A dor mais forte do mundo? Entenda a neuralgia do trigêmeo e o caso de Lívia Andrade

A neuralgia do trigêmeo é uma condição neurológica que se caracteriza por dores intensas no rosto, geralmente em um dos lados. O problema envolve o nervo trigêmeo, responsável por transmitir sensações da face para o cérebro. Assim, quando esse nervo é comprimido ou irritado, podem surgir crises súbitas de dor, com muitos pacientes descrevendo como choques elétricos ou pontadas muito fortes.

Esse tipo de neuralgia costuma aparecer em episódios, que duram segundos ou poucos minutos. No entanto, podem se repetir diversas vezes ao longo do dia. Em muitos casos, atividades simples, como falar, mastigar, escovar os dentes ou até sentir o vento no rosto, podem desencadear uma crise. Por isso, o impacto da neuralgia do trigêmeo no cotidiano tende a ser significativo, exigindo adaptações para evitar estímulos dolorosos.

Um exemplo recente de neuralgia do trigêmeo foi o relato da apresentadora Lívia Andrade, em stories publicados no Instagram, após uma crise de dor – Reprodução/Instagram

O que é neuralgia do trigêmeo e como o nervo funciona?

A palavra-chave central aqui é neuralgia do trigêmeo. O trigêmeo é um dos principais nervos cranianos e possui três ramos, que levam sensibilidade à testa, bochechas, mandíbula, dentes e parte da cavidade oral. Na neuralgia, esse nervo passa a transmitir sinais de dor de forma exagerada, mesmo diante de estímulos leves ou em situações rotineiras.

Na maioria dos casos, a neuralgia do trigêmeo associa-se à compressão do nervo por um vaso sanguíneo na base do crânio. Em outras situações, pode ligar-se a doenças como esclerose múltipla, tumores ou alterações estruturais na região. Há ainda casos em que a causa não tem clara identificação, sendo classificada como idiopática. Em todas as formas, o ponto em comum é o disparo anormal dos impulsos dolorosos.

Quais são os principais sintomas da neuralgia do trigêmeo?

Os sintomas mais marcantes da neuralgia do trigêmeo são as crises de dor facial intensa, geralmente em apenas um lado do rosto. Assim, essa dor pode ser descrita como:

Choques ou pontadas muito fortes, de início súbito;

Queimação ou sensação de faca perfurando a face;

Episódios que duram segundos, mas podem se repetir várias vezes ao dia;

Áreas gatilho na pele, lábios, gengiva ou dentes, que disparam a dor ao menor toque.

Muitas pessoas relatam que atividades simples passam a ser motivo de receio. Beber uma bebida gelada, falar em público, fazer maquiagem ou barbear-se podem desencadear um ataque doloroso. Em crises mais severas, alguns pacientes evitam comer de um lado da boca ou reduzem a movimentação facial, com receio de provocar um novo episódio.

Como a neuralgia do trigêmeo afeta a qualidade de vida?

A neuralgia do trigêmeo pode interferir diretamente na qualidade de vida, tanto física quanto emocional. A dor intensa e imprevisível tende a gerar insegurança, medo de realizar tarefas corriqueiras e, em alguns casos, isolamento social. Atividades profissionais que exigem comunicação constante, exposição pública ou uso intenso da musculatura facial podem ser particularmente desafiadoras.

Um exemplo recente foi o relato da apresentadora Lívia Andrade, em stories publicados no Instagram, após uma crise de dor. Ela descreveu o episódio afirmando: É a pior dor que eu senti na minha vida. Dói tudo ao mesmo tempo, cabeça, próximo ao olho, todos os dentes (de um lado), a mandíbula, ouvido, irradia pra garganta, um pedaço da língua e o céu da boca, disse Livia. Em alguém que trabalha na televisão, essa condição pode atrapalhar gravações ao vivo, falas longas, risadas, expressões faciais intensas e até o uso de iluminação forte, dependendo da sensibilidade da região afetada.

Além disso, a incerteza sobre quando uma nova crise vai surgir pode levar a alterações no sono, dificuldade de concentração e queda de rendimento profissional. Em figuras públicas, como apresentadores de TV, essa dor facial pode obrigar a pausas inesperadas, remarcação de compromissos, mudanças de maquiagem ou ajustes de enquadramento de câmera, para tentar minimizar desconfortos.

O que pode causar neuralgia do trigêmeo?

As causas da neuralgia do trigêmeo podem ser divididas em alguns grupos principais. Em boa parte dos casos, a origem está em uma compressão do nervo por uma artéria ou veia na base do crânio. Essa pressão constante desgasta a proteção das fibras nervosas e facilita disparos anormais de dor.

Compressão vascular: vaso sanguíneo encostando ou pressionando o nervo; Doenças neurológicas: como esclerose múltipla, que afeta a bainha de mielina; Lesões ou tumores: alterações estruturais perto do trajeto do trigêmeo; Traumas ou cirurgias prévias: especialmente em face, mandíbula ou seios da face; Forma idiopática: quando não se encontra uma causa evidente nos exames.

O diagnóstico costuma envolver avaliação clínica detalhada, exames de imagem, como ressonância magnética, e exclusão de outros tipos de dor facial, como sinusites, problemas odontológicos ou enxaquecas.

Quais são os tratamentos disponíveis para neuralgia do trigêmeo?

O tratamento da neuralgia do trigêmeo é individualizado e geralmente começa com medicamentos. Os fármacos mais utilizados são anticonvulsivantes, como carbamazepina e oxcarbazepina, que ajudam a estabilizar a atividade elétrica do nervo. Em alguns casos, podem ser associados relaxantes musculares ou outros moduladores de dor neuropática.

Quando o controle medicamentoso não é suficiente, o médico pode indicar procedimentos intervencionistas ou cirúrgicos. Entre as opções, destacam-se:

Descompressão microvascular: cirurgia que afasta o vaso sanguíneo que comprime o nervo;

cirurgia que afasta o vaso sanguíneo que comprime o nervo; Rizotomia por radiofrequência: procedimento minimamente invasivo para reduzir a condução dolorosa;

procedimento minimamente invasivo para reduzir a condução dolorosa; Gama Knife ou radiocirurgia: feixes de radiação focalizados no nervo trigêmeo;

feixes de radiação focalizados no nervo trigêmeo; Bloqueios anestésicos: usados em alguns casos, com efeito geralmente temporário.

O acompanhamento com neurologista ou neurocirurgião é fundamental para ajustar doses, avaliar resposta ao tratamento e discutir as melhores estratégias para cada perfil de paciente. Em algumas situações, terapias complementares, como fisioterapia, psicoterapia e técnicas de manejo da dor, podem ser associadas, sempre sob supervisão profissional.

A neuralgia do trigêmeo costuma ser mais frequente em pessoas acima dos 50 anos, embora também possa aparecer em adultos mais jovens – depositphotos.com / Tharakorn



Curiosidades e aspectos pouco comentados sobre a neuralgia do trigêmeo

Alguns pontos chamam atenção nessa condição neurológica. Um deles é que a neuralgia do trigêmeo costuma ser mais frequente em pessoas acima dos 50 anos, embora também possa aparecer em adultos mais jovens, especialmente quando associada a outras doenças neurológicas. Outro aspecto é que a dor geralmente é unilateral, ou seja, atinge apenas um lado da face, o que ajuda a diferenciar de outras causas de cefaleia.

Nos últimos anos, a divulgação de relatos de figuras públicas, como Lívia Andrade, fez com que a neuralgia do trigêmeo ganhasse mais visibilidade nas redes sociais. Esse tipo de relato contribui para que mais pessoas reconheçam sintomas semelhantes e procurem avaliação médica. Apesar de ser uma condição crônica em muitos casos, há tratamentos capazes de reduzir significativamente a intensidade e a frequência das crises, permitindo que o paciente retome atividades pessoais e profissionais com mais segurança.

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Quando identificada precocemente e tratada com acompanhamento adequado, a neuralgia do trigêmeo tende a ser manejada de forma mais eficiente. A combinação de informação, diagnóstico correto e opções terapêuticas disponíveis em 2026 mostra que, embora seja uma dor descrita como das mais intensas que uma pessoa pode sentir, existem caminhos para controle e adaptação no dia a dia, inclusive para quem trabalha sob os holofotes da televisão.