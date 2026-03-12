Saiba quais os países são cortados pela linha do Equador

A linha do Equador corta a Terra ao meio e divide o planeta em dois hemisférios. Assim, muitos países compartilham territórios nos dois lados dessa faixa imaginária. Esse detalhe geográfico influencia o clima, a vegetação e até a forma como algumas populações organizam suas atividades.

Além disso, a presença da linha equatorial costuma atrair turistas e curiosos. Em vários pontos, monumentos e marcos sinalizam o exato local de passagem do Equador. Com isso, o tema ganhou destaque em livros escolares, roteiros de viagem e materiais de divulgação científica.

Brasil é cortado pela Linha do Equador – depositphotos.com / route66

Quais países a linha do Equador atravessa?

Ao redor do globo, essa linha cruza América do Sul, África e Ásia. Inclusive, no total, treze países têm parte de seu território atravessado pelo Equador.

América do Sul

Equador

Colômbia

Brasil

África

São Tomé e Príncipe (pelo mar territorial)

(pelo mar territorial) Gabão

República do Congo

República Democrática do Congo

Uganda

Quênia

Somália

Ásia e Oceania:

Indonésia

Maldivas (pelas águas ao sul do arquipélago)

(pelas águas ao sul do arquipélago) Kiribati

Características dos países cortados pela linha do Equador

Os países na linha equatorial apresentam alguns padrões climáticos. Em geral, registram temperaturas elevadas durante todo o ano. Além disso, exibem baixa variação térmica entre as estações.

As áreas equatoriais também costumam ter alta umidade. Como resultado, muitas regiões desenvolvem florestas densas e grande biodiversidade. A floresta amazônica, no Brasil e no Equador, e a floresta do Congo, na África, representam exemplos marcantes.

Inclusive, para entender melhor, é possível destacar alguns pontos comuns:

Clima quente e úmido, com chuvas frequentes. Alta incidência solar ao longo do ano. Vegetação exuberante, como florestas tropicais. Riqueza hídrica, com grandes rios e bacias.

Em vários desses países, a agricultura aproveita essas condições. Assim, cultivos como cacau, banana, café e mandioca ganham espaço. Inclusive, em muitos casos, essas culturas ocupam papel importante na economia local.

Como a linha do Equador influencia o dia a dia nesses países?

A linha do Equador interfere em aspectos práticos da vida. Aliás, em áreas muito próximas, a duração do dia e da noite permanece quase igual. Dessa forma, moradores convivem com aproximadamente 12 horas de luz e 12 horas de escuridão durante o ano inteiro.

Em algumas cidades atravessadas pela linha, governos e comunidades criaram pontos turísticos específicos. Em Quito, no Equador, um complexo turístico marca a posição aproximada do Equador. No Quênia e em Uganda, placas de estrada indicam o cruzamento com a linha equatorial.Portanto, esses locais recebem visitantes, geram renda e estimulam o interesse pela geografia.

Além das atrações, pesquisadores utilizam essas regiões em estudos climáticos e astronômicos. Assim, a posição geográfica facilita observações do céu e medições da radiação solar. Por isso, instituições científicas acompanham de perto os países cortados pela linha do Equador.

Resumo dos países atravessados pela linha do Equador

Para organizar as informações, a lista a seguir reúne os países que a linha do Equador corta em 2026:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Equador

Colômbia

Brasil

São Tomé e Príncipe

Gabão

República do Congo

República Democrática do Congo

Uganda

Quênia

Somália

Indonésia

Maldivas

Kiribati

Esses territórios compartilham a presença da linha equatorial, mas apresentam realidades bem variadas. Cada país desenvolve sua própria relação com o clima quente, a biodiversidade e o uso das terras. Assim, o mapa da linha do Equador revela não apenas um traço geográfico, mas também uma grande diversidade humana e ambiental.