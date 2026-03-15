Dor no exercício: quando é normal e quando não se pode ignorar

A dor que aparece durante o treinamento físico costuma gerar dúvidas até entre praticantes experientes. Em academias, parques e quadras, é comum ouvir frases como sem dor, sem ganho, mas especialistas em fisioterapia e medicina esportiva alertam que nem toda dor é sinal de adaptação saudável do corpo. Em muitos casos, ela pode indicar sobrecarga, técnica inadequada ou até o início de uma lesão mais séria.

Entender a diferença entre a chamada dor boa, ligada ao esforço e à fadiga muscular, e a dor ruim, normalmente associada a danos em articulações, tendões ou ligamentos, torna-se fundamental para treinar de forma segura. Essa distinção ajuda praticantes de atividades físicas a ajustar a intensidade dos exercícios, procurar ajuda profissional no momento certo e reduzir o risco de interrupções prolongadas no treino.

O que é dor boa no treino físico?

A expressão dor boa costuma aparecer quando o desconforto está relacionado ao trabalho muscular esperado em um treino bem planejado. Trata-se de uma sensação de queimação durante o exercício, cansaço nas pernas depois de uma corrida ou peso nos braços após séries de musculação. Em geral, essa dor surge com o aumento da intensidade ou da carga e diminui quando o esforço é interrompido ou reduzido.

Também entra nessa categoria a dor muscular tardia, conhecida em ambientes de treinamento como DOMS (sigla em inglês para dor muscular de início tardio). Esse incômodo aparece de 12 a 24 horas após o exercício, atinge o pico entre 24 e 72 horas e tende a desaparecer gradualmente. É comum quando a pessoa muda o tipo de treino, aumenta o volume de exercícios ou retorna após um período parado. Em condições normais, a dor tardia é difusa, atinge grandes áreas do músculo e não impede completamente o movimento.

Na dor considerada boa, alguns pontos chamam a atenção: o desconforto é tolerável, melhora com alongamentos leves, movimentos suaves ou aquecimento, e não costuma ser pontual em uma estrutura específica, como joelho ou ombro. Profissionais apontam que, quando a dor se mantém nesse padrão e está associada ao esforço muscular, ela pode indicar apenas que o corpo está se adaptando a um novo nível de exigência.

Dor ruim indica possível lesão: intensa, localizada em articulações, acompanhada de inchaço, calor ou instabilidade – depositphotos.com / sdm.production.studio.gmail.com

Dor ruim no treinamento físico: quais sinais acendem o alerta?

A dor ruim, por outro lado, é aquela que sinaliza possível lesão ou sobrecarga indevida. Em geral, ela aparece de forma aguda, localizada e muitas vezes associada a uma sensação de fisgada, estalo ou travamento. Esse tipo de dor tende a surgir em articulações, ligamentos e tendões, como joelhos, tornozelos, ombros, coluna e quadril, e pode piorar mesmo com pequenos esforços do dia a dia.

Especialistas orientam atenção especial aos seguintes sinais de alerta:

Dor intensa e súbita durante o exercício, principalmente acompanhada de estalo ou sensação de ruptura.

Desconforto localizado em articulações, com inchaço, calor ou vermelhidão na região.

Dor que não melhora com repouso, compressa fria ou redução de carga após alguns dias.

Sensação de instabilidade, como joelho falhando ou tornozelo virando repetidas vezes.

Dor que piora à noite ou interrompe o sono com frequência.

Quando esses sinais aparecem, a recomendação frequente é suspender o exercício que provoca o incômodo e buscar avaliação de um profissional, como médico do esporte ou fisioterapeuta. Ignorar essas manifestações e manter o treino em alta intensidade pode transformar um quadro inicial, muitas vezes reversível com ajustes simples, em uma lesão estrutural que exige semanas ou meses de recuperação.

Como diferenciar, na prática, a dor normal da dor preocupante?

Na rotina de treino, uma das perguntas mais comuns é: como perceber se a dor é apenas resultado do esforço ou se representa um risco? Profissionais costumam sugerir uma espécie de checagem rápida baseada em intensidade, localização e duração do desconforto. Essa avaliação não substitui o diagnóstico especializado, mas pode orientar decisões imediatas, como reduzir carga ou pausar o treino.

Alguns critérios simples ajudam nessa distinção:

Localização: dor muscular ampla, em grupos grandes como coxas e glúteos, tende a ser adaptativa. Dor pontual em joelho, tornozelo, ombro ou coluna merece mais atenção. Momento em que aparece: queimação durante a série que alivia ao descansar costuma ser boa. Dor aguda que surge em um movimento específico e permanece depois pode indicar lesão. Comportamento após 4872 horas: se a dor tardia diminui progressivamente, é esperada. Se permanece igual ou piora, o quadro sai do padrão considerado normal. Impacto nas atividades diárias: dificuldade extrema para caminhar, subir escadas ou erguer o braço sugere que a dor extrapolou a adaptação muscular. Histórico pessoal: regiões com lesões antigas merecem cuidado redobrado, pois a dor recorrente pode apontar para recaída.

Em academias e centros esportivos, treinadores e fisioterapeutas frequentemente orientam que qualquer dor que cause compensações evidentes como mancar, mudar o jeito de correr ou evitar apoiar um membro não deve ser ignorada. Essas adaptações espontâneas do corpo podem, por si só, gerar novas sobrecargas em outras áreas.

Sinais de alerta: dor súbita, que não melhora com repouso, interrompe o sono ou causa compensações na postura – depositphotos.com / ZigicDrazen

Como prevenir e cuidar de cada tipo de dor no treino físico?

A prevenção da dor ruim e o manejo adequado da dor boa passam por alguns pontos considerados básicos no treinamento físico contemporâneo. Aquecimento adequado, progressão gradual da carga e respeito aos intervalos de descanso aparecem com frequência nas recomendações de especialistas, assim como atenção à técnica de execução dos movimentos.

Entre as orientações mais citadas estão:

Aquecimento e mobilidade : incluir alguns minutos de movimentos leves e articulares antes do treino reduz o choque do esforço intenso sobre músculos e articulações.

: incluir alguns minutos de movimentos leves e articulares antes do treino reduz o choque do esforço intenso sobre músculos e articulações. Progressão de carga : aumentar peso, volume ou intensidade de forma gradual ajuda o corpo a se adaptar, diminuindo episódios de dor excessiva.

: aumentar peso, volume ou intensidade de forma gradual ajuda o corpo a se adaptar, diminuindo episódios de dor excessiva. Descanso e sono adequados : períodos de recuperação são essenciais para que a dor muscular tardia diminua e o tecido se regenere.

: períodos de recuperação são essenciais para que a dor muscular tardia diminua e o tecido se regenere. Técnica correta : acompanhar a execução com um profissional reduz o risco de sobrecarga em joelhos, ombros e coluna.

: acompanhar a execução com um profissional reduz o risco de sobrecarga em joelhos, ombros e coluna. Atenção a calçados e superfície: em corridas e esportes de impacto, a escolha adequada do tênis e do piso influencia diretamente no aparecimento de dores.

Quando a dor se mantém dentro do esperado, medidas simples costumam ajudar, como alongamentos leves, caminhadas suaves, compressas frias em casos de maior incômodo e hidratação adequada. Já em situações de dor suspeita de lesão, a recomendação usual envolve interrupção temporária do exercício, uso de gelo nas primeiras 48 horas, ausência de automedicação sem orientação e busca precoce por atendimento profissional. Essa combinação tende a reduzir o tempo de afastamento do treino e a evitar que um desconforto localizado se transforme em um problema crônico.

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Ao compreender a diferença entre dor boa e dor ruim durante o treinamento físico, praticantes ganham mais autonomia para interpretar os sinais do próprio corpo. Com informações claras, acompanhamento adequado e respeito aos limites individuais, torna-se possível manter a regularidade dos exercícios, reduzir o risco de lesões e preservar a saúde a longo prazo, sem depender de extremos de esforço ou de sofrimento para alcançar resultados.