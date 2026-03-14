Como manter suas unhas fortes e livres de fragilidade

Manter as unhas fortes e evitar que fiquem quebradiças é uma preocupação comum em diferentes faixas etárias. Muitas pessoas relatam que as unhas descamam com facilidade, lascam nas pontas ou simplesmente não conseguem crescer sem quebrar. Esse quadro pode estar ligado a hábitos diários, à alimentação e até ao contato frequente com produtos químicos.

Quando se fala em cuidado com as unhas, não se trata apenas de estética. A saúde das unhas pode refletir o estado geral do organismo e também o tipo de rotina que a pessoa leva. Pequenas mudanças em cuidados básicos, hidratação e proteção já costumam fazer diferença importante na resistência e no brilho natural das unhas ao longo do tempo.

O que deixa as unhas fracas e quebradiças?

Antes de buscar dicas para unhas fortes, é útil entender o que costuma enfraquecê-las. Fatores como contato excessivo com água, uso constante de detergentes, produtos de limpeza sem luvas e removedor de esmalte com acetona podem ressecar a superfície ungueal. Com o tempo, a unha perde flexibilidade, fica opaca e passa a quebrar com qualquer atrito.

Outro ponto é a alimentação desequilibrada. Dietas muito restritivas ou pobres em proteínas, ferro, zinco e vitaminas do complexo B podem influenciar no crescimento lento e na fragilidade. Além disso, algumas pessoas possuem o hábito de roer unhas ou cutículas, o que prejudica a estrutura e favorece pequenas lesões. Em certos casos, alterações constantes podem indicar problemas de saúde, sendo recomendável avaliação médica.

Uma alimentação rica em proteínas, ferro, zinco e vitaminas contribui para o crescimento e a resistência das unhas – depositphotos.com / VadimVasenin



Dicas para manter as unhas fortes no dia a dia

Para fortalecer as unhas fracas, alguns cuidados simples tendem a ajudar na rotina. O uso de luvas em atividades domésticas é uma medida básica para quem tem contato diário com água e produtos químicos. As luvas reduzem o ressecamento e preservam não só as unhas, mas também a pele das mãos.

Outro cuidado importante é o corte regular. Deixar as unhas muito longas quando ainda estão frágeis aumenta o risco de quebras. Manter um comprimento médio ou curto, com lixamento suave na mesma direção, reduz fissuras nas pontas. Produtos específicos, como bases fortalecedoras com cálcio, queratina ou vitaminas, também são frequentemente indicados por profissionais.

Usar luvas em tarefas com água ou produtos de limpeza.

em tarefas com água ou produtos de limpeza. Cortar e lixar as unhas com regularidade, evitando pontas irregulares.

as unhas com regularidade, evitando pontas irregulares. Aplicar bases fortalecedoras de forma contínua, seguindo orientação profissional.

de forma contínua, seguindo orientação profissional. Evitar acetona , dando preferência a removedores sem esse solvente.

, dando preferência a removedores sem esse solvente. Não roer unhas ou cutículas, para não danificar a estrutura.

Alimentação ajuda a ter unhas fortes?

A alimentação equilibrada tem papel relevante na saúde das unhas. Nutrientes como proteínas, biotina, ferro, zinco, selênio e vitaminas A, C e E estão associados ao crescimento adequado e à boa aparência da lâmina ungueal. Quando a dieta é pobre nesses componentes, é comum notar unhas opacas, que descamam ou apresentam estrias.

Profissionais de saúde costumam destacar que a prioridade é obter essas substâncias por meio de alimentos variados. Em alguns casos específicos, um médico ou nutricionista pode indicar suplementação, sempre considerando exames e histórico de saúde. O uso por conta própria de suplementos não é recomendado, já que o excesso de alguns nutrientes também pode causar efeitos indesejados.

Proteínas: carnes, ovos, leite e derivados, leguminosas como feijão e lentilha.

carnes, ovos, leite e derivados, leguminosas como feijão e lentilha. Ferro: carnes vermelhas, fígado, feijão, vegetais verde-escuros.

carnes vermelhas, fígado, feijão, vegetais verde-escuros. Zinco e selênio: castanhas, nozes, sementes, frutos do mar.

castanhas, nozes, sementes, frutos do mar. Biotina: ovos cozidos, amêndoas, aveia, alguns vegetais.

ovos cozidos, amêndoas, aveia, alguns vegetais. Vitaminas antioxidantes (A, C, E): frutas cítricas, cenoura, tomate, óleos vegetais, sementes.

Usar luvas nas tarefas domésticas, hidratar as cutículas e manter o corte regular ajudam a proteger as unhas no dia a dia – depositphotos.com / AntonMatyukha



Quais cuidados estéticos ajudam as unhas a não quebrarem?

Os hábitos de manicure também interferem bastante na resistência das unhas. Intervalos entre esmaltações são recomendados para que a unha possa respirar, isto é, ficar algum tempo sem camadas de produtos por cima. Ficar muitos dias seguidos com esmalte escuro, por exemplo, pode favorecer ressecamento e manchas.

Na hora de retirar esmalte em casa, o uso de removedores sem acetona é uma alternativa menos agressiva. Empurrar levemente a cutícula, em vez de removê-la completamente, ajuda a preservar essa barreira natural contra micro-organismos. Hidratar a região com óleos específicos ou cremes para cutículas também contribui para unhas mais flexíveis e menos propensas a descamar.

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Dar pausas periódicas entre uma esmaltação e outra. Preferir removedores sem acetona. Evitar retirar toda a cutícula, priorizando o cuidado delicado. Aplicar óleos ou hidratantes nas unhas e cutículas diariamente. Buscar atendimento profissional em casos de dor, manchas persistentes ou deformidades.

Ao combinar proteção no dia a dia, alimentação adequada e cuidados estéticos moderados, tende-se a observar unhas mais fortes, com menos quebras e melhor aspecto geral. Em situações em que, mesmo com mudanças de rotina, a fragilidade permanece, a orientação de um dermatologista pode auxiliar na identificação de causas internas e em um plano de tratamento mais específico.