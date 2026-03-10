Quando a flora descobre minerais: eucaliptos que absorvem ouro

Pesquisadores na Austrália descreveram uma rota inusitada para encontrar ouro em áreas áridas. Algumas árvores de eucalipto perto de Kalgoorlie, no oeste do país, absorvem partículas microscópicas do metal precioso pelas raízes. Assim, esses vegetais funcionam como pequenos bombas naturais que puxam elementos do subsolo e os distribuem em tecidos como tronco e folhas.

O fenômeno ocorre em uma região com forte tradição em mineração de ouro. No entanto, muitas jazidas se encontram hoje enterradas sob camadas espessas de solo estéril. Nesse cenário, o eucalipto age como um aliado inesperado. Ele cresce sobre esse terreno, explora águas profundas e, ao mesmo tempo, carrega traços químicos que revelam o que existe bem abaixo da superfície.

Eucalipto – depositphotos.com / wuttichok

Como o eucalipto absorve e transporta ouro pelo seu corpo?

Especialistas apontam que o processo começa nas raízes, que penetram vários metros no solo. Em busca de água, essas estruturas também entram em contato com partículas finas de ouro presentes em fraturas e veios subterrâneos. O metal se associa a soluções químicas e caminha com a seiva que circula pelos vasos do xilema.

Depois desse passo inicial, a árvore passa a redistribuir o ouro em pequenas quantidades. A seiva sobe pelo tronco e alcança galhos, ramos e folhas. No entanto, o eucalipto não retém o metal em grandes concentrações. Pelo contrário, ele tende a expulsar o excesso para tecidos externos, como as folhas mais velhas ou a casca, possivelmente como uma forma de evitar toxicidade.

Por essa razão, as partículas de ouro aparecem em níveis baixos, porém detectáveis. A árvore não cria o metal, apenas o redistribui. Ainda assim, esse movimento indica a posição aproximada de possíveis jazidas profundas. Como a raiz alcança áreas que o ser humano não observa diretamente, o vegetal acaba revelando pistas valiosas sobre a geologia local.

Como os cientistas detectam ouro nas folhas de eucalipto?

Os pesquisadores coletam amostras de folhas e pequenos fragmentos de casca em vários pontos de uma mesma área. Em seguida, eles secam esse material cuidadosamente e o preparam para análise em laboratório. Assim, conseguem padronizar as amostras, o que permite comparar diferentes árvores da região.

Depois, equipes utilizam técnicas como microscopia eletrônica e espectrometria para identificar elementos químicos. Esses métodos revelam nanopartículas de ouro presas em minúsculos grãos de poeira vegetal. Embora a quantidade total permaneça muito baixa, a presença repetida em várias folhas indica forte ligação com um corpo mineral enterrado.

Para reduzir erros, os cientistas cruzam esses dados com mapas geológicos e informações de sondagens antigas. Quando encontram um padrão consistente, definem áreas prioritárias para estudos mais detalhados. Desse modo, as folhas de eucalipto funcionam como um mapa preliminar, que aponta direções antes de qualquer perfuração cara e invasiva.

Eucalipto – depositphotos.com / AntonMatyukha

Qual a importância dessa descoberta para a prospecção de ouro?

A prospecção mineral tradicional costuma exigir muitas perfurações e escavações. Esses métodos custam caro e geram um impacto ambiental significativo, especialmente em regiões frágeis. Com a geoquímica de plantas, empresas podem direcionar melhor os estudos e reduzir o número de furos necessários.

Primeiro, equipes realizam campanhas de amostragem em grandes áreas. Elas coletam folhas de eucalipto em linhas regulares e analisam o material em laboratório. Depois, com os resultados em mãos, selecionam apenas os pontos que exibem anomalias de ouro. Em vez de espalhar furos por todo o terreno, as equipes concentram os trabalhos em zonas mais promissoras.

Esse tipo de abordagem ajuda a diminuir o volume de solo removido e o uso de combustíveis em máquinas pesadas. Além disso, limita a abertura de estradas de acesso desnecessárias. Como resultado, a vegetação nativa sofre menos pressão. A fauna local também enfrenta menos perturbação, pois o número de frentes de trabalho fica bem menor.

Outras plantas também acumulam metais?

O eucalipto de Kalgoorlie não é o único exemplo de planta acumuladora de metais. Em vários países, pesquisadores já registraram espécies que concentram níquel, zinco, cobalto e até elementos raros. Certas plantas conhecidas como hiperacumuladoras chegam a armazenar quantidades de metal muito superiores às observadas em vegetação comum.

Na Nova Caledônia, por exemplo, algumas espécies acumulam altos níveis de níquel nas folhas. Já em partes da Europa, existem plantas que concentram zinco em raízes e caules. Em determinados casos, comunidades científicas estudam essas espécies para usos adicionais. Entre eles, aparecem a fitorremediação e até a fitomineração, que recupera metais diretamente do tecido vegetal.

Esses exemplos mostram que a vegetação pode revelar muito sobre o subsolo. Ao observar padrões de crescimento e composição química, geólogos e biólogos ganham uma ferramenta complementar para entender paisagens minerais. Além disso, o uso de plantas permite monitorar mudanças ambientais ao longo do tempo, sem grandes intervenções físicas na área.

Como essa técnica favorece uma mineração mais sustentável?

A descoberta em Kalgoorlie reforça a ideia de que a exploração mineral pode se tornar mais seletiva. Quando empresas usam o eucalipto como sensor natural, elas reduzem a necessidade de abrir clareiras extensas em busca de indícios superficiais de ouro. Em consequência, a cobertura vegetal permanece mais íntegra durante as etapas iniciais.

Além disso, a técnica favorece uma melhor gestão de recursos. Com informações mais precisas, os empreendedores planejam rotas de acesso mais curtas e eficientes. Também escolhem com mais cuidado os locais para sondagem. Esse planejamento contribui para diminuir emissões de gases de efeito estufa ligadas ao transporte de equipamentos e à movimentação de solo.

Por fim, a abordagem estimula novas parcerias entre geólogos, botânicos e especialistas em meio ambiente. A integração dessas áreas amplia o conhecimento sobre o papel das plantas nos ciclos de metais. Ao mesmo tempo, cria alternativas para uma mineração de ouro que explore o subsolo de forma mais estratégica, com menos descarte de materiais e menor impacto em ecossistemas sensíveis.

