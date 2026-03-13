Corticosteroides: usos, remédios e efeitos no fígado

Os corticosteroides ocupam um espaço importante na medicina atual. Esses medicamentos imitam hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais. Assim, eles ajudam a controlar inflamações, alergias e várias doenças autoimunes. Apesar disso, exigem atenção redobrada, principalmente em uso prolongado.

Na prática clínica, médicos prescrevem corticosteroides em situações diversas. Eles entram em tratamentos de crises agudas e também em terapias de manutenção. Porém, o organismo sente o impacto desses remédios de forma ampla. Por isso, o acompanhamento profissional torna-se essencial em qualquer tratamento com essa classe.

O que são corticosteroides e para que servem?

Corticosteroides representam uma classe de fármacos sintéticos. Eles reproduzem os efeitos do cortisol no corpo humano. Esse hormônio participa do controle da imunidade, do metabolismo e da resposta ao estresse. Dessa forma, os medicamentos atuam em vários sistemas ao mesmo tempo.

Os profissionais da saúde usam os corticosteroides para reduzir inflamações intensas. Eles tratam condições como asma, rinite alérgica e artrite reumatoide. Além disso, ajudam em doenças de pele, como dermatites e psoríase. Em alguns casos, entram em protocolos de transplantes. Nesses cenários, evitam rejeição de órgãos.

Esses remédios também servem em situações de emergência. Nas alergias graves, como anafilaxia, eles reduzem o inchaço de forma rápida. Em crises de asma, diminuem o fechamento dos brônquios. Em doenças autoimunes, como lúpus, controlam o ataque do sistema imune aos próprios tecidos. Entretanto, a dose e o tempo de uso precisam seguir critérios rígidos.

Predsim é corticoide – depositphotos.com / Colour

Quais são os corticosteroides mais usados no dia a dia?

No mercado brasileiro, alguns corticosteroides aparecem com frequência nas prescrições. Eles surgem tanto em comprimidos quanto em pomadas, sprays ou injeções. Cada forma de uso apresenta indicações específicas e riscos próprios.

Entre os corticosteroides sistêmicos, destacam-se:

Prednisona presente em marcas como Meticorten, Predsin e outras genéricas.

presente em marcas como Meticorten, Predsin e outras genéricas. Metilprednisolona encontrada em Solu-Medrol e Meticorten injetável, entre outras apresentações.

encontrada em Solu-Medrol e Meticorten injetável, entre outras apresentações. Dexametasona disponível em Decadron, Dexason e versões similares.

disponível em Decadron, Dexason e versões similares. Hidrocortisona usada em produtos como Solu-Cortef e também em apresentações tópicas.

usada em produtos como Solu-Cortef e também em apresentações tópicas. Betametasona presente em Celestone e em várias fórmulas combinadas.

Os corticosteroides inalados aparecem muito em doenças respiratórias crônicas. Nesse grupo, entram:

Budesonida usada em produtos como Pulmicort e alguns inaladores combinados.

usada em produtos como Pulmicort e alguns inaladores combinados. Beclometasona presente em Clenil e referências semelhantes.

presente em Clenil e referências semelhantes. Fluticasona encontrada em Aerolin Fluti combinado, Avamys nasal e outros.

Além disso, diversas pomadas e cremes contêm corticosteroides tópicos. Exemplos comuns incluem:

Betametasona tópica em produtos como Diprogenta e Celestamine pomada.

em produtos como Diprogenta e Celestamine pomada. Hidrocortisona tópica presente em várias pomadas dermatológicas.

presente em várias pomadas dermatológicas. Clobetasol usado em dermatoses mais graves, em marcas de alta potência.

Cada um desses medicamentos apresenta potência diferente. Por isso, médicos escolhem o fármaco conforme a gravidade da doença. Além disso, avaliam idade, peso, outras doenças e uso de remédios adicionais. Assim, buscam o menor risco possível com o melhor efeito clínico.

Por que o uso excessivo de corticosteroides pode causar gordura no fígado?

O uso prolongado de corticosteroides altera o metabolismo do organismo. Em especial, esses fármacos mexem com o processamento de gorduras e açúcares. Com o tempo, o fígado recebe uma carga maior de triglicerídeos. Desse modo, aumenta a chance de desenvolver esteatose hepática, conhecida como gordura no fígado.

Primeiro, os corticosteroides estimulam a produção de glicose pelo fígado. Esse processo recebe o nome de neoglicogênese. Em paralelo, o corpo passa a ter mais resistência à insulina. Assim, o pâncreas produz mais insulina para compensar. Esse cenário favorece o acúmulo de gordura nas células hepáticas.

Além disso, esses medicamentos estimulam a quebra de gordura no tecido adiposo. Parece um efeito desejável, mas o resultado se torna complexo. Os ácidos graxos liberados seguem para o fígado em grande quantidade. Como resposta, o órgão transforma parte desse material em triglicerídeos. Depois, ocorre o depósito progressivo dessa gordura no interior das células hepáticas.

Outro ponto envolve o ganho de peso associado aos corticosteroides. Muitos pacientes desenvolvem aumento de apetite e retenção de líquidos. Assim, o peso corporal sobe em pouco tempo. O excesso de peso, por si só, já representa um fator de risco para esteatose hepática. Somado aos efeitos metabólicos do remédio, o risco cresce ainda mais.

Com o avanço da gordura no fígado, o órgão pode inflamar. Em alguns casos, surge a esteato-hepatite medicamentosa. Se o quadro evoluir sem controle, podem aparecer fibrose e cirrose. Em situações extremas, há risco de insuficiência hepática. Por esse motivo, especialistas recomendam o uso racional dos corticosteroides e a menor dose eficaz possível.

Como reduzir riscos no tratamento com corticosteroides?

A melhor estratégia envolve planejamento cuidadoso do tratamento. Profissionais definem dose mínima eficaz e tempo exato de uso. Depois, reavaliam a resposta clínica e ajustam sempre que possível. Além disso, a suspensão gradual evita sintomas de retirada abrupta.

Alguns cuidados ajudam a proteger o fígado durante o tratamento:

Manter alimentação equilibrada, com menor consumo de ultraprocessados. Controlar o peso corporal com acompanhamento periódico. Praticar atividade física regular, respeitando limitações individuais. Evitar consumo excessivo de álcool durante o uso do medicamento. Realizar exames de sangue e, quando indicado, ultrassom de abdome.

Em muitas situações, existem alternativas terapêuticas. Alguns pacientes se beneficiam de imunossupressores específicos ou biológicos. Em outros casos, corticoides inalados ou tópicos substituem as formas sistêmicas. Assim, o organismo recebe doses menores e com efeito mais localizado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quando o tratamento com corticosteroides se torna indispensável, o monitoramento ganha papel central. Acompanhamentos regulares permitem ajustes rápidos e identificação precoce de efeitos adversos. Dessa forma, o paciente mantém o controle da doença e, ao mesmo tempo, preserva o fígado e outros órgãos de complicações desnecessárias.