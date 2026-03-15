Tudo sobre a micose de pele: sintomas, tratamento e cura

A pitiríase versicolor, também chamada popularmente de micose de pele ou pano branco, é uma infecção superficial causada por fungos que vivem naturalmente na pele. Em determinadas condições, esses fungos se multiplicam além do normal e provocam manchas que podem ser claras, escuras ou amarronzadas. Trata-se de um problema comum em regiões quentes e úmidas, especialmente no verão, e que costuma afetar mais adolescentes e adultos jovens, embora possa aparecer em qualquer idade.

Apesar de ser uma infecção fúngica, a pitiríase versicolor não está ligada à falta de higiene. O fungo responsável faz parte da microbiota cutânea de pessoas saudáveis. O que muda é o ambiente da pele: calor, suor excessivo, oleosidade e algumas alterações do sistema imunológico criam um cenário propício para que esse microrganismo cresça em excesso e comece a causar sintomas visíveis. A doença é benigna, mas pode gerar desconforto estético e dúvidas sobre contágio e tratamento.

O que é pitiríase versicolor e qual é a causa dessa micose de pele?

A palavra pitiríase refere-se à descamação fina da pele, enquanto versicolor indica a variação de cor das manchas. Essa micose de pele é provocada principalmente por leveduras do gênero Malassezia, fungos lipofílicos (que gostam de gordura) que vivem na superfície cutânea, especialmente em áreas mais oleosas, como peito, costas, ombros e couro cabeludo. Em condições normais, permanecem em equilíbrio com o organismo. Quando esse equilíbrio se rompe, surgem as lesões.

Entre as causas mais frequentes de desequilíbrio estão o aumento da temperatura ambiental, a umidade elevada, o suor intenso e o uso de roupas apertadas ou de tecidos sintéticos, que dificultam a ventilação da pele. Alterações hormonais típicas da adolescência, uso prolongado de corticoides, presença de doenças que reduzem a imunidade e pele naturalmente oleosa também são fatores que favorecem o aparecimento da pitiríase versicolor. O contato direto com uma pessoa que apresenta a micose, por si só, não costuma ser determinante, já que o fungo é muito difundido.

Manifesta-se com manchas claras, escuras ou amarronzadas, especialmente no tronco e ombros – depositphotos.com / Tharakorn



Quais são os sintomas e como identificar a pitiríase versicolor?

Os sinais mais característicos dessa micose de pele são as manchas de tonalidade diferente da pele ao redor, que podem ser hipocrômicas (mais claras), hipercromias discretas (levemente mais escuras) ou acastanhadas. Muitas vezes, essas áreas apresentam descamação bem fina, quase imperceptível, que se torna mais evidente quando a pele é friccionada suavemente. As lesões aparecem com frequência no tronco, pescoço, braços e ombros, podendo se espalhar gradualmente.

Numa parte dos casos, a pessoa não sente coceira nem dor, apenas nota o contraste das manchas, sobretudo depois de tomar sol, porque a área afetada não bronzeia como o restante da pele. Em outros, pode haver leve prurido (coceira) e sensação discreta de ressecamento. Alguns sinais que costumam levantar suspeita de pitiríase versicolor são:

Manchas irregulares, de bordas pouco nítidas, em tronco e ombros;

Diferença de cor perceptível após exposição solar;

Descamação fina ao raspar levemente a pele;

Ausência de sintomas gerais, como febre ou mal-estar.

O diagnóstico costuma ser clínico, realizado por dermatologista durante a consulta, com base no aspecto das lesões e na distribuição pelo corpo. Em situações de dúvida, podem ser feitos exames complementares simples, como raspado de pele analisado ao microscópio ou uso de lâmpada especial (luz de Wood), que ajuda a evidenciar as manchas.

Como é o tratamento da pitiríase versicolor e existe cura?

O tratamento da pitiríase versicolor é direcionado ao controle do fungo na pele e pode ser feito com medicamentos tópicos ou orais, conforme a extensão e a gravidade do quadro. Em lesões localizadas, costuma-se indicar soluções, loções, cremes ou xampus com agentes antifúngicos, aplicados diretamente na região afetada por um período determinado, que em geral varia de alguns dias a poucas semanas.

Nos casos em que a micose de pele é muito extensa, recorrente ou não responde bem ao uso tópico, o médico pode prescrever antifúngicos orais. Esses remédios ajudam a reduzir rapidamente a quantidade de fungos na pele, mas apresentam possíveis interações com outros medicamentos e exigem acompanhamento profissional. Por esse motivo, a automedicação não é recomendada. Mesmo com o fungo controlado, é comum que a cor da pele demore algumas semanas ou meses para voltar ao tom habitual, o que não significa falha do tratamento.

A cura da pitiríase versicolor é possível em cada episódio tratado, porém a doença tem caráter recidivante, ou seja, tende a reaparecer em pessoas com predisposição, especialmente em ambientes quentes e úmidos. Por isso, em determinados casos, o dermatologista pode sugerir esquemas de manutenção, como o uso periódico de xampus ou sabonetes antifúngicos, principalmente nos meses mais quentes.

Fatores como calor, suor, oleosidade e roupas apertadas favorecem o aparecimento. Não está ligada à falta de higiene – depositphotos.com / Nastyaofly



Quais são os principais fatores de risco e como prevenir a micose de pele?

Alguns grupos apresentam maior risco de desenvolver pitiríase versicolor: pessoas que vivem em regiões tropicais, indivíduos com sudorese intensa, trabalhadores que utilizam roupas pesadas por longos períodos e aqueles com imunidade mais baixa, como portadores de doenças crônicas ou usuários de certos medicamentos imunossupressores. Pele muito oleosa e histórico familiar de micose de pele também aparecem com frequência nas consultas dermatológicas.

Medidas simples podem reduzir bastante o risco de aparecimento ou de recidiva:

Manter a pele seca sempre que possível: trocar roupas úmidas de suor, secar bem as dobras e evitar permanecer longos períodos com roupas de banho. Preferir tecidos leves e ventilados: peças de algodão ou materiais respiráveis ajudam a diminuir o acúmulo de calor e umidade. Controlar a oleosidade da pele: uso de sabonetes adequados orientados por profissional de saúde pode contribuir para o equilíbrio. Evitar o compartilhamento de toalhas e roupas: embora o fungo já viva na pele, essa medida auxilia na higiene geral e em outras infecções. Consultar o dermatologista em caso de manchas persistentes: diagnóstico precoce facilita o controle da micose e a orientação adequada.

Cuidados gerais com a saúde, como sono adequado, alimentação equilibrada e acompanhamento de doenças de base, também colaboram para a boa resposta do organismo e para a redução de infecções cutâneas. Quando há tendência à recidiva da pitiríase versicolor, é comum o profissional de saúde reforçar a importância de medidas preventivas constantes, especialmente em períodos de calor intenso.

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Ao entender que essa micose de pele resulta de um desequilíbrio de um fungo já presente na pele e que existe tratamento eficaz, torna-se mais simples lidar com o problema. A orientação especializada, aliada a hábitos diários de cuidado com a pele e atenção aos fatores de risco, costuma ser suficiente para controlar os episódios, reduzir o desconforto estético e manter a saúde cutânea em melhores condições ao longo do tempo.