas vistas como candidatas consistentes. Apesar do resultado, a obra brasileira permaneceu em evidência por ter disputado outras categorias, como Melhor Filme e Melhor Ator para Wagner Moura. Ou seja, isso manteve o país no centro do debate cinematográfico deste ano.

O longa, estrelado por Renate Reinsve, Stellan Skarsgård e Elle Fanning, investe em uma abordagem intimista, centrada nos diálogos e nos silêncios entre os personagens – depositphotos.com / Image Press Agency

O que é o filme Valor Sentimental e qual sua proposta?

Valor Sentimental é um drama familiar que explora as marcas deixadas por anos de afastamento entre pai e filhas. A narrativa acompanha duas irmãs que precisam lidar com o retorno repentino do pai. Ele é um ex-cineasta respeitado, que se afastou da família e agora tenta reconfigurar a própria identidade profissional ao planejar um novo filme inspirado em sua história pessoal. Assim, esse projeto artístico funciona como gatilho para que memórias antigas venham à tona, trazendo à superfície ressentimentos, fragilidades e perguntas sem resposta.

O longa, estrelado por Renate Reinsve, Stellan Skarsgård e Elle Fanning, investe em uma abordagem intimista, centrada nos diálogos e nos silêncios entre os personagens. Dessa forma, a proposta de Joachim Trier em Valor Sentimental passa pela observação cuidadosa das relações afetivas, dos conflitos geracionais e do peso do passado na vida adulta. Com isso, o filme trabalha a palavra valor em duas frentes. São elas, o valor emocional dos laços familiares e o valor simbólico da arte como forma de reorganizar experiências.

Por que Valor Sentimental se destacou no Oscar 2026?

A presença de Valor Sentimental entre os indicados a Melhor Filme Internacional já vinha sendo apontada por analistas desde sua passagem por festivais europeus. Afinal, o longa chamou atenção pela forma como combina questões familiares com reflexões sobre criação artística, fama e legado. Ao retratar um cineasta que tenta transformar a própria história em filme, a obra cria um espelho entre vida e arte, tema recorrente na filmografia de Joachim Trier e bem recebido pela crítica especializada.

Entre os fatores que ajudaram Valor Sentimental a se sobressair na disputa estão:

Roteiro centrado em personagens , com foco em diálogos complexos e densidade emocional.

, com foco em diálogos complexos e densidade emocional. Elenco internacional , reunindo nomes como Stellan Skarsgård e Elle Fanning, o que amplia o alcance da obra.

, reunindo nomes como Stellan Skarsgård e Elle Fanning, o que amplia o alcance da obra. Direção reconhecida , já que Joachim Trier vinha de trabalhos elogiados em outros anos de premiação.

, já que Joachim Trier vinha de trabalhos elogiados em outros anos de premiação. Temas universais, como reconciliação, ressentimento e busca por reconhecimento, que dialogam com públicos diversos.

Esses elementos ajudaram o filme a construir uma campanha sólida até o Oscar, fortalecendo a percepção de que se tratava de um dos principais concorrentes da temporada.

Como fica o Brasil após a derrota de O Agente Secreto?

A escolha de Valor Sentimental como vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2026 interrompe a expectativa de um novo título brasileiro na categoria. O Agente Secreto chegou à cerimônia amparado por mais de 60 prêmios internacionais desde a primeira exibição em Cannes, cenário que alimentou previsões favoráveis. Mesmo sem a estatueta específica, o filme continua sendo um dos destaques da temporada e segue em outras frentes da premiação.

Na prática, a derrota em uma categoria não anula o impacto da obra brasileira. A produção mantém visibilidade por ter sido indicada a prêmios considerados centrais pela Academia, como Melhor Filme e Melhor Ator para Wagner Moura. Isso reforça a presença do país na vitrine mundial e contribui para consolidar a filmografia recente de Kleber Mendonça Filho, que já vinha acumulando reconhecimento em festivais internacionais.

Repercussão internacional: a campanha de O Agente Secreto ampliou o espaço para o cinema brasileiro em veículos de imprensa e plataformas de streaming.

a campanha de O Agente Secreto ampliou o espaço para o cinema brasileiro em veículos de imprensa e plataformas de streaming. Interesse do público: a indicação ao Oscar costuma impulsionar a busca pelos filmes indicados, tanto em salas de cinema quanto em serviços digitais.

a indicação ao Oscar costuma impulsionar a busca pelos filmes indicados, tanto em salas de cinema quanto em serviços digitais. Fortalecimento do setor: o desempenho do longa ajuda a abrir portas para novas coproduções, parcerias e circulação de talentos brasileiros.

O Agente Secreto chegou à cerimônia amparado por mais de 60 prêmios internacionais desde a primeira exibição em Cannes, cenário que alimentou previsões favoráveis – depositphotos.com / thenews2.com



O que Valor Sentimental e O Agente Secreto revelam sobre o cenário atual do cinema?

A disputa entre Valor Sentimental e O Agente Secreto ilustra parte do momento vivido pelo cinema mundial em 2026. De um lado, a produção norueguesa evidencia uma tendência a dramas intimistas, que abordam relações familiares e conflitos internos com atenção ao detalhe. De outro, o longa brasileiro reforça a capacidade do país de produzir obras politizadas, com construção narrativa sofisticada e diálogo com questões contemporâneas.

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Juntos, os dois filmes demonstram como o Oscar de Melhor Filme Internacional deixou de ser apenas uma vitrine exótica para se tornar um espaço de competição entre cinematografias consolidadas, com forte presença em festivais e distribuição global. A vitória de Valor Sentimental e a campanha de O Agente Secreto sugerem um cenário em que histórias locais, contadas com autenticidade, conseguem alcançar relevância global e ocupar um lugar estável na agenda cultural ao redor do mundo.