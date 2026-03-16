Vida sem inchaço: dicas para evitar gases excessivos

O excesso de gases intestinais é uma queixa frequente em consultórios de clínica geral e gastroenterologia e, apesar de comum, ainda causa constrangimento em muitas pessoas. Estufamento, arrotos em excesso, flatulência e barulhos intestinais podem interferir em atividades simples do dia a dia, como reuniões de trabalho, encontros sociais e até o sono. Profissionais de saúde apontam que, na maioria das vezes, o problema está ligado a hábitos de vida, alimentação e, em alguns casos, a intolerâncias alimentares que nem sempre são reconhecidas de imediato.

Segundo especialistas, a presença de gases no intestino é algo esperado e faz parte do funcionamento normal do sistema digestivo. O desconforto aparece quando há produção exagerada ou dificuldade para eliminar esse ar. O gás é resultado da interação entre o que a pessoa come, o modo como mastiga, a flora intestinal e eventuais doenças do sistema digestivo, explica a gastroenterologista fictícia dra. Carla Menezes, que atua em um ambulatório de saúde digestiva em São Paulo. Ela destaca que a observação de pequenos detalhes do cotidiano pode ajudar a entender por que o problema se intensifica em determinados momentos.

O que causa o excesso de gases no dia a dia?

Entre as causas mais citadas para o excesso de gases estão a alimentação rica em carboidratos fermentáveis, o consumo rápido das refeições e o uso constante de bebidas gaseificadas. Feijão, lentilha, grão-de-bico, repolho, brócolis, batata-doce, cebola e alguns tipos de adoçantes artificiais levam mais tempo para serem digeridos e são fermentados pelas bactérias intestinais, o que favorece a produção de gás. O hábito de falar muito durante as refeições, mastigar chiclete e beber com canudo também contribui, pois aumentam a quantidade de ar engolido, um fenômeno conhecido como aerofagia.

Os especialistas lembram ainda que o estilo de vida sedentário tem papel importante nesse quadro. Ficar muitas horas sentado, com pouca movimentação, reduz a motilidade intestinal, ou seja, o ritmo com que o intestino empurra seu conteúdo. Quando a pessoa passa o dia inteiro sentada e só se movimenta para ir de casa ao trabalho, o intestino tende a ficar mais lento, o gás se acumula e o desconforto aumenta, afirma a nutricionista clínica fictícia tatiana rodrigues. Em situações de estresse e ansiedade, a respiração costuma ficar mais superficial e descompassada, o que também facilita a entrada de ar no trato digestivo.

Ajustes simples na rotina podem ajudar a reduzir estufamento e desconforto – depositphotos.com / alina.ill.mail.ru

Excesso de gases pode estar ligado a intolerâncias alimentares?

Em muitos casos, o inchaço abdominal e a flatulência recorrente podem sinalizar intolerâncias alimentares, especialmente à lactose e ao glúten, ou maior sensibilidade a certos carboidratos. A intolerância à lactose, por exemplo, ocorre quando o organismo produz pouca ou nenhuma lactase, enzima responsável por digerir o açúcar do leite. Sem essa digestão adequada, o açúcar chega ao intestino grosso praticamente intacto e é fermentado pelas bactérias, gerando mais gases, cólicas e diarreia em algumas pessoas.

Nem sempre o quadro é tão evidente. Há indivíduos que não apresentam diarreia, mas relatam estufamento diário, sensação de peso e aumento de gases após consumir leite, queijos ou iogurtes. Muitas pessoas convivem por anos com sintomas de gases em excesso sem imaginar que exista uma intolerância alimentar de base. Testes específicos e um acompanhamento nutricional podem esclarecer esse quadro, observa o gastroenterologista fictício dr. Marcelo Antunes. Situações como síndrome do intestino irritável e doença celíaca também podem se manifestar com flatulência e distensão abdominal, o que reforça a necessidade de avaliação profissional quando os sintomas são persistentes.

Como reduzir gases com mudanças na alimentação?

Ajustes simples no cardápio tendem a reduzir a produção de gases em boa parte das pessoas. A recomendação inicial envolve atenção ao modo de comer: mastigar devagar, fazer refeições em ambiente mais calmo e evitar falar continuamente enquanto se alimenta. O fracionamento das refeições em porções menores ao longo do dia facilita a digestão e diminui o volume de gás produzido em cada etapa.

Alguns alimentos que favorecem a formação de gases podem ser consumidos em porções menores ou combinados com outros que costumam ser de digestão mais leve. Entre as estratégias práticas, nutricionistas costumam indicar:

Reduzir a quantidade de refrigerantes, cervejas e outras bebidas gaseificadas.

Observar a reação do corpo a feijão, repolho, brócolis e alimentos ricos em fibras insolúveis.

Prefirir frutas in natura a sucos industrializados ou com adoçantes artificiais.

Evitar exageros em frituras e comidas muito gordurosas, que atrasam o esvaziamento gástrico.

Manter boa hidratação ao longo do dia, o que contribui para o trânsito intestinal.

Uma paciente fictícia de 38 anos, identificada como Renata S., relata que conviveu por anos com estufamento intenso após o almoço. Depois de anotar tudo o que comia e conversar com a nutricionista, descobri que grandes porções de feijão e refrigerante no mesmo prato eram uma combinação decisiva para meus sintomas, descreve. Com ajustes graduais, como troca de refrigerante por água e inclusão de vegetais cozidos mais leves, ela refere redução nítida do desconforto.

Quais hábitos de vida ajudam a aliviar os gases?

Além da alimentação, o movimento corporal é apontado como aliado importante para combater o excesso de gases intestinais. Caminhadas diárias, mesmo de curta duração, auxiliam o intestino a funcionar de forma mais regular. Exercícios que fortalecem a região abdominal e práticas como alongamentos suaves após as refeições também favorecem a eliminação de gases presos no intestino. Em alguns casos, massagens leves na barriga, seguindo o sentido do intestino grosso, podem trazer alívio momentâneo.

Dormir em posição lateral, preferencialmente sobre o lado esquerdo, é uma orientação frequente entre gastroenterologistas, pois pode facilitar a saída de gases em determinadas pessoas. Já o hábito de deitar logo após uma refeição volumosa tende a dificultar a digestão. Organizar os horários das refeições, evitar grandes jantares muito tarde da noite e reservar alguns minutos de caminhada leve depois das principais refeições fazem diferença ao longo do tempo, afirma a nutricionista fictícia tatiana rodrigues. Técnicas de respiração mais profunda, como as usadas em práticas de relaxamento, ajudam a controlar a ansiedade e podem diminuir a aerofagia associada ao estresse.

Tratamentos, suplementos e quando buscar ajuda médica?

Quando as medidas de alimentação e estilo de vida não são suficientes, alguns recursos adicionais podem ser considerados. Entre eles estão os probióticos, suplementos com bactérias benéficas que ajudam a equilibrar a flora intestinal. A escolha da cepa e da dose adequada, porém, deve ser orientada por profissional de saúde. Medicamentos vendidos sem prescrição, como antiflatulentos à base de simeticona, costumam ser usados para aliviar episódios pontuais, mas não substituem a investigação de causas persistentes.

Para indivíduos com intolerância à lactose, produtos com lactase em gotas ou comprimidos podem permitir o consumo moderado de laticínios, reduzindo a formação de gases e o desconforto associado. Já em quadros de síndrome do intestino irritável, médicos podem indicar dietas temporárias com restrição de certos carboidratos fermentáveis, sempre com acompanhamento para evitar carências nutricionais. Quando o excesso de gases vem acompanhado de perda de peso sem explicação, sangue nas fezes, dor intensa ou alteração brusca do hábito intestinal, a avaliação médica torna-se urgente, reforça o dr. Marcelo Antunes.

Comer rápido, consumir bebidas gaseificadas e ingerir alimentos muito fermentáveis pode aumentar a produção de gases – depositphotos.com / triocean2011

Impacto dos gases na qualidade de vida e no convívio social

Apesar de ser frequentemente tratado como assunto constrangedor ou motivo de piada, o excesso de gases interfere na qualidade de vida de maneira significativa. Pessoas com sintomas intensos relatam evitar locais fechados, reuniões mais longas e até viagens de ônibus ou avião por medo de episódios de flatulência barulhenta ou malcheirosa. O desconforto abdominal também pode dificultar a concentração no trabalho e prejudicar o rendimento em atividades que exigem foco.

O analista de sistemas fictício Roberto L., de 45 anos, conta que passou a se isolar em encontros com amigos por causa do problema. Começava a sentir a barriga estufar e ficava preocupado apenas em achar um lugar para ficar sozinho. Fui deixando de sair para não passar por situações embaraçosas, relata. Após avaliar a alimentação, receber orientações sobre horários das refeições e iniciar acompanhamento com probiótico indicado por seu médico, relata melhora gradual dos sintomas e maior segurança para retomar atividades sociais.

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Especialistas em saúde digestiva apontam que encarar o tema com naturalidade e buscar orientação adequada é fundamental. Em grande parte dos casos, ajustes na alimentação, mudanças de hábito e, quando necessário, tratamento direcionado permitem controlar o quadro e reduzir o impacto dos gases no cotidiano. A observação atenta do próprio corpo, somada à escuta profissional, tende a ser o caminho mais eficiente para lidar com esse sintoma tão comum quanto pouco comentado abertamente.