Cientistas descobrem moléculas que indicam probabilidade de longevidade

Pesquisadores da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, identificaram um conjunto de moléculas no sangue de idosos que pode ajudar a estimar a probabilidade de sobrevivência em curto prazo. O estudo analisou mais de mil amostras de sangue e combinou dados clínicos com técnicas de inteligência artificial para buscar biomarcadores de longevidade. Entre centenas de candidatos, um grupo de apenas seis moléculas se destacou pela capacidade de prever, com alta precisão, quais participantes tinham maior ou menor chance de sobreviver nos dois anos seguintes.

Essas moléculas pertencem à família dos piRNAs, um tipo de RNA muito pequeno que circula no sangue e atua na regulação de genes e em outros processos celulares. Diferentemente dos genes clássicos, o RNA não carrega apenas instruções para produzir proteínas; parte dele funciona como regulador, ligando e desligando atividades dentro da célula. Ao identificar um assinatura específica de piRNAs associada à sobrevida, o trabalho sugere que o envelhecimento pode ser monitorado de forma mais precisa por meio de exames de sangue.

O que são piRNAs e por que eles interessam ao estudo do envelhecimento?

Os piRNAs, abreviação de PIWI-interacting RNAs, fazem parte de um grupo conhecido como pequenos RNAs não codificadores. Eles medem cerca de 24 a 32 nucleotídeos, ou seja, são muito menores que outros tipos de RNA encontrados nas células. Originalmente, esses elementos foram descritos em tecidos reprodutivos, onde ajudam a silenciar trechos instáveis do genoma, como elementos repetitivos, protegendo a integridade do DNA.

Nos últimos anos, no entanto, diferentes grupos de pesquisa passaram a encontrar piRNAs também na circulação sanguínea, em células de vários órgãos e em contextos ligados a doenças crônicas. Esse novo cenário levou cientistas a investigar se essas moléculas também poderiam refletir o estado geral do organismo. No envelhecimento, em especial, alterações sutis na maneira como os genes são regulados podem se acumular ao longo do tempo, favorecendo o aparecimento de doenças cardiovasculares, degenerativas ou metabólicas. Por isso, os piRNAs se tornaram candidatos naturais a marcadores biológicos de envelhecimento e longevidade.

Pesquisadores da Duke University identificaram seis moléculas no sangue que podem ajudar a prever a sobrevivência de idosos nos próximos anos – depositphotos.com / AlexLipa

Biomarcadores de longevidade: como a inteligência artificial entrou na pesquisa?

No estudo da Universidade de Duke, os pesquisadores reuniram dados de mais de mil idosos, incluindo informações clínicas e amostras de sangue coletadas em um mesmo momento. A partir dessas amostras, foram medidos centenas de pequenos RNAs, entre eles diversos piRNAs. O objetivo era identificar combinações de moléculas que se relacionassem, de forma consistente, com a sobrevivência dos participantes ao longo dos dois anos seguintes.

Para lidar com o grande volume de dados, o grupo utilizou algoritmos de inteligência artificial e técnicas de aprendizado de máquina. Essas ferramentas permitem encontrar padrões invisíveis a análises estatísticas tradicionais, cruzando simultaneamente variáveis clínicas como idade, presença de doenças crônicas e uso de medicamentos com as concentrações de diferentes pequenos RNAs. Após sucessivas rodadas de treinamento e validação, o sistema convergiu para um conjunto enxuto de seis piRNAs que, em combinação, se mostraram fortemente associados à probabilidade de sobrevivência em curto prazo.

Segundo os autores, essa assinatura de seis piRNAs apresentou alta capacidade de discriminar idosos com maior risco de morte nos dois anos seguintes, mesmo após o ajuste para fatores como idade cronológica e condições de saúde já conhecidas. Em outras palavras, a informação contida nesses biomarcadores de longevidade complementa o que já é obtido em exames e avaliações clínicas tradicionais.

Como um conjunto de seis piRNAs pode prever a longevidade de idosos?

A relação entre os seis piRNAs e a sobrevivência não significa que essas moléculas sejam, por si só, responsáveis por encurtar ou prolongar a vida. A interpretação da equipe de Duke é que esses RNAs refletem o estado de vários mecanismos celulares, como inflamação, reparo de DNA, controle de danos no genoma e resposta ao estresse. Quando esses processos se encontram desregulados, o risco de doenças graves e eventos fatais tende a aumentar.

Na prática, o modelo de previsão funciona como um escore: as concentrações dos seis piRNAs são inseridas no algoritmo, que gera uma estimativa de risco para os dois anos seguintes. Esse tipo de abordagem ainda está em estágio de pesquisa e não faz parte da rotina clínica. No entanto, o trabalho indica que perfis específicos de pequenos RNAs circulantes podem servir como indicadores objetivos do ritmo de envelhecimento biológico, em contraste com a idade contada em anos.

Os seis piRNAs formam uma assinatura molecular integrada.

Alterações no nível de cada um deles contribuem para a estimativa de risco.

O modelo combina informações moleculares e dados clínicos para gerar a previsão.

Cientistas encontraram uma assinatura de seis piRNAs que pode ajudar a estimar a longevidade em idosos – depositphotos.com / HayDmitriy

Quais podem ser os próximos passos desse tipo de pesquisa?

Os autores destacam que os resultados ainda precisam ser confirmados em outros grupos de idosos, de diferentes países e contextos de saúde. Apenas estudos de validação independentes podem mostrar se a assinatura de seis piRNAs se mantém estável em populações diversas. Além disso, há interesse em acompanhar participantes por períodos mais longos, para avaliar se esses biomarcadores de longevidade também se relacionam com desfechos como fragilidade, perda de função física e surgimento de doenças específicas.

Em termos práticos, essa linha de investigação abre caminho para o desenvolvimento de testes de sangue focados em envelhecimento saudável. Em um cenário futuro, exames baseados em pequenos RNAs poderiam ajudar profissionais de saúde a identificar idosos com risco elevado de complicações em curto prazo, permitindo um acompanhamento mais próximo ou intervenções antecipadas. Outra possibilidade é usar esses marcadores em pesquisas de novos tratamentos, mediando se uma intervenção realmente desacelera processos ligados ao envelhecimento biológico.

Validar a assinatura de piRNAs em diferentes populações. Investigar o papel funcional desses RNAs em processos celulares do envelhecimento. Desenvolver testes laboratoriais padronizados para uso clínico. Avaliar se intervenções médicas ou de estilo de vida alteram o perfil de piRNAs.

Ao conectar inteligência artificial, biologia molecular e dados clínicos, o estudo da Universidade de Duke ilustra uma tendência recente na pesquisa em envelhecimento: usar marcadores objetivos para medir a saúde ao longo do tempo. Embora o uso clínico ainda exija cautela e validação extensa, os resultados apontam para um cenário em que moléculas como os piRNAs podem ajudar a mapear, de forma mais precisa, as trajetórias de longevidade na população idosa.