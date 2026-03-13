Descubra por que Roma lidera o ranking de turismo gastronômico

Roma se destaca como referência mundial em turismo culinário. Segundo estudo da TUI Musement, em parceria com o instituto de pesquisa Appinio, a cidade se tornou o destino europeu mais buscado para turismo gastronômico. O levantamento analisou o interesse de viajantes por experiências ligadas à comida, como passeios guiados, degustações e visitas a mercados. Assim, a capital italiana surge com ampla vantagem em volume de buscas e reforça a posição de destino em que comer integra a essência da viagem.

A pesquisa acompanha o crescimento do chamado turismo gastronômico, em que a culinária local orienta fortemente a escolha do destino. Em vez de focar apenas em pontos turísticos tradicionais, muitos viajantes organizam o roteiro a partir de restaurantes, bares, feiras e aulas de culinária. Nesse cenário, Roma assume papel de destaque porque combina tradição, identidade regional forte e grande oferta de experiências ligadas à comida em diferentes faixas de preço. Além disso, a cidade oferece opções para perfis variados, desde o mochileiro até o viajante de luxo.

Como o estudo da TUI Musement e da Appinio avaliou o turismo gastronômico?

O estudo da TUI Musement, empresa especializada em passeios e atividades, em parceria com a Appinio, usou dois grandes eixos: dados de buscas on-line e percepção declarada de viajantes. Em primeiro lugar, os pesquisadores analisaram pesquisas em mecanismos de busca e plataformas de reserva, com foco em termos como food tour, tour gastronômico, degustação de vinhos, aula de culinária e variantes associadas a cidades europeias. Em seguida, eles aplicaram um questionário com viajantes de diferentes países para entender quais destinos esses turistas associam de forma espontânea à gastronomia.

As buscas por food tours em Roma lideraram tanto em volume quanto em crescimento nos últimos anos. O levantamento identificou que a capital italiana concentra uma das maiores ofertas de passeios gastronômicos da Europa. Esses roteiros variam de caminhadas guiadas em bairros históricos a experiências em casas de moradores. Além do número bruto de pesquisas, o estudo analisou também o engajamento, como tempo de navegação em páginas de experiências gastronômicas e taxas de reserva efetiva. Esses dados revelam o forte interesse dos viajantes em vivenciar a culinária local de forma concreta.

Roma é a cidade europeia mais buscada para turismo gastronômico?

Segundo o ranking apresentado pelo estudo, Roma ocupa a liderança em interesse por turismo gastronômico na Europa. A capital italiana supera outros destinos consolidados e demonstra grande apelo culinário. A cidade combina patrimônio histórico com uma cena gastronômica que vai da trattoria familiar aos restaurantes premiados. Esse equilíbrio torna o destino atraente para quem busca comida simples e tradicional e também para quem deseja experiências mais sofisticadas, como menus degustação e harmonizações com vinhos italianos.

O grande volume de food tours disponíveis em Roma também sustenta essa posição de destaque. A cidade oferece roteiros dedicados à cozinha de rua, visitas guiadas a mercados tradicionais como o Campo de Fiori e tours focados em massas artesanais. Além disso, os viajantes encontram passeios de vinho e azeite e aulas em que aprendem a preparar pratos típicos. Essas opções aparecem com destaque em plataformas de reserva e redes sociais. Esse cenário impulsiona o número de buscas e fortalece a imagem de Roma como capital gastronômica da Europa.

Quais pratos típicos e experiências culinárias atraem turistas para Roma?

A culinária romana se baseia em ingredientes simples e técnicas tradicionais. Por isso, essa cozinha desperta muita curiosidade em visitantes de todo o mundo. Entre os pratos que mais surgem em roteiros gastronômicos aparecem o carbonara, com ovos, pecorino e guanciale, e o cacio e pepe, feito com queijo pecorino e pimenta-do-reino. Além deles, muitos roteiros incluem o amatriciana e pratos clássicos de carne, como o saltimbocca alla romana. A cozinha de origem popular, conhecida como cucina povera, também ocupa espaço importante com receitas como a coda alla vaccinara. Os famosos fritos, entre eles o supplì, bolinho de arroz recheado com queijo, completam a experiência.

Além dos pratos em si, as experiências gastronômicas garantem grande parte do encanto da cidade. Assim, muitos turistas participam de:

Aulas de preparo de massas frescas, como fettuccine e ravioli;

Degustações de gelato artesanal, com explicação detalhada sobre produção e ingredientes;

Visitas a enotecas para provar vinhos do Lácio e de outras regiões italianas;

Food tours noturnos pelo Trastevere e Monti, com paradas em bares e trattorias locais;

Experiências da fazenda à mesa, que combinam visitas a produtores de azeite, queijo ou vinho nos arredores de Roma.

Esses formatos colocam o viajante em contato direto com produtores, chefs e famílias locais. Dessa forma, a gastronomia aparece como parte viva do cotidiano da cidade e não apenas como produto turístico padronizado. Muitos roteiros ainda incluem conversas sobre sazonalidade, sustentabilidade e história dos pratos, o que aprofunda a compreensão da cultura romana.

Roma comida-depositphotos.com / natamc

Como Roma se compara a outras cidades europeias do ranking?

O estudo da TUI Musement e da Appinio também apontou outras cidades europeias bem posicionadas em turismo gastronômico, como Paris, Barcelona, Lisboa, Madrid e Nápoles. Paris mantém forte associação à alta gastronomia, confeitaria e vinhos. Por isso, a cidade oferece inúmeras visitas a bistrôs, patisseries e aulas de pâtisserie. Barcelona e Madrid se destacam pelos roteiros de tapas e por mercados como La Boqueria e San Miguel. Nesses locais, o visitante encontra uma combinação vibrante entre cozinha tradicional e propostas modernas. Lisboa, por sua vez, ganha espaço com vinhos portugueses, conservas, bacalhau e doces como o pastel de nata.

Roma se diferencia porque cria uma ligação direta entre história e comida. Comer perto do Coliseu ou em ruas medievais do centro histórico gera uma atmosfera única. Essa experiência mistura patrimônio cultural e gastronomia cotidiana em um mesmo cenário. Em Nápoles, por outro lado, o foco recai com mais força sobre a pizza. Já em Roma, o interesse se distribui entre massas, pratos de carne, frituras típicas, vinhos e sobremesas como tiramisù e panna cotta. Essa diversidade, somada à forte identidade regional, ajuda a explicar por que a capital italiana ocupa a dianteira no interesse por turismo gastronômico. Além disso, a cidade consegue receber grandes fluxos de visitantes sem perder o vínculo com tradições locais em muitos bairros.

Quais roteiros e experiências podem orientar turistas interessados em gastronomia em Roma?

Quem pretende organizar uma viagem orientada pela culinária pode montar diferentes tipos de roteiros gastronômicos em Roma. Uma estratégia comum divide as experiências por bairros e mescla visitas culturais com paradas planejadas para comer e beber. Além disso, o viajante pode combinar atividades autoguiadas com passeios organizados por agências especializadas. Dessa maneira, ele aproveita o amplo mercado de food tours que a pesquisa identificou.

Entre os exemplos de roteiros, destacam-se:

Dia de mercados e comida de rua: manhã no Campo de Fiori ou no Mercato Testaccio, com degustação de queijos, embutidos, pães e azeites; almoço em bancas ou pequenas trattorias próximas; tarde livre para explorar cafés e gelaterias. Clássicos da cozinha romana: tour guiado em Trastevere ou Monti, com foco em pratos tradicionais, como carbonara, cacio e pepe, amatriciana e pratos de miúdos; finalização com sobremesa típica e café. Experiência prática: aula de preparo de massas, pizza ou tiramisù, seguida de refeição com o que o grupo produziu; ideal para quem deseja levar técnicas para o dia a dia. Vinhos e arredores: passeio de meio dia ou dia inteiro para regiões próximas, com visita a vinícolas, degustação de rótulos locais e harmonização com produtos regionais.

Essas propostas se adaptam ao tempo de viagem, ao orçamento e ao interesse do visitante por experiências mais imersivas ou mais rápidas. Em qualquer formato, a gastronomia permanece como fio condutor do percurso pela cidade. Muitos viajantes também incluem paradas em padarias tradicionais, cafeterias históricas e lojas de produtos artesanais. Assim, eles montam um roteiro completo que acompanha o dia romano do café da manhã ao jantar.

Como o crescimento do turismo gastronômico em Roma impacta o turismo global?

O desempenho de Roma no estudo da TUI Musement e da Appinio ilustra uma tendência mais ampla. O turismo gastronômico se consolida como um dos principais critérios na escolha de destinos ao redor do mundo. Cidades que articulam tradições culinárias, produção local e oferta organizada de experiências ganham mais visibilidade em plataformas de busca e reserva. Esse movimento estimula outros destinos a valorizar produtos típicos, mercados, restaurantes independentes e pequenos produtores locais.

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A partir do exemplo de Roma, muitos especialistas observam que a comida deixa de ocupar papel secundário e passa a orientar o planejamento de viagens. Essa mudança influencia a oferta de passeios e também a forma como países promovem suas regiões no exterior. Ao mesmo tempo, cresce a demanda por experiências autênticas e sustentáveis, que respeitam comunidades locais e preservam tradições culinárias. Essa combinação de fatores tende a moldar o turismo global nos próximos anos, com a gastronomia em posição central na forma como viajantes descobrem e interpretam novos destinos. Dessa forma, Roma não apenas atrai turistas, mas também inspira políticas e estratégias em diversas partes do mundo.