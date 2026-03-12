Vocês sabiam? Bem-te-vi: o pássaro mais comum do Brasil

O bem-te-vi é facilmente reconhecido pelo canto característico e pelo contraste de cores amarelas, brancas e marrons. Em muitas cidades e áreas rurais, essa ave aparece em fios de energia, telhados, praças e margens de rios. Assim, dá a impressão de estar em todos os lugares. A presença constante em diferentes ambientes faz com que o bem-te-vi seja considerado, por muitos observadores, um dos pássaros mais comuns do Brasil atualmente.

Essa espécie, conhecida cientificamente como Pitangus sulphuratus, pertence à família dos tiranídeos e ocorre em praticamente todo o território nacional. Ao longo das últimas décadas, acompanhou o avanço das cidades, das áreas agrícolas e das rodovias, mostrando grande capacidade de adaptação. Ademais, a facilidade em encontrar alimento e locais para nidificação em ambientes modificados pelo ser humano é um dos fatores que explicam a ampla distribuição do bem-te-vi no país.

O bem-te-vi, conhecido cientificamente como Pitangus sulphuratus, pertence à família dos tiranídeos e ocorre em praticamente todo o território nacional – depositphotos.com / DHDeposit18

Por que o bem-te-vi se tornou o pássaro mais comum do Brasil?

A principal razão para o bem-te-vi ser tão comum está ligada à sua flexibilidade alimentar. Afinal, trata-se de uma espécie onívora, que consome insetos, pequenos vertebrados, frutos, sementes e até restos de comida deixados em áreas urbanas. Esse comportamento reduz a dependência de um tipo específico de recurso, permitindo que o pássaro se mantenha em diferentes biomas, como Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampas e Amazônia, além de regiões costeiras e urbanizadas.

Outro ponto relevante é a facilidade de adaptação aos ambientes urbanos. O bem-te-vi utiliza árvores de praças, quintais, jardins, plantações e até estruturas artificiais, como postes e telhados, para repouso e construção de ninhos. A capacidade de conviver próximo a pessoas, sem demonstrar grande grau de timidez, contribui para sua presença constante em grandes centros, cidades de médio porte e pequenos municípios.

Além disso, o bem-te-vi se beneficia de áreas abertas e fragmentadas, que surgem com o desmatamento e a expansão agrícola. Diferentemente de espécies que dependem de florestas densas, esse pássaro ocupa bordas de mata, pastagens, chácaras e margens de estradas. Em muitos casos, ambientes degradados, que prejudicam outras aves mais sensíveis, acabam sendo favoráveis à expansão do bem-te-vi.

Como o bem-te-vi se espalhou pelo Brasil?

A distribuição do bem-te-vi é ampla em toda a América Latina, e no Brasil essa ave ocupa quase todos os estados, do Norte ao Sul. Estudos de ornitologia indicam que a espécie já estava naturalmente presente em vários biomas antes da intensa urbanização, mas o processo de ocupação humana acelerou sua expansão para novas áreas. A abertura de clareiras, a criação de áreas agrícolas e a formação de cidades ofereceram condições ideais para a espécie.

O espalhamento do bem-te-vi também está relacionado à sua capacidade de voo e dispersão. As aves jovens podem se deslocar por grandes distâncias em busca de territórios com alimento e abrigo. Com isso, populações locais se conectam, favorecendo a presença contínua da espécie em extensas regiões. A inexistência de barreiras naturais muito rigorosas, aliada à grande variabilidade de ambientes usados pela ave, facilita essa ocupação quase contínua.

Em ambientes aquáticos, como margens de rios, represas e lagoas, o bem-te-vi também encontra espaço para se instalar. Nesses locais, costuma caçar insetos próximos à água e, em alguns casos, pequenos peixes na superfície. A versatilidade de habitat faz com que apareça tanto em áreas costeiras quanto em planaltos e regiões de interior, reforçando a percepção de que se trata de um pássaro onipresente no Brasil.

Qual é a população de bem-te-vis no Brasil?

Estimativas precisas sobre a população de bem-te-vi no Brasil ainda são desafiadoras, porque se trata de uma espécie extremamente comum e amplamente distribuída. Organizações internacionais de conservação, como aquelas que mantêm listas de status de ameaça, classificam o bem-te-vi como espécie de menor preocupação, justamente por apresentar populações consideradas estáveis e abundantes em grande parte de sua área de ocorrência.

Embora não exista um número exato consolidado para todo o território brasileiro, levantamentos regionais e programas de ciência cidadã indicam que o bem-te-vi está entre as aves mais registradas em plataformas de observação. Em contagens de aves urbanas realizadas em diferentes capitais e cidades de médio porte, o bem-te-vi costuma aparecer nas primeiras posições em frequência de observação, sinalizando densidades populacionais elevadas em ambientes urbanos e periurbanos.

Alguns fatores ajudam a manter essa população numerosa: a taxa reprodutiva relativamente eficiente, a baixa seletividade de habitat, a dieta variada e a habilidade de utilizar estruturas humanas. Mesmo com a perda de áreas naturais em várias regiões, os bem-te-vis conseguiram ajustar seu comportamento para sobreviver e se multiplicar, ocupando nichos deixados vagos por espécies mais sensíveis à alteração do ambiente.

Estimativas precisas sobre a população de bem-te-vi no Brasil ainda são desafiadoras, porque se trata de uma espécie extremamente comum e amplamente distribuída – depositphotos.com / FOTO4440

Quais características garantem a sobrevivência do bem-te-vi?

O sucesso do bem-te-vi como um dos pássaros mais comuns do Brasil está ligado a um conjunto de características comportamentais e ecológicas. Entre elas, destacam-se:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dieta ampla: consumo de insetos, frutos, sementes e restos de alimento em áreas urbanas.

consumo de insetos, frutos, sementes e restos de alimento em áreas urbanas. Adaptação a ambientes humanos: uso de postes, telhados e construções como poleiros e locais de ninho.

uso de postes, telhados e construções como poleiros e locais de ninho. Tolerância a ruídos e movimento: presença constante mesmo em avenidas movimentadas e bairros densamente povoados.

presença constante mesmo em avenidas movimentadas e bairros densamente povoados. Uso de diferentes biomas: ocupação de mata, cerrado, campos, áreas rurais e cidades.

ocupação de mata, cerrado, campos, áreas rurais e cidades. Capacidade de dispersão: deslocamento eficiente de indivíduos jovens em busca de novos territórios.

Essas características explicam por que, em pleno 2026, o bem-te-vi continua sendo uma das aves mais observadas em quintais, praças, parques e áreas naturais brasileiras. A combinação de comportamento flexível, dieta variada e boa adaptação a paisagens alteradas pelo ser humano contribui para que o bem-te-vi mantenha populações numerosas e siga como forte candidato ao título de pássaro mais comum do Brasil.