BUNT. invade o Lollapalooza com som dançante e cheio de cores

Entre as atrações internacionais confirmadas para o Lollapalooza Brasil 2026, um nome chama atenção no line-up de música eletrônica de clima mais leve e melódico. Trata-se do DJ e produtor alemão BUNT.. Conhecido por misturar elementos de folk com house e pop eletrônico, o artista chega ao país em um momento de expansão da chamada folktronica. Afinal, o gênero une instrumentos orgânicos, batidas dançantes e melodias acessíveis ao grande público.

O festival está marcado para os dias 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Assim, BUNT. integra o time de atrações voltadas à música eletrônica, ao lado de nomes de diferentes vertentes do gênero. Sua presença reforça a tendência de festivais ampliarem o espaço para artistas que circulam entre o indie, o pop e a música eletrônica, fugindo do som mais pesado tradicionalmente associado às pistas.

Quem é BUNT. e como surgiu o projeto de folktronica?

BUNT. é um projeto musical alemão que se destaca por unir house eletrônico, folk e referências de música pop alternativa. Formado originalmente em Stuttgart, o projeto teve início com uma dupla entre Wijk e Nico Crispin, mas, desde 2021, BUNT. é essencialmente o trabalho solo de Levi Wijk. Assim, ele construiu identidade apoiado por bases eletrônicas voltadas para a pista. Ele promove um cruzamento de universos que ajudou a consolidar o nome BUNT. na cena global, principalmente em playlists de streaming e festivais de médio e grande porte.

Ao longo dos últimos anos, o DJ e produtor passou a ser associado à cena de folktronica e melodic house, estilos que priorizam melodias marcantes, atmosferas suaves e uma construção musical mais próxima da canção pop do que de faixas puramente instrumentais. Essa característica facilita o trânsito entre públicos diferentes, indo de fãs de indie-folk até ouvintes assíduos de música eletrônica.

DJ e produtor musical alemão BUNT.: qual é a característica do som no palco?

No palco, o DJ e produtor musical alemão BUNT. costuma apresentar sets que misturam faixas autorais, remixes e releituras de canções conhecidas, sempre com foco em harmonias abertas, refrões cantáveis e linhas de sintetizador envolventes. A proposta não é apenas manter a pista em alta rotação, mas também criar momentos de catarse coletiva, em que o público acompanha vocais e progressões harmônicas com clima quase de show de banda.

Nos últimos anos, BUNT. ganhou visibilidade com lançamentos em gravadoras e selos voltados à house melódica e à música eletrônica mais radiofônica, ampliando a circulação em rádios, plataformas digitais e festivais. O projeto é frequentemente associado a trilhas de viagens, vídeos de estrada e conteúdos audiovisuais com paisagens abertas, o que reforça a imagem de uma música eletrônica solar, marcada por sentimentos de movimento e liberdade, sem abandonar a estrutura de pista.

Uso constante de violão, banjo e instrumentos acústicos em diálogo com synths;

Batidas de house eletrônico em andamento médio, voltadas tanto para dançar quanto para ouvir;

Vocais melódicos, muitas vezes com clima de folk-pop;

Arranjos pensados para criar crescendos e momentos de coro com o público.

O que esperar do show de BUNT. no Lollapalooza Brasil 2026?

Com o Lollapalooza marcado para o Autódromo de Interlagos entre 20 e 22 de março de 2026, a apresentação de BUNT. tende a ocupar um espaço estratégico na programação, funcionando como ponte entre shows de bandas e DJs de vertentes mais intensas da música eletrônica. A tendência é que o set valorize faixas autorais já conhecidas nas plataformas, além de remixes que dialoguem com o público brasileiro habituado a playlists de pop e eletrônico.

Em festivais, o projeto costuma adaptar a apresentação ao horário e ao clima do evento. Em períodos de fim de tarde, a combinação de folktronica e house melódico costuma criar um ambiente de transição entre o clima de show de banda e a atmosfera de pista de dança. Já em horários noturnos, a ênfase recai sobre beats mais marcados e camadas adicionais de sintetizadores, mantendo o caráter orgânico presente em sua identidade.

Seleção de faixas com vocais fáceis de acompanhar em coro; Momentos de construção lenta, com crescendos típicos do house progressivo; Uso de instrumentos e timbres que remetem ao folk, mesmo em bases eletrônicas; Passagens mais dançantes para manter o ritmo do festival em alta.

Como a presença de BUNT. reflete a fase atual da música eletrônica?

A participação do DJ e produtor musical alemão no Lollapalooza Brasil 2026 exemplifica uma fase em que a música eletrônica se aproxima, cada vez mais, de formatos híbridos. A folktronica e o house melódico se consolidam como alternativas para quem busca um som eletrônico, mas com estruturas próximas da canção pop e da música orgânica. Essa combinação facilita a circulação em festivais multigênero, caso do Lollapalooza, que reúne rock, rap, pop, trap, funk e diversas outras vertentes.

Para o público que acompanha apenas esporadicamente a cena eletrônica, BUNT. funciona como porta de entrada para estilos menos agressivos e mais melódicos, em que a atenção recai sobre melodias, arranjos e vocais, sem deixar de lado a pulsação típica da pista. Em Interlagos, entre 20 e 22 de março de 2026, o show tende a dialogar tanto com fãs de música eletrônica quanto com quem se interessa por folk-pop e sons mais leves, reforçando a variedade estética do festival.