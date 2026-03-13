Salvando vidas ou tocando o cérebro? A psicocirurgia moderna

A psicocirurgia moderna voltou ao debate médico de forma discreta, mas constante. Depois do estigma da lobotomia no século XX, parte da comunidade científica tenta reposicionar essas intervenções como último recurso para transtornos mentais graves. Pacientes que não respondem a remédios e psicoterapia passam a integrar um pequeno, porém crescente, grupo que recebe indicação cirúrgica em centros altamente especializados.

Hoje, os procedimentos diferem radicalmente da imagem popular da lobotomia. Equipes multidisciplinares avaliam cada caso por meses antes de sugerir qualquer intervenção. Além disso, com apoio de neuroimagem avançada, os cirurgiões mapeiam áreas específicas do cérebro ligadas a compulsões extremas, depressão resistente ou agressividade patológica. Assim, buscam intervir de forma muito mais precisa e controlada.

cérebro – depositphotos.com / kaiwut

Psicocirurgia moderna: do trauma da lobotomia às novas técnicas

A palavra-chave desse campo é psicocirurgia moderna, que engloba diferentes abordagens. No passado, a lobotomia cortava amplas conexões entre os lobos frontais e o restante do cérebro. O método se disseminou rapidamente, principalmente nas décadas de 1940 e 1950, mas gerou sequelas graves em muitos pacientes. Com o avanço dos psicofármacos e o aumento das críticas éticas, os médicos praticamente abandonaram essa técnica.

Nas últimas três décadas, porém, neurocirurgiões voltaram ao tema com outra perspectiva. Em vez de grandes lesões, as equipes passaram a focar em áreas milimétricas. Procedimentos como cingulotomia e capsulotomia usam radiofrequência ou radiação guiada por ressonância para alterar pequenos circuitos neurais. Já a estimulação cerebral profunda (DBS, na sigla em inglês) implanta eletrodos que modulam a atividade elétrica de regiões específicas sem destruir o tecido.

Essas intervenções atendem principalmente pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo grave, depressão maior resistente, síndrome de Tourette severa e, em alguns casos, transtornos de ansiedade extremos. Os médicos costumam indicar a cirurgia apenas após falha de múltiplos tratamentos, incluindo combinações de medicamentos, terapias psicológicas intensivas e, às vezes, internações prolongadas.

Quais são as principais técnicas da psicocirurgia moderna?

Entre as técnicas atuais, a estimulação cerebral profunda concentra grande parte do interesse. Nela, neurocirurgiões implantam eletrodos em núcleos profundos do cérebro, conectados a um gerador semelhante a um marca-passo. Esse dispositivo envia impulsos elétricos contínuos e ajustáveis. Dessa forma, a equipe médica pode calibrar a intensidade da estimulação em consultas posteriores.

Já a capsulotomia foca na cápsula interna, região relacionada ao controle de emoções e comportamentos repetitivos. Os cirurgiões realizam pequenas lesões, geralmente bilaterais. Em alguns centros, usam bisturi de radiofrequência; em outros, recorrem à radiação focal, como a radiocirurgia com Gamma Knife. A cingulotomia segue lógica similar, porém atinge o giro do cíngulo, estrutura ligada à dor emocional e ao processamento de conflitos.

Estimulação cerebral profunda: técnica ajustável e reversível.

técnica ajustável e reversível. Capsulotomia: lesão definitiva em área ligada à ansiedade e obsessões.

lesão definitiva em área ligada à ansiedade e obsessões. Cingulotomia: intervenção em região associada a sofrimento psíquico intenso.

Além dessas, alguns grupos estudam microlesões a laser guiadas por ressonância, que prometem maior precisão. No entanto, esses métodos ainda permanecem em fase experimental em muitos países.

Onde a psicocirurgia moderna é realizada e quanto custa?

Atualmente, centros de psicocirurgia moderna funcionam em países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Suécia, Espanha e Coreia do Sul. Em geral, hospitais universitários e instituições públicas lideram essa área. Em paralelo, algumas clínicas privadas oferecem DBS para depressão e transtorno obsessivo-compulsivo, porém sob protocolos rigorosos.

Os custos variam bastante. Em países desenvolvidos, a estimulação cerebral profunda para transtornos psiquiátricos pode ultrapassar 40 mil dólares, somando cirurgia, equipamentos e internação. Em nações latino-americanas, valores privados costumam ficar entre 120 mil e 250 mil reais, dependendo do tipo de implante e do tempo de hospitalização. Já a capsulotomia e a cingulotomia geralmente saem um pouco mais baratas, pois não exigem geradores implantáveis.

Primeiro, a equipe avalia o histórico clínico por longo período. Depois, realiza testes neuropsicológicos e exames de imagem detalhados. Em seguida, discute o caso em comitês de ética e de neurocirurgia. Por fim, define se existe indicação real para psicocirurgia moderna.

Em sistemas públicos de saúde, quando disponíveis, esses procedimentos passam a integrar programas de alto custo. Assim, o paciente não paga diretamente, mas enfrenta filas, critérios de inclusão muito rígidos e acompanhamento prolongado.

Benefícios, riscos e histórias de pacientes

Relatos clínicos mostram melhora significativa em parte dos pacientes submetidos à psicocirurgia moderna. Em casos de TOC extremo, por exemplo, algumas pessoas retomam rotinas básicas após anos de sofrimento. Um homem de 35 anos, acompanhado em um hospital universitário brasileiro, passou mais de uma década preso a rituais de higiene. Depois de uma capsulotomia, reduziu o tempo no banheiro de seis horas diárias para menos de uma hora, com apoio de terapia e reajuste de remédios.

Outro caso, registrado em um centro europeu, descreve uma mulher com depressão resistente desde a adolescência. Após múltiplas tentativas terapêuticas, inclusive eletroconvulsoterapia, ela recebeu implante de estimulação cerebral profunda. Nos meses seguintes, relatou maior capacidade de sair de casa e de manter vínculos sociais. Ainda assim, continuou em acompanhamento psiquiátrico e psicológico regular, sem suspensão completa dos medicamentos.

Os riscos, entretanto, permanecem relevantes. Além de complicações cirúrgicas, como infecção ou sangramento, existem chances de alterações de personalidade, apatia intensa, impulsividade ou piora de sintomas. Em procedimentos com implantes, o equipamento também pode falhar ou deslocar-se, exigindo nova intervenção. Dessa maneira, equipes reforçam que os benefícios potenciais precisam superar claramente os possíveis danos.

cérebro -Joseph – depositphotos.com / KostyaKlimenko

Quais são os principais debates éticos sobre psicocirurgia moderna?

A discussão ética acompanha a psicocirurgia desde a era da lobotomia. Hoje, o debate ganha novos contornos. De um lado, familiares e médicos defendem a oferta desses procedimentos para pessoas em sofrimento extremo, sem resposta a outros recursos. De outro, grupos de bioética alertam para o risco de pressão sobre pacientes vulneráveis, que podem aceitar cirurgias irreversíveis em momentos de desespero.

Outra preocupação envolve o limite entre tratamento e controle social. Especialistas questionam usos em contextos forenses, por exemplo, para indivíduos considerados perigosos. Nesses casos, surge o temor de que a psicocirurgia moderna se transforme em ferramenta de disciplina, e não de cuidado. Também entram em pauta temas como consentimento esclarecido, acesso desigual conforme renda e eventual uso para melhorar desempenho cognitivo em pessoas saudáveis.

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Diante desse cenário, sociedades médicas recomendam protocolos rígidos. Em geral, exigem múltiplas avaliações independentes, comitês de ética atuantes e registros detalhados dos resultados, positivos ou negativos. Assim, a psicocirurgia moderna permanece como recurso extremo, reservado a situações muito específicas, em que a equipe considera que todas as alternativas tradicionais se esgotaram.