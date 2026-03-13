Açúcar em excesso: como a hiperglicemia afeta a saúde

A hiperglicemia, termo que indica níveis elevados de açúcar no sangue, ocupa hoje um lugar central na saúde pública. O número de casos de diabetes e obesidade cresce tanto nas grandes cidades quanto em regiões menores. Assim, o problema deixa de atingir apenas grupos específicos e alcança diferentes faixas etárias. A atenção ao excesso de glicose circulando no organismo torna-se essencial para reduzir complicações crônicas e a sobrecarga dos serviços de saúde.

Nos últimos anos, pesquisas realizadas no Brasil e em outros países mostram que muitas pessoas convivem com hiperglicemia sem saber. Isso ocorre, principalmente, por falta de diagnóstico regular. Esse quadro silencioso favorece o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e renais, além de comprometer a visão. Por isso, explicar o que é hiperglicemia, suas causas, sinais de alerta e formas de prevenção tornou-se uma medida importante. Dessa forma, mais pessoas conseguem acessar informação confiável e tomar decisões melhores.

O que é hiperglicemia e como ela surge no organismo?

A palavra-chave principal, hiperglicemia, descreve uma condição de glicose elevada no sangue, acima dos valores adequados. Em geral, essa alteração se relaciona a um desequilíbrio na ação da insulina. O pâncreas produz esse hormônio e ele ajuda a glicose a entrar nas células, onde o corpo usa o açúcar como fonte de energia. Quando essa entrada não ocorre de forma adequada, o açúcar permanece em excesso na corrente sanguínea. Consequentemente, o organismo sofre diversos impactos.

Esse aumento pode surgir por diferentes mecanismos. Em algumas pessoas, o organismo produz pouca insulina, como ocorre no diabetes tipo 1. Em outras, o corpo até fabrica o hormônio, mas os tecidos desenvolvem resistência à sua ação. Essa situação aparece com frequência no diabetes tipo 2 e em quadros de síndrome metabólica. Além disso, fatores como alimentação rica em carboidratos simples e sedentarismo favorecem picos de glicose. O estresse intenso e algumas medicações também contribuem para esse problema, mesmo em quem ainda não recebeu diagnóstico de diabetes. Em longo prazo, esses picos repetidos aumentam o risco de evolução para doença instalada.

Quais são as principais causas da hiperglicemia?

As causas da hiperglicemia são variadas e costumam envolver uma combinação de hábitos de vida, predisposição genética e outras doenças. Entre os fatores mais frequentes, destacam-se:

Diabetes tipo 1 e tipo 2 , quando ocorre falha na produção ou no uso adequado da insulina;

, quando ocorre falha na produção ou no uso adequado da insulina; Alimentação desequilibrada , com consumo elevado de açúcares, refrigerantes, doces e ultraprocessados;

, com consumo elevado de açúcares, refrigerantes, doces e ultraprocessados; Sedentarismo , que reduz o gasto de energia e favorece o acúmulo de gordura corporal;

, que reduz o gasto de energia e favorece o acúmulo de gordura corporal; Obesidade e sobrepeso , que se associam à resistência à insulina e à inflamação crônica;

, que se associam à resistência à insulina e à inflamação crônica; Estresse crônico e sono irregular , que alteram hormônios ligados ao controle da glicose, como o cortisol;

, que alteram hormônios ligados ao controle da glicose, como o cortisol; Uso de certos medicamentos , como corticoides em tratamentos prolongados, que elevam a glicose;

, como corticoides em tratamentos prolongados, que elevam a glicose; Doenças endócrinas, por exemplo, algumas alterações da tireoide e das glândulas suprarrenais.

Em gestantes, a chamada diabetes gestacional também provoca hiperglicemia temporária. Essa condição exige acompanhamento específico para proteger a saúde da mãe e do bebê. Além disso, a mulher mantém maior risco de desenvolver diabetes tipo 2 após a gestação. Em todos esses cenários, a identificação precoce das causas facilita escolhas mais adequadas de tratamento e monitoramento. Como resultado, o risco de complicações graves diminui de forma significativa.

Hiperglicemia: quais sintomas, riscos e formas de prevenção existem?

Embora muitas vezes a hiperglicemia não provoque sintomas claros, alguns sinais sugerem glicose acima do ideal. Entre os sintomas mais frequentes, surgem sede intensa e aumento da vontade de urinar. Além disso, muitas pessoas relatam cansaço sem motivo aparente, visão embaçada e perda de peso inexplicada. A maior predisposição a infecções de pele e urinárias também aparece com regularidade. Em níveis muito elevados, podem surgir náuseas, dor abdominal e alterações de consciência. Nessas situações, a pessoa precisa de atendimento imediato, pois o quadro pode evoluir com rapidez.

Manter alimentação equilibrada, com preferência por frutas, legumes, verduras e grãos integrais, além de reduzir açúcar e frituras; Praticar atividade física regular, com pelo menos 150 minutos semanais de exercícios moderados, sempre com orientação profissional; Acompanhar o peso corporal, buscando manter o índice adequado para a altura e a idade; Realizar exames periódicos de glicemia em jejum e, quando indicado, teste de hemoglobina glicada; Seguir corretamente os tratamentos prescritos, incluindo uso de medicamentos orais ou aplicação de insulina, quando necessário; Controlar outros fatores de risco, como pressão alta, colesterol elevado e tabagismo.

Dados de órgãos de saúde indicam que, em 2026, o diabetes e as alterações de glicose ainda figuram entre as principais causas de internações e de mortalidade evitável em vários países, incluindo o Brasil. Diante desse cenário, autoridades sanitárias ampliam o acesso a exames simples de sangue e a programas de educação em saúde. Além disso, equipes multiprofissionais reforçam a importância do acompanhamento contínuo das pessoas com risco aumentado. A orientação geral à população recomenda que qualquer sintoma suspeito seja relatado nas consultas de rotina. Recomenda também que a medição da glicemia faça parte dos cuidados básicos, especialmente em adultos a partir dos 40 anos, pessoas com histórico familiar de diabetes, sobrepeso ou hipertensão arterial.