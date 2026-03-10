USP descobre assinatura neuroimune que pode antecipar complicações da hepatite

Pesquisadores brasileiros ligados à Universidade de São Paulo têm chamado a atenção da comunidade científica ao descrever uma possível assinatura neuroimune associada às complicações da hepatite viral. A descoberta aponta para uma rede específica de genes, relacionada ao sistema nervoso e ao sistema imunológico, que pode ajudar a prever o risco de evolução para quadros graves, como cirrose e câncer de fígado, além de oferecer pistas para sintomas frequentes, como fadiga intensa e depressão em pessoas infectadas.

O estudo, realizado em centros de pesquisa no país e divulgado recentemente na imprensa, avalia como determinados padrões de ativação gênica se comportam em pacientes com hepatite. A partir dessa análise, foi possível identificar um conjunto de marcadores que parece diferenciar indivíduos com maior probabilidade de desenvolver complicações. O trabalho ainda está em estágio de pesquisa, mas abre espaço para novas estratégias de acompanhamento clínico, baseadas em informações moleculares mais detalhadas.

O que é a assinatura neuroimune na hepatite?

O termo assinatura neuroimune descreve um padrão recorrente na expressão de genes que participam tanto da regulação da resposta imune quanto da comunicação entre células nervosas. Em pacientes com hepatite viral crônica, especificamente, essa rede de genes parece se organizar de forma distinta, sugerindo uma interação mais estreita entre inflamação sistêmica, funcionamento do fígado e sinais enviados ao cérebro.

Em termos práticos, essa assinatura funciona como um perfil biológico detectável por meio de análises de sangue ou de tecido hepático. Pesquisadores observam quais genes estão mais ativos ou menos ativos e, com isso, tentam correlacionar esses padrões com a evolução clínica da hepatite. A hipótese é que esse conjunto de genes sirva como um indicador precoce de maior risco para câncer de fígado, progressão da fibrose e alterações neurológicas associadas à doença.

Como essa descoberta pode prever complicações da hepatite?

A principal promessa dessa linha de pesquisa é a possibilidade de prever, com maior antecedência, complicações da hepatite viral. Em muitos casos, pacientes convivem durante anos com a infecção sem sinais evidentes de agravamento, e a progressão para cirrose ou carcinoma hepatocelular ocorre de forma silenciosa. A identificação de uma assinatura neuroimune pode ajudar a apontar quem, entre esses pacientes, tem maior chance de desenvolver complicações graves.

De forma simplificada, os cientistas analisam a relação entre a assinatura genética e desfechos clínicos, como o desenvolvimento de nódulos no fígado, aumento da fibrose ou surgimento de alterações cognitivas. Quando existe uma associação consistente, essa rede de genes passa a ser considerada um potencial biomarcador de risco. Com isso, médicos poderiam, no futuro, ajustar o acompanhamento de acordo com o perfil molecular, intensificando exames de imagem, testes laboratoriais e, se necessário, intervindo mais cedo.

Identificação precoce de pacientes com maior risco de câncer de fígado;

Monitoramento mais próximo daqueles com assinatura neuroimune alterada;

Possibilidade de personalizar estratégias de tratamento e seguimento;

Melhor compreensão da relação entre inflamação crônica e dano hepático.

A descoberta permite imaginar um acompanhamento mais personalizado, combinando exames tradicionais com marcadores genéticos que refletem a interação entre fígado, sistema imunológico e cérebro – depositphotos.com / bluebay2014

Por que sintomas como fadiga e depressão podem estar ligados à assinatura neuroimune?

Pacientes com hepatite crônica frequentemente relatam cansaço intenso, alterações de sono, dificuldades de concentração e sintomas depressivos, mesmo quando os exames tradicionais não apontam dano hepático severo. A assinatura neuroimune descrita pelos pesquisadores brasileiros oferece uma possível explicação biológica para esse quadro, aproximando a infecção viral das chamadas neuroinflamações.

Alguns dos genes envolvidos nessa rede estão relacionados à produção de substâncias inflamatórias capazes de atravessar ou influenciar a barreira entre sangue e cérebro. Quando esses mediadores inflamatórios interagem com circuitos neuronais ligados ao humor, ao sono e à sensação de energia, podem surgir sintomas como fadiga e depressão. Assim, não se trata apenas de um impacto psicológico do diagnóstico, mas de um efeito direto da interação entre o vírus, o sistema imune e o sistema nervoso central.

Ativação imune crônica: a infecção pelos vírus da hepatite mantém o sistema imune em estado de alerta constante. Liberação de mediadores inflamatórios: essas moléculas circulam pelo organismo e podem atingir o cérebro. Modulação de circuitos neurais: regiões cerebrais ligadas à motivação e ao bem-estar sofrem influência dessa inflamação. Manifestações clínicas: o resultado pode incluir fadiga persistente, alterações de humor e sintomas depressivos.

Quais são os impactos dessa pesquisa para o futuro do cuidado em hepatite?

Os resultados obtidos pelos pesquisadores da USP indicam um caminho para a chamada medicina de precisão aplicada à hepatite. Em vez de basear o acompanhamento apenas em exames de função hepática e carga viral, seria possível combinar esses dados com informações de expressão gênica. Essa abordagem integrativa tende a refinar a estratificação de risco e a orientar decisões clínicas mais detalhadas.

Especialistas apontam que ainda são necessários estudos com populações maiores e acompanhamento ao longo de vários anos para validar o uso clínico dessa assinatura neuroimune. No entanto, o avanço coloca a pesquisa brasileira em posição de destaque, contribuindo para a compreensão global das relações entre infecção viral, cérebro e sistema imune. A tendência é que, com o desenvolvimento de testes mais acessíveis, esse tipo de marcador auxilie não apenas na previsão de complicações da hepatite, mas também na avaliação de sintomas aparentemente inespecíficos, como cansaço e alterações emocionais em pacientes com doença hepática crônica.