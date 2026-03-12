Saiba quais os países são cortados pela linha do Equador
Descubra quais países são cortados pela linha do Equador e veja mapas, curiosidades e climas tropicais explicados de forma simples
A linha do Equador corta a Terra ao meio e divide o planeta em dois hemisférios. Assim, muitos países compartilham territórios nos dois lados dessa faixa imaginária. Esse detalhe geográfico influencia o clima, a vegetação e até a forma como algumas populações organizam suas atividades.
Além disso, a presença da linha equatorial costuma atrair turistas e curiosos. Em vários pontos, monumentos e marcos sinalizam o exato local de passagem do Equador. Com isso, o tema ganhou destaque em livros escolares, roteiros de viagem e materiais de divulgação científica.
Quais países a linha do Equador atravessa?
Ao redor do globo, essa linha cruza América do Sul, África e Ásia. Inclusive, no total, treze países têm parte de seu território atravessado pelo Equador.
América do Sul
- Equador
- Colômbia
- Brasil
África
- São Tomé e Príncipe (pelo mar territorial)
- Gabão
- República do Congo
- República Democrática do Congo
- Uganda
- Quênia
- Somália
Ásia e Oceania:
- Indonésia
- Maldivas (pelas águas ao sul do arquipélago)
- Kiribati
Características dos países cortados pela linha do Equador
Os países na linha equatorial apresentam alguns padrões climáticos. Em geral, registram temperaturas elevadas durante todo o ano. Além disso, exibem baixa variação térmica entre as estações.
As áreas equatoriais também costumam ter alta umidade. Como resultado, muitas regiões desenvolvem florestas densas e grande biodiversidade. A floresta amazônica, no Brasil e no Equador, e a floresta do Congo, na África, representam exemplos marcantes.
Inclusive, para entender melhor, é possível destacar alguns pontos comuns:
- Clima quente e úmido, com chuvas frequentes.
- Alta incidência solar ao longo do ano.
- Vegetação exuberante, como florestas tropicais.
- Riqueza hídrica, com grandes rios e bacias.
Em vários desses países, a agricultura aproveita essas condições. Assim, cultivos como cacau, banana, café e mandioca ganham espaço. Inclusive, em muitos casos, essas culturas ocupam papel importante na economia local.
Como a linha do Equador influencia o dia a dia nesses países?
A linha do Equador interfere em aspectos práticos da vida. Aliás, em áreas muito próximas, a duração do dia e da noite permanece quase igual. Dessa forma, moradores convivem com aproximadamente 12 horas de luz e 12 horas de escuridão durante o ano inteiro.
Em algumas cidades atravessadas pela linha, governos e comunidades criaram pontos turísticos específicos. Em Quito, no Equador, um complexo turístico marca a posição aproximada do Equador. No Quênia e em Uganda, placas de estrada indicam o cruzamento com a linha equatorial.Portanto, esses locais recebem visitantes, geram renda e estimulam o interesse pela geografia.
Além das atrações, pesquisadores utilizam essas regiões em estudos climáticos e astronômicos. Assim, a posição geográfica facilita observações do céu e medições da radiação solar. Por isso, instituições científicas acompanham de perto os países cortados pela linha do Equador.
Resumo dos países atravessados pela linha do Equador
Para organizar as informações, a lista a seguir reúne os países que a linha do Equador corta em 2026:
Esses territórios compartilham a presença da linha equatorial, mas apresentam realidades bem variadas. Cada país desenvolve sua própria relação com o clima quente, a biodiversidade e o uso das terras. Assim, o mapa da linha do Equador revela não apenas um traço geográfico, mas também uma grande diversidade humana e ambiental.