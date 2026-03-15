Por que homens ficam carecas e mulheres não?

A queda de cabelo aparece em homens e mulheres, mas a calvície se manifesta com muito mais intensidade no público masculino. Essa diferença não ocorre por um único motivo. Ela resulta da combinação entre hormônios sexuais, herança genética e características específicas dos folículos capilares de cada sexo. Além disso, idade, estresse e alterações hormonais ao longo da vida ampliam essa distância.

Em homens, a perda de fios geralmente começa cedo. Muitas pessoas percebem entradas na testa ou rarefação no topo da cabeça ainda na juventude. Em mulheres, o afinamento do cabelo tende a surgir mais tarde e de forma difusa. Desse modo, o couro cabeludo feminino costuma manter a linha frontal, enquanto o masculino revela regiões completamente sem fios.

Calvície – depositphotos.com / PippiLongstocking

Como a testosterona e a DHT afetam mais os homens?

A calvície masculina se relaciona de forma direta com os andrógenos. Entre esses hormônios, a testosterona ocupa papel central. O organismo converte parte da testosterona em diidrotestosterona (DHT) por meio da enzima 5-alfa-redutase. Essa transformação ocorre em vários tecidos, inclusive no couro cabeludo.

A DHT se liga a receptores presentes nas células do folículo capilar. Essa ligação, em homens predispostos, encurta o ciclo de crescimento do fio. Com o tempo, cada novo cabelo nasce mais fino e frágil. Por fim, o folículo entra em miniaturização intensa e quase não produz fios visíveis. Portanto, a mesma quantidade de fios parece diminuir, embora muitos permaneçam em estado atrofiado.

Os níveis de testosterona em homens se mostram, em média, mais elevados do que em mulheres. Assim, a produção de DHT atinge patamares mais altos no couro cabeludo masculino. Em consequência, o impacto sobre os folículos se torna mais intenso. Esse contexto hormonal explica parte da frequência maior de calvície nos homens.

Por que os folículos femininos sofrem menos com a DHT?

Nas mulheres, a calvície androgenética também existe, mas costuma seguir padrão diferente. Em geral, o corpo feminino apresenta níveis menores de testosterona e, portanto, menor produção de DHT. Além disso, os folículos capilares femininos mostram sensibilidade reduzida aos andrógenos. Essa característica decorre de diferenças nos receptores hormonais e na atividade da 5-alfa-redutase.

Os estrógenos ainda exercem função protetora. Esses hormônios prolongam a fase de crescimento dos fios e favorecem maior densidade capilar. Durante a fase reprodutiva, essa ação fornece uma espécie de escudo parcial contra a miniaturização folicular. Assim, as mulheres raramente apresentam áreas totalmente lisas na parte frontal da cabeça.

Em vez disso, a queda de cabelo feminina habitualmente surge como afinamento difuso no topo do couro cabeludo. A risca do cabelo ganha maior largura e o volume geral diminui. Mesmo assim, a linha frontal costuma permanecer preservada. Esse padrão reflete menor vulnerabilidade dos folículos às ações da DHT.

Qual o papel da genética e dos padrões típicos de calvície?

A predisposição genética define quem tem mais risco de desenvolver calvície androgenética. Vários genes influenciam a sensibilidade dos folículos à DHT. Alguns controlam a quantidade de receptores para andrógenos. Outros regulam a atividade de enzimas envolvidas no metabolismo hormonal. Assim, famílias com muitos homens calvos tendem a apresentar maior frequência do quadro em novas gerações.

Nos homens, o padrão mais clássico segue a chamada escala de Hamilton-Norwood. As entradas aumentam nas têmporas e o topo da cabeça perde densidade. Com a progressão, essas duas áreas podem se unir. Em estágios avançados, resta apenas uma faixa de cabelo na região lateral e posterior da cabeça. Esse desenho caracteriza a forma típica de calvície masculina.

Nas mulheres, especialistas costumam usar a escala de Ludwig. O cabelo afina principalmente no topo, com preservação da linha frontal. O couro cabeludo aparece com mais facilidade entre os fios, mas permanece coberto. Casos de perda completa na região superior surgem com menor frequência. A herança genética também influencia esse padrão, porém com expressão diferente em cada sexo.

Como idade, estresse e menopausa interferem na perda de cabelo?

O avanço da idade altera o comportamento dos folículos capilares em homens e mulheres. Com o passar dos anos, o ciclo de crescimento se encurta. Além disso, a fase de repouso aumenta. Dessa forma, a densidade dos fios diminui, mesmo sem doença específica. Em homens predispostos, essa mudança natural intensifica a ação da DHT. Em mulheres, ela facilita o afinamento global.

O estresse crônico também afeta o couro cabeludo. Situações prolongadas de tensão alteram hormônios e mediadores inflamatórios. Assim, muitos folículos entram de forma precoce na fase de queda. Esse quadro, chamado eflúvio telógeno, não corresponde à calvície androgenética, mas pode agravar um quadro pré-existente em ambos os sexos.

Na menopausa, o cenário hormonal feminino passa por grande mudança. Os níveis de estrógeno caem de maneira importante. Ao mesmo tempo, a relação entre andrógenos e estrógenos se modifica. Com isso, os folículos perdem parte da proteção anterior. Muitas mulheres relatam redução de volume e maior visibilidade do couro cabeludo após esse período.

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Mesmo assim, a maioria das mulheres mantém algum grau de cobertura capilar. Já muitos homens atingem áreas completamente descobertas. A soma entre níveis mais altos de testosterona, maior produção de DHT, receptores mais sensíveis e padrão genético específico explica essa diferença marcante entre os sexos.

Homens: maior influência da testosterona e da DHT.

maior influência da testosterona e da DHT. Mulheres: folículos menos sensíveis e proteção parcial dos estrógenos.

folículos menos sensíveis e proteção parcial dos estrógenos. Genética: define intensidade e padrão da perda de fios.

define intensidade e padrão da perda de fios. Idade e estresse: aceleram o afinamento capilar.

aceleram o afinamento capilar. Menopausa: reduz a proteção hormonal feminina e facilita o rareamento.