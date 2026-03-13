Assine
Vitamina de mamão ou de abacate: qual é a mais saudável?

Vitamina de mamão x vitamina de abacate sem açúcar: descubra qual opção oferece mais fibras, vitaminas e gorduras boas para sua saúde

Carlos Vieira*
Carlos Vieira* *com uso de Inteligência Artificial
13/03/2026

Vitamina de mamão ou de abacate: qual é a mais saudável?
A comparação entre vitamina de mamão e vitamina de abacate, ambas preparadas sem açúcar, vem ganhando espaço em consultórios de nutrição e nas redes sociais. As duas bebidas são consideradas fontes de nutrientes importantes, mas apresentam perfis bastante diferentes em calorias, fibras, gorduras e vitaminas. Entender essas diferenças ajuda a escolher a opção mais adequada para cada objetivo de saúde, seja controle de peso, ganho de massa magra ou equilíbrio do colesterol.

Profissionais da área de alimentação apontam que não existe uma melhor vitamina de forma absoluta, e sim escolhas mais adequadas para cada momento. A nutricionista clínica Mariana Lopes, de São Paulo, resume a questão: Vitamina de mamão tende a ser mais leve e hidratante, enquanto a de abacate costuma ser mais calórica e concentrada em gorduras boas. A partir dessa diferença central, variam também os impactos sobre a saciedade, os níveis de energia e até a digestão.

Vitamina de mamão: perfil nutricional e principais benefícios

A vitamina de mamão, preparada tradicionalmente com leite ou bebida vegetal e sem adição de açúcar, costuma ter menor densidade calórica. Em geral, uma porção média apresenta poucas gorduras, quantidade moderada de carboidratos e um bom teor de água, o que contribui para hidratação e digestão. Também oferece fibras solúveis e insolúveis, que ajudam no funcionamento do intestino.

Entre as vitaminas, o mamão se destaca pelo conteúdo de vitamina A (na forma de carotenoides, como o betacaroteno) e de vitamina C. Esses compostos atuam na saúde da visão, na integridade da pele e na proteção das células contra danos oxidativos. A nutricionista esportiva Renata Figueiredo explica: Uma vitamina de mamão bem preparada, com a fruta madura e sem muito líquido para diluir, entrega uma boa dose de antioxidantes com poucas calorias.

No campo dos minerais, o mamão contribui com potássio, importante para o equilíbrio da pressão arterial e para o funcionamento muscular. A presença de enzimas como a papaína ainda é associada à sensação de digestão mais confortável em algumas pessoas. Por ser mais leve, essa vitamina costuma ser indicada em situações em que se busca:

  • Uma opção de café da manhã de baixa a moderada caloria;
  • Lanches intermediários de fácil digestão;
  • Apoio ao trânsito intestinal, graças às fibras;
  • Reforço de vitaminas antioxidantes com menor carga de gordura.
Para quem busca leveza e menos calorias, o mamão pode ser a melhor escolha. Já o abacate entrega mais saciedade e energia – depositphotos.com / Leckerstudio

Vitamina de abacate sem açúcar é mais calórica?

A vitamina de abacate sem açúcar apresenta outro perfil. O abacate é uma fruta naturalmente mais calórica por causa do teor elevado de gorduras monoinsaturadas, as chamadas gorduras boas. Em uma vitamina preparada apenas com abacate, leite ou bebida vegetal e sem adoçantes calóricos, a maior parte da energia vem dessas gorduras saudáveis, e não de açúcares simples.

Essas gorduras monoinsaturadas estão associadas ao equilíbrio do colesterol. O nutricionista cardiovascular Eduardo Nunes comenta: O consumo regular de abacate, dentro de uma alimentação equilibrada, pode contribuir para aumento do HDL, o chamado colesterol bom, e redução do LDL oxidado. Na forma de vitamina, essa fruta ainda oferece consistência cremosa e alta sensação de saciedade, o que pode reduzir beliscos ao longo do dia.

No campo de micronutrientes, o abacate fornece vitamina E, vitaminas do complexo B e minerais como potássio e magnésio. A vitamina E é reconhecida por seu papel antioxidante, enquanto o magnésio participa de reações ligadas à função muscular e ao metabolismo energético. A quantidade de fibras também é significativa, ajudando na saúde intestinal e na manutenção da glicemia mais estável.

  • Mais calorias por porção, porém com foco em gorduras benéficas;
  • Maior saciedade, útil para quem passa muito tempo sem comer;
  • Contribuição para o equilíbrio de colesterol e triglicerídeos;
  • Boa quantidade de vitaminas lipossolúveis e antioxidantes.
Não existe melhor vitamina existe a mais adequada ao seu objetivo: emagrecimento, ganho de massa ou equilíbrio do colesterol – depositphotos.com / Dream79

Qual vitamina é mais indicada para cada objetivo de saúde?

Ao comparar vitamina de mamão e vitamina de abacate sem açúcar, a escolha costuma depender principalmente do objetivo nutricional. Para quem busca redução de peso com controle de calorias, a bebida com mamão tende a ser mais adequada, desde que preparada com bases menos calóricas, como leite desnatado ou bebidas vegetais sem adição de açúcar. O menor teor de gordura ajuda a manter o balanço energético negativo, enquanto as fibras contribuem para a saciedade moderada.

Já para quem precisa de mais energia e densidade nutricional, como praticantes de atividade física intensa, pessoas com dificuldade de ganhar peso ou com janelas de alimentação mais curtas, a vitamina de abacate pode atender melhor. A presença de gorduras boas eleva as calorias totais, mas também o tempo de liberação de energia, evitando picos de fome. Misturada a fontes de proteína, como leite, iogurte natural ou bebidas vegetais enriquecidas, essa vitamina se torna uma opção prática de refeição completa.

Em situações de saúde cardiovascular, especialistas costumam avaliar o contexto geral da alimentação. De acordo com a nutricionista cardiometabólica Ana Paula Ribeiro, não é apenas a escolha entre mamão ou abacate que fará diferença, e sim o padrão alimentar como um todo. Ainda assim, ela aponta que a vitamina de abacate, quando sem açúcar e sem excesso de outros ingredientes calóricos, pode ser aliada no controle de colesterol, enquanto a vitamina de mamão contribui com antioxidantes e fibras com baixo impacto calórico.

  1. Vitamina de mamão tende a ser mais indicada para:
    • Planos de emagrecimento com controle de calorias;
    • Pessoas com digestão mais sensível;
    • Lanches leves e ricos em vitamina A e C.
  2. Vitamina de abacate costuma ser mais adequada para:
    • Quem busca maior saciedade entre as refeições;
    • Apoio ao perfil de gorduras sanguíneas, dentro de dieta equilibrada;
    • Planos de ganho de massa e manutenção de peso em níveis saudáveis.

De forma geral, tanto a vitamina de mamão quanto a vitamina de abacate sem açúcar podem fazer parte de uma rotina alimentar equilibrada. A escolha entre uma e outra, ou mesmo a alternância das duas ao longo da semana, tende a ser mais eficiente quando acompanhada por profissional de nutrição, que ajusta quantidades, combinações com outras fontes de proteína e carboidrato e frequência de consumo conforme as necessidades individuais.

