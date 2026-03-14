O menino com mais de 500 dentes: o caso extremo na Índia

O inchaço parecia um problema de dente como qualquer outro, mas os exames contaram outra história. Em 2019, um menino indiano de sete anos chegou a um hospital em Chennai com a face direita aumentada e sem sinais de que os dentes permanentes fossem nascer. Porém, ao abrir as imagens de raio-x e tomografia, a equipe de saúde encontrou algo que surpreendeu até profissionais experientes. Tratava-se de uma massa compacta, com cerca de 200 gramas, dentro da mandíbula inferior, cheia de estruturas semelhantes a dentes.

O quadro exigiu uma cirurgia delicada de aproximadamente cinco horas. Dentro do que se identificou como um odontoma composto um tipo raro de tumor benigno os cirurgiões localizaram e removeram 526 minidentes. Cada uma dessas pequenas estruturas tinha coroa, algumas tinham raiz e todas lembravam, em maior ou menor grau, um dente completo. Assim, o caso ganhou repercussão internacional por ilustrar, de forma extrema, uma condição rara: a hiperdontia, que se caracteriza pelo desenvolvimento de dentes a mais do que o habitual na arcada dentária humana.

A hiperdontia é uma alteração do desenvolvimento dentário em que surgem dentes extras, os dentes supranumerários – depositphotos.com / YuliyaM



O que é hiperdontia e como ela se manifesta?

A hiperdontia é uma alteração do desenvolvimento dentário em que surgem dentes extras, os dentes supranumerários. Em vez dos 20 dentes de leite e 32 dentes permanentes normais, algumas pessoas apresentam um ou mais elementos adicionais. Ademais, eles podem nascer na frente da boca, no céu da boca, entre os dentes ou até permanecer totalmente inclusos no osso, sem se tornarem visíveis.

Esses dentes excedentes variam em formato e tamanho. Alguns são bem formados, quase indistinguíveis dos dentes comuns, enquanto outros são minúsculos, cônicos ou deformados. No caso do menino indiano, centenas de estruturas ficaram agrupadas dentro de um único tumor. Porém, em situações menos extremas, um único dente extra já pode alterar o alinhamento da arcada, dificultar a higienização e comprometer a mordida.

Clinicamente, a hiperdontia pode causar atraso na erupção dos dentes permanentes, desalinhamento, mordida cruzada e, em alguns casos, dor ou inchaço. Quando esses dentes supranumerários permanecem presos dentro do osso, a detecção costuma ocorrer em exames de rotina, como radiografias panorâmicas. Nestes casos, os dentistas as solicitam para acompanhar o crescimento craniofacial, principalmente na infância e adolescência.

Hiperdontia é comum? Qual é a incidência no mundo?

A palavra-chave hiperdontia liga-se a uma condição relativamente rara na população. Afinal, estudos epidemiológicos apontam que a presença de dentes supranumerários em dentição permanente afeta, em média, de 0,1% a 3% das pessoas, dependendo da região do mundo e do método da pesquisa. Nos dentes de leite, a frequência tende a ser ainda menor.

Casos com um único dente a mais são os mais frequentes. Situações com vários dentes supranumerários são bem menos comuns e, quando aparecem, muitas vezes estão associadas a síndromes genéticas específicas. O episódio de Chennai, com mais de 500 estruturas em um mesmo paciente, é considerado um caso extremo e excepcional, sem paralelos descritos com a mesma magnitude até então em relatórios médicos amplamente divulgados.

Em diferentes países, a maior parte dos diagnósticos de hiperdontia ocorre na infância e na adolescência, quando as famílias buscam atendimento odontológico para avaliar crescimento facial, posição dos dentes ou para instalação de aparelhos ortodônticos. Em muitas situações, a descoberta é acidental, durante uma radiografia de rotina, pois alguns dentes supranumerários podem permanecer assintomáticos por anos.

Quais são as causas e fatores de risco da hiperdontia?

As causas exatas da hiperdontia ainda não são totalmente esclarecidas, mas há forte indicação de que tenha envolvimento de fatores genéticos. Assim, acredita-se que alterações em genes que se relacionam à formação dos dentes e ao desenvolvimento da face possam estimular a proliferação excessiva de tecidos que dão origem às estruturas dentárias, resultando em dentes extras.

Além dessa predisposição hereditária, a hiperdontia pode aparecer em conjunto com algumas condições sindrômicas, como displasias ósseas, síndromes craniofaciais e alterações que afetam o desenvolvimento dos ossos da face. Nesses cenários, é comum que os dentes supranumerários sejam apenas uma parte de um quadro clínico mais abrangente. Afinal, ele inclui anomalias ósseas, alterações na pele ou em outros órgãos.

Entre as teorias propostas, especialistas citam: hiperatividade da lâmina dentária (estrutura embrionária que origina os dentes), fragmentação dessa lâmina em pequenos focos e até influências ambientais durante a fase de formação dentária. No entanto, boa parte dos casos é considerada isolada, sem associação clara com outras doenças, e muitas vezes sem histórico semelhante em familiares próximos.

Quais são as possíveis consequências da hiperdontia?

A presença de dentes supranumerários pode gerar uma série de repercussões funcionais e estéticas. Em termos práticos, a hiperdontia pode:

Impedir ou atrasar a erupção de dentes permanentes;

Causar desalinhamento da arcada e apinhamento dentário;

Favorecer o acúmulo de placa bacteriana e aumentar o risco de cáries e gengivite;

Alterar a mordida, prejudicando mastigação e, em alguns casos, a fala;

Provocar inchaço, dor ou formação de cistos e tumores associados.

No caso do menino indiano, o tumor benigno que continha os 526 minidentes foi removido sem necessidade de reconstrução extensa da mandíbula, segundo relatos médicos da época. Ainda assim, o procedimento exigiu anestesia geral, equipe especializada em cirurgia bucomaxilofacial e acompanhamento posterior para avaliar o desenvolvimento ósseo e o surgimento dos dentes permanentes. A experiência ilustra como a hiperdontia, quando associada a lesões expansivas, pode impactar alimentação, fala, aparência física e rotina escolar.

Em quadros menos extremos, o tratamento costuma envolver monitoramento por imagens, extração dos dentes supranumerários que estejam causando problemas e, frequentemente, ortodontia para reorganizar a arcada. Em alguns casos, a abordagem pode seguir etapas:

Avaliação inicial: exame clínico e radiográfico para mapear todos os dentes, inclusive os que não nasceram; Planejamento: definição de quais dentes extras devem ser removidos e em que momento, considerando idade e crescimento; Cirurgia: extração dos elementos supranumerários indicados, em consultório ou ambiente hospitalar, conforme a complexidade; Acompanhamento: controle do processo de erupção dos permanentes e, se necessário, uso de aparelhos ortodônticos; Revisões periódicas: exames de imagem para garantir que não ocorram novas alterações ou complicações.

Alguns sinais podem levar profissionais de saúde bucal a suspeitar de hiperdontia, como atraso prolongado para a troca dos dentes de leite, presença de dentes muito próximos uns dos outros, dentes em posição incomum ou inchaço persistente na região da mandíbula ou maxila – depositphotos.com / alfexe

Quando investigar a possibilidade de hiperdontia?

Alguns sinais podem levar profissionais de saúde bucal a suspeitar de hiperdontia, como atraso prolongado para a troca dos dentes de leite, presença de dentes muito próximos uns dos outros, dentes em posição incomum ou inchaço persistente na região da mandíbula ou maxila. Em cenários como esses, exames de imagem são fundamentais para identificar dentes supranumerários ou massas associadas, como os odontomas.

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O caso do menino de Chennai colocou a hiperdontia em evidência e reforçou a importância da avaliação odontológica regular na infância. Embora a maioria dos quadros seja bem menos dramática, o diagnóstico precoce ajuda a reduzir o risco de complicações, a planejar intervenções menos invasivas e a preservar, sempre que possível, a função e a estética do sorriso ao longo da vida.