Dor no exercício: quando é normal e quando não se pode ignorar
Dor no treino: entenda a diferença entre dor boa e dor ruim, aprenda a prevenir lesões e saiba quando parar para evitar problemas.
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A dor que aparece durante o treinamento físico costuma gerar dúvidas até entre praticantes experientes. Em academias, parques e quadras, é comum ouvir frases como sem dor, sem ganho, mas especialistas em fisioterapia e medicina esportiva alertam que nem toda dor é sinal de adaptação saudável do corpo. Em muitos casos, ela pode indicar sobrecarga, técnica inadequada ou até o início de uma lesão mais séria.
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Entender a diferença entre a chamada dor boa, ligada ao esforço e à fadiga muscular, e a dor ruim, normalmente associada a danos em articulações, tendões ou ligamentos, torna-se fundamental para treinar de forma segura. Essa distinção ajuda praticantes de atividades físicas a ajustar a intensidade dos exercícios, procurar ajuda profissional no momento certo e reduzir o risco de interrupções prolongadas no treino.
O que é dor boa no treino físico?
A expressão dor boa costuma aparecer quando o desconforto está relacionado ao trabalho muscular esperado em um treino bem planejado. Trata-se de uma sensação de queimação durante o exercício, cansaço nas pernas depois de uma corrida ou peso nos braços após séries de musculação. Em geral, essa dor surge com o aumento da intensidade ou da carga e diminui quando o esforço é interrompido ou reduzido.
Também entra nessa categoria a dor muscular tardia, conhecida em ambientes de treinamento como DOMS (sigla em inglês para dor muscular de início tardio). Esse incômodo aparece de 12 a 24 horas após o exercício, atinge o pico entre 24 e 72 horas e tende a desaparecer gradualmente. É comum quando a pessoa muda o tipo de treino, aumenta o volume de exercícios ou retorna após um período parado. Em condições normais, a dor tardia é difusa, atinge grandes áreas do músculo e não impede completamente o movimento.
Na dor considerada boa, alguns pontos chamam a atenção: o desconforto é tolerável, melhora com alongamentos leves, movimentos suaves ou aquecimento, e não costuma ser pontual em uma estrutura específica, como joelho ou ombro. Profissionais apontam que, quando a dor se mantém nesse padrão e está associada ao esforço muscular, ela pode indicar apenas que o corpo está se adaptando a um novo nível de exigência.
Dor ruim no treinamento físico: quais sinais acendem o alerta?
A dor ruim, por outro lado, é aquela que sinaliza possível lesão ou sobrecarga indevida. Em geral, ela aparece de forma aguda, localizada e muitas vezes associada a uma sensação de fisgada, estalo ou travamento. Esse tipo de dor tende a surgir em articulações, ligamentos e tendões, como joelhos, tornozelos, ombros, coluna e quadril, e pode piorar mesmo com pequenos esforços do dia a dia.
Especialistas orientam atenção especial aos seguintes sinais de alerta:
- Dor intensa e súbita durante o exercício, principalmente acompanhada de estalo ou sensação de ruptura.
- Desconforto localizado em articulações, com inchaço, calor ou vermelhidão na região.
- Dor que não melhora com repouso, compressa fria ou redução de carga após alguns dias.
- Sensação de instabilidade, como joelho falhando ou tornozelo virando repetidas vezes.
- Dor que piora à noite ou interrompe o sono com frequência.
Quando esses sinais aparecem, a recomendação frequente é suspender o exercício que provoca o incômodo e buscar avaliação de um profissional, como médico do esporte ou fisioterapeuta. Ignorar essas manifestações e manter o treino em alta intensidade pode transformar um quadro inicial, muitas vezes reversível com ajustes simples, em uma lesão estrutural que exige semanas ou meses de recuperação.
Como diferenciar, na prática, a dor normal da dor preocupante?
Na rotina de treino, uma das perguntas mais comuns é: como perceber se a dor é apenas resultado do esforço ou se representa um risco? Profissionais costumam sugerir uma espécie de checagem rápida baseada em intensidade, localização e duração do desconforto. Essa avaliação não substitui o diagnóstico especializado, mas pode orientar decisões imediatas, como reduzir carga ou pausar o treino.
Alguns critérios simples ajudam nessa distinção:
- Localização: dor muscular ampla, em grupos grandes como coxas e glúteos, tende a ser adaptativa. Dor pontual em joelho, tornozelo, ombro ou coluna merece mais atenção.
- Momento em que aparece: queimação durante a série que alivia ao descansar costuma ser boa. Dor aguda que surge em um movimento específico e permanece depois pode indicar lesão.
- Comportamento após 4872 horas: se a dor tardia diminui progressivamente, é esperada. Se permanece igual ou piora, o quadro sai do padrão considerado normal.
- Impacto nas atividades diárias: dificuldade extrema para caminhar, subir escadas ou erguer o braço sugere que a dor extrapolou a adaptação muscular.
- Histórico pessoal: regiões com lesões antigas merecem cuidado redobrado, pois a dor recorrente pode apontar para recaída.
Em academias e centros esportivos, treinadores e fisioterapeutas frequentemente orientam que qualquer dor que cause compensações evidentes como mancar, mudar o jeito de correr ou evitar apoiar um membro não deve ser ignorada. Essas adaptações espontâneas do corpo podem, por si só, gerar novas sobrecargas em outras áreas.
Como prevenir e cuidar de cada tipo de dor no treino físico?
A prevenção da dor ruim e o manejo adequado da dor boa passam por alguns pontos considerados básicos no treinamento físico contemporâneo. Aquecimento adequado, progressão gradual da carga e respeito aos intervalos de descanso aparecem com frequência nas recomendações de especialistas, assim como atenção à técnica de execução dos movimentos.
Entre as orientações mais citadas estão:
- Aquecimento e mobilidade: incluir alguns minutos de movimentos leves e articulares antes do treino reduz o choque do esforço intenso sobre músculos e articulações.
- Progressão de carga: aumentar peso, volume ou intensidade de forma gradual ajuda o corpo a se adaptar, diminuindo episódios de dor excessiva.
- Descanso e sono adequados: períodos de recuperação são essenciais para que a dor muscular tardia diminua e o tecido se regenere.
- Técnica correta: acompanhar a execução com um profissional reduz o risco de sobrecarga em joelhos, ombros e coluna.
- Atenção a calçados e superfície: em corridas e esportes de impacto, a escolha adequada do tênis e do piso influencia diretamente no aparecimento de dores.
Quando a dor se mantém dentro do esperado, medidas simples costumam ajudar, como alongamentos leves, caminhadas suaves, compressas frias em casos de maior incômodo e hidratação adequada. Já em situações de dor suspeita de lesão, a recomendação usual envolve interrupção temporária do exercício, uso de gelo nas primeiras 48 horas, ausência de automedicação sem orientação e busca precoce por atendimento profissional. Essa combinação tende a reduzir o tempo de afastamento do treino e a evitar que um desconforto localizado se transforme em um problema crônico.
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Ao compreender a diferença entre dor boa e dor ruim durante o treinamento físico, praticantes ganham mais autonomia para interpretar os sinais do próprio corpo. Com informações claras, acompanhamento adequado e respeito aos limites individuais, torna-se possível manter a regularidade dos exercícios, reduzir o risco de lesões e preservar a saúde a longo prazo, sem depender de extremos de esforço ou de sofrimento para alcançar resultados.