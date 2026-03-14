Olhos no mar: riscos e cuidados ao nadar sem óculos
Nadar em mar aberto costuma ser associado à sensação de liberdade. No entanto, a exposição direta dos olhos à água salgada levanta dúvidas sobre segurança. Veja riscos e cuidados ao nadar sem óculos.
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Nadar em mar aberto costuma ser associado à sensação de liberdade. No entanto, a exposição direta dos olhos à água salgada levanta dúvidas sobre segurança. Muitas pessoas entram no mar e abrem os olhos embaixo dágua para se orientar, encontrar amigos ou simplesmente por curiosidade. Porém, a questão central é entender se esse hábito pode ser prejudicial à visão e em quais condições o risco aumenta.
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De forma geral, o contato dos olhos com a água do mar provoca uma reação imediata da superfície ocular, que é sensível ao sal, à areia em suspensão e a possíveis resíduos químicos. Dependendo do tempo de exposição, da qualidade da água e da tendência individual a irritações, nadar com os olhos abertos pode gerar apenas um desconforto passageiro ou desencadear quadros que exigem avaliação médica.
É prejudicial nadar em mar aberto com os olhos abertos?
A palavra-chave neste tema é olhos e mar aberto. Manter os olhos abertos na água salgada não costuma causar danos permanentes em pessoas saudáveis quando ocorre de forma esporádica e por pouco tempo. Porém, o sal e as partículas presentes no mar agridem a camada de lágrima que recobre a córnea, podendo provocar ardência, sensação de areia nos olhos e visão turva temporária.
Em situações de maior exposição, como treinos longos, práticas de natação em águas abertas ou mergulhos repetidos, o risco de problemas aumenta. A superfície ocular pode ficar mais ressecada e irritada, favorecendo pequenas lesões microscópicas. Essas microfissuras funcionam como porta de entrada para germes, o que eleva a chance de conjuntivite e outras infecções oculares.
Quais são os principais riscos para os olhos no mar?
Entre os efeitos mais relatados após nadar em mar aberto com os olhos abertos estão:
- Irritação e ardência: o alto teor de sal desestabiliza o filme lacrimal e irrita a córnea.
- Vermelhidão: os vasos da conjuntiva se dilatam em resposta à agressão química e mecânica.
- Sensibilidade à luz: após a exposição, algumas pessoas sentem dificuldade em encarar ambientes claros.
- Conjuntivite infecciosa: bactérias e vírus presentes na água podem causar secreção, coceira e inchaço das pálpebras.
- Ceratite (inflamação da córnea): em casos mais graves, associada a germes agressivos, pode provocar dor intensa e piora da visão.
O risco tende a ser maior em indivíduos com histórico de olho seco, alergias oculares, uso de lente de contato ou cirurgias oculares prévias. Nessas situações, a superfície do olho já é mais vulnerável, e o contato prolongado com água de mar aumenta a chance de complicações.
Que fatores do mar influenciam a segurança dos olhos?
Não é apenas o sal que interfere na segurança de nadar com os olhos abertos. Outros elementos do ambiente marinho também pesam nessa avaliação:
- Concentração de sal: regiões com salinidade mais alta geram ardência mais rápida e intensa.
- Ondas e correnteza: quanto mais forte o movimento da água, maior o atrito de areia, algas e pequenos resíduos com a superfície ocular.
- Poluição: esgoto, óleo, lixo e micro-organismos aumentam o risco de infecções, mesmo em exposições curtas.
- Temperatura da água: água muito fria pode reduzir a frequência de piscar, prolongando o contato da superfície ocular com agentes irritantes.
- Presença de microalgas: em alguns períodos, florações de algas liberam substâncias irritantes para pele e mucosas, incluindo os olhos.
Além disso, áreas urbanas e praias muito movimentadas tendem a apresentar maior carga de poluentes. Em locais com bandeiras de alerta, relatos de contaminação ou chuva intensa recente, a recomendação de evitar abrir os olhos debaixo dágua torna-se ainda mais relevante.
Quanto tempo é relativamente seguro nadar sem óculos?
Não existe um tempo exato e universalmente seguro, mas é possível estabelecer algumas referências práticas. Em uma pessoa sem doenças oculares, nadar em mar aberto e abrir os olhos por períodos curtos, de poucos segundos a alguns minutos intermitentes, geralmente provoca apenas irritação leve e passageira. Longos períodos, acima de 20 a 30 minutos de exposição repetida com os olhos constantemente abertos, elevam o risco de desconforto intenso e de infecções, especialmente em águas mais poluídas.
De forma geral, quanto mais prolongada for a atividade em mar aberto, mais indicado é o uso de óculos de natação. Em travessias, treinos de natação em águas abertas e atividades que ultrapassam 15 a 20 minutos, manter os olhos protegidos diminui a agressão contínua da água salgada. Em crianças, esse cuidado costuma ser ainda mais importante, já que tendem a esfregar os olhos com as mãos sujas de areia e água.
Quais medidas ajudam a proteger os olhos no mar?
Algumas atitudes simples reduzem bastante os impactos de nadar em mar aberto com os olhos expostos:
- Usar óculos de natação: é a forma mais eficaz de proteção, criando uma barreira física contra sal, areia e micro-organismos.
- Evitar lentes de contato na água: a lente funciona como esponja para germes e aumenta o risco de ceratite.
- Enxaguar os olhos com água limpa: após sair do mar, uma lavagem suave com água filtrada ou soro fisiológico ajuda a remover sal e resíduos.
- Não esfregar os olhos: o atrito pode provocar pequenas lesões na córnea, especialmente se houver areia ou partículas.
- Observar sinais de alerta: dor intensa, sensibilidade forte à luz, secreção amarelada ou visão embaçada persistente são motivos para buscar atendimento oftalmológico.
O uso de lágrimas artificiais lubrificantes após o banho de mar também pode contribuir para restaurar o conforto ocular, principalmente em pessoas mais sensíveis. A combinação de proteção mecânica com óculos, exposição moderada e higienização adequada tende a reduzir de forma importante os impactos de abrir os olhos em mar aberto.
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Assim, nadar em mar aberto com os olhos abertos não é, por si só, um gesto que obrigatoriamente cause dano permanente, mas envolve riscos que variam conforme a condição da água, o tempo de exposição e a saúde ocular de cada pessoa. Adotar medidas preventivas, limitar a exposição e estar atento aos sinais dos olhos permite aproveitar o mar com maior segurança para a visão.