O vilão silencioso do clima: como o ar-condicionado aquece o planeta

O uso crescente de aparelhos domésticos vem modificando não apenas a rotina dentro de casa, mas também o balanço climático do planeta. Cada equipamento ligado à tomada consome eletricidade e, indiretamente, contribui para a emissão de gases de efeito estufa, principalmente quando a energia é gerada a partir de combustíveis fósseis. Entre todos, o ar-condicionado passou a ser um dos principais focos de preocupação de especialistas em clima e energia, tanto pelo alto consumo elétrico quanto pelo uso de gases refrigerantes com forte impacto ambiental.

Nos últimos anos, estudos de agências internacionais de energia indicam crescimento acelerado na quantidade de aparelhos instalados em residências, especialmente em países de clima tropical e emergentes economicamente. Esse aumento, somado à urbanização e à elevação das temperaturas médias, cria um círculo vicioso: quanto mais calor, maior o uso de refrigeradores de ar; quanto maior o uso, mais emissões de gases de efeito estufa e mais aquecimento global.

Como os aparelhos domésticos contribuem para o aquecimento global?

A relação entre eletrodomésticos e aquecimento global acontece por duas vias principais. A primeira é o consumo de energia elétrica. Em muitos países, inclusive no Brasil, boa parte da eletricidade ainda vem de fontes que emitem dióxido de carbono (CO) e outros gases de efeito estufa. Assim, geladeiras, máquinas de lavar, televisores, fornos elétricos, micro-ondas e, sobretudo, sistemas de climatização, ao funcionarem por horas seguidas, aumentam a demanda por energia e, consequentemente, a pegada de carbono das residências.

A segunda via é a liberação direta de gases de efeito estufa por alguns equipamentos, como geladeiras, freezers e aparelhos de ar-condicionado, que utilizam fluidos refrigerantes. Em caso de vazamentos, manutenção inadequada ou descarte irregular, esses compostos escapam para a atmosfera. Muitos deles têm Potencial de Aquecimento Global (GWP, na sigla em inglês) muito superior ao do CO, o que significa que uma pequena quantidade é suficiente para gerar forte impacto climático ao longo de décadas.

Geladeiras e freezers funcionam 24 horas por dia, o que aumenta o consumo de eletricidade ao longo do ano – depositphotos.com / viperagp



Ar-condicionado é o eletrodoméstico que mais prejudica o clima?

Especialistas em climatologia e eficiência energética apontam o ar-condicionado residencial e comercial como um dos equipamentos mais críticos do ponto de vista climático. O motivo não se resume ao fato de resfriar ambientes; está ligado à combinação de alto consumo elétrico e uso de gases refrigerantes de elevado GWP. Em muitos lares urbanos, especialmente em regiões quentes, o ar-condicionado representa a maior parcela da conta de luz durante o verão.

Levantamentos recentes de instituições de energia mostram que um único aparelho de ar-condicionado pode consumir em um mês mais do que vários outros eletrodomésticos combinados, dependendo da potência e do tempo de uso. Em edifícios com grande número de unidades e baixa eficiência térmica, o impacto se multiplica. Um pesquisador em climatologia consultado em reportagens recentes destaca que, até 2050, a quantidade de aparelhos de ar-condicionado no mundo pode dobrar, pressionando ainda mais as metas globais de redução de emissões.

Quais aparelhos consomem mais energia e emitem mais gases de efeito estufa?

O conjunto de aparelhos domésticos não tem impacto uniforme. Alguns são responsáveis por grande parte do consumo de energia nas residências e, portanto, pela maior contribuição indireta para o aquecimento global. O ar-condicionado costuma aparecer no topo dessas listas, seguido por outros equipamentos de uso contínuo ou de alta potência.

Ar-condicionado: uso prolongado, potência elevada e, em muitos modelos antigos, baixa eficiência energética. Alguns ainda utilizam gases como R-22 (HCFC-22), com forte efeito estufa e impacto na camada de ozônio.

uso prolongado, potência elevada e, em muitos modelos antigos, baixa eficiência energética. Alguns ainda utilizam gases como R-22 (HCFC-22), com forte efeito estufa e impacto na camada de ozônio. Geladeiras e freezers: funcionam 24 horas por dia. Modelos antigos consomem muito mais energia e podem conter refrigerantes como HFCs (por exemplo R-134a), com alto potencial de aquecimento global.

funcionam 24 horas por dia. Modelos antigos consomem muito mais energia e podem conter refrigerantes como HFCs (por exemplo R-134a), com alto potencial de aquecimento global. Aquecedores elétricos e chuveiros: utilizam resistências com grande demanda de potência, aumentando o pico de consumo, especialmente em dias frios.

utilizam resistências com grande demanda de potência, aumentando o pico de consumo, especialmente em dias frios. Máquinas de lavar e secadoras: consomem mais quando usam água quente ou ciclos de secagem por resistência elétrica.

consomem mais quando usam água quente ou ciclos de secagem por resistência elétrica. Forno elétrico e micro-ondas: mesmo com tempo de uso menor, exigem potência elevada durante o funcionamento.

Do ponto de vista climático, o impacto desses eletrodomésticos está ligado à matriz elétrica de cada país. Regiões que ainda dependem de carvão, gás natural ou óleo para gerar eletricidade apresentam emissões mais altas por kWh consumido. Em 2026, análises de organismos internacionais reforçam que, sem melhoria de eficiência nos aparelhos e expansão de fontes renováveis, o setor residencial continuará elevando suas emissões totais.

Modelos mais modernos de eletrodomésticos são mais eficientes e consomem menos energia – depositphotos.com / everyonensk



Por que os gases refrigerantes do ar-condicionado são tão problemáticos?

O funcionamento de um ar-condicionado depende de um fluido refrigerante que circula entre as partes interna e externa do aparelho. Durante esse ciclo, o gás absorve calor do ambiente interno e o libera para o lado de fora. Muitos desses gases pertencem à classe dos HFCs (hidrofluorcarbonetos), desenvolvidos como substitutos dos antigos CFCs e HCFCs, que destruíam a camada de ozônio.

Apesar de não atacarem o ozônio, vários HFCs têm potencial de aquecimento global milhares de vezes maior do que o CO. Em caso de vazamentos, seja durante o uso, na manutenção ou no descarte inadequado de equipamentos, essas substâncias escapam para a atmosfera e permanecem ali por anos ou décadas, contribuindo diretamente para o aquecimento do planeta. A partir de acordos internacionais, como a Emenda de Kigali ao Protocolo de Montreal, países vêm adotando medidas para reduzir gradualmente o uso desses fluidos.

Modelos mais recentes de ar-condicionado passaram a utilizar refrigerantes com menor GWP, como o R-32 e misturas de hidrocarbonetos em algumas aplicações específicas. Esses gases ainda exigem cuidados de segurança, mas apresentam impacto climático bem inferior ao de HFCs mais antigos. Programas de etiquetagem de eficiência e normas técnicas atualizadas têm orientado fabricantes e consumidores na direção de tecnologias de refrigeração mais limpas.

Que alternativas sustentáveis estão disponíveis para consumidores?

O aumento do conforto térmico em casa não precisa significar maior contribuição para o aquecimento global. Especialistas em energia recomendam combinação de eficiência energética, boas práticas de uso e escolha de tecnologias mais limpas. O primeiro passo é avaliar a real necessidade de climatização mecânica e investir em soluções de arquitetura que favoreçam ventilação natural, uso de sombreamento, telhados claros ou verdes e isolamento térmico adequado.

Priorizar aparelhos eficientes: optar por ar-condicionado, geladeiras e outros equipamentos com melhor classificação de eficiência nas etiquetas oficiais. Escolher tecnologias modernas: modelos de ar-condicionado do tipo inverter consomem menos energia em comparação com versões convencionais, especialmente em uso prolongado. Atentar para o tipo de refrigerante: ao adquirir um equipamento novo, verificar se o gás utilizado possui menor potencial de aquecimento global. Manutenção regular: limpeza de filtros, verificação de vazamentos e instalação adequada reduzem o consumo e evitam a liberação de refrigerantes para a atmosfera. Controle de uso: configurar temperaturas moderadas, desligar aparelhos em ambientes vazios e utilizar ventiladores como complemento quando possível.

Outra frente relevante é a adoção de energias renováveis, como a geração solar fotovoltaica em telhados residenciais, que pode compensar parte da eletricidade consumida por ar-condicionado e outros eletrodomésticos. Em paralelo, políticas públicas de incentivo à substituição de aparelhos antigos por modelos mais eficientes, aliadas a regras mais rígidas para o gerenciamento de gases refrigerantes, tendem a reduzir o peso das casas no balanço global de emissões. Dessa forma, a relação entre conforto doméstico e estabilidade climática passa a ser mediada por escolhas tecnológicas e hábitos de consumo mais responsáveis.