O gato arranhou? Inflamou? Entenda o que é a bartonelose

A bartonelose, conhecida popularmente como doença da arranhadura do gato, é uma infecção causada por bactérias do gênero Bartonella, principalmente a espécie Bartonella henselae. Essa enfermidade está diretamente ligada ao contato com gatos, em especial filhotes, e costuma surgir após arranhões, mordidas ou até lambidas em pele machucada. Na maioria dos casos, o quadro é leve, mas algumas situações podem exigir avaliação médica rápida.

Apesar de muitas pessoas conviverem com gatos sem qualquer problema, a bartonelose merece atenção porque pode passar despercebida no início. O primeiro sinal costuma ser uma pequena lesão na pele, no local do arranhão ou mordida, que pode parecer um simples machucado. Dias depois, podem surgir linfonodos (ínguas) doloridos próximos à área atingida, o que leva muitas pessoas a confundir a doença com outras infecções comuns.

O que é bartonelose e como essa infecção se desenvolve?

A bartonelose é uma infecção bacteriana que se instala no organismo humano após a entrada da bactéria por uma porta de entrada na pele. Em gatos, essa bactéria é transportada principalmente por pulgas. O animal, ao se coçar e se lamber, pode ter a bactéria nas unhas e na boca. Quando arranha, morde ou lambe uma pele ferida, acaba transmitindo o agente infeccioso para a pessoa.

Em seres humanos, a bactéria costuma ficar concentrada inicialmente na região do machucado e, em seguida, atinge os gânglios linfáticos mais próximos. Esses gânglios funcionam como filtros de defesa do organismo, o que explica o aparecimento de caroços doloridos na axila, pescoço, virilha ou outras regiões. Em indivíduos com sistema imunológico comprometido, a infecção pode se espalhar mais, atingindo fígado, baço, olhos ou até o coração, por isso o acompanhamento profissional é considerado fundamental nessas situações.

Arranhões de gatos, especialmente filhotes, podem transmitir bactérias do gênero Bartonella, responsáveis pela bartonelose – depositphotos.com / NynkevanHolten



Principais sintomas da doença da arranhadura do gato

Os sintomas da doença da arranhadura do gato geralmente começam de 3 a 10 dias após o contato com o gato infectado. Nem sempre a pessoa relaciona o machucado ao quadro, pois a ferida pode ser pequena. Ainda assim, alguns sinais são considerados típicos e ajudam a levantar suspeita clínica.

Lesão na pele no local do arranhão ou mordida, que pode ser uma pápula (carocinho), bolha ou feridinha com crosta.

Linfadenopatia (ínguas) perto da área afetada, geralmente dolorosas ao toque.

Febre baixa ou moderada em parte dos casos.

Mal-estar, cansaço, dor de cabeça e redução do apetite.

Dor local e sensibilidade na região das ínguas.

Em quadros menos comuns, sobretudo em pessoas com baixa imunidade, podem aparecer sinais mais graves, como febre persistente, aumento de fígado ou baço, alterações neurológicas, comprometimento ocular (vermelhidão intensa, dor e sensibilidade à luz) ou alterações cardíacas. Esses cenários exigem investigação imediata.

Como ocorre a transmissão da bartonelose pelos gatos?

A transmissão da bartonelose acontece, principalmente, por arranhões e mordidas de gatos. As pulgas presentes no animal são responsáveis por infectar o gato com a bactéria. Em seguida, a bactéria pode ser encontrada nas unhas e na boca do felino. Quando o gato arranha, morde ou lambe uma lesão de pele humana, cria-se uma porta de entrada ideal para o microrganismo.

Alguns fatores aumentam o risco de transmissão:

Contato frequente com filhotes de gatos , que tendem a arranhar mais durante brincadeiras.

, que tendem a arranhar mais durante brincadeiras. Presença de pulgas no animal, indicando falta de controle de parasitas.

Brincadeiras mais bruscas, sem proteção das mãos e braços.

Imunidade baixa em pessoas que convivem com muitos gatos ou trabalham em abrigos.

Não há evidências de transmissão de pessoa para pessoa. O foco está sempre na interação entre humanos e gatos infectados, o que reforça a importância de cuidados básicos com a saúde dos animais domésticos.

Tratamento da doença da arranhadura do gato

O tratamento da bartonelose varia conforme a gravidade do quadro e as condições de saúde da pessoa. Em indivíduos saudáveis, muitos casos são autolimitados, ou seja, melhoram sozinhos ao longo de semanas ou meses. Porém, o uso de antibióticos específicos é frequentemente recomendado para acelerar a recuperação, reduzir sintomas e evitar complicações.

Entre os cuidados gerais, costumam ser orientados:

Higienização adequada da ferida logo após o arranhão ou mordida, com água e sabão. Uso de antibióticos prescritos por profissional de saúde, quando indicado. Analgésicos e antitérmicos para aliviar dor e febre. Acompanhamento médico em casos prolongados ou com sintomas sistêmicos.

Em situações mais graves ou em pessoas com imunidade comprometida, pode ser necessário tratamento prolongado, internação hospitalar e exames complementares para avaliar órgãos internos. A automedicação com antibióticos não é considerada segura, pois pode mascarar sintomas e dificultar o diagnóstico correto.

Quando procurar um médico e quais sinais exigem atenção?

Buscar atendimento médico é recomendado sempre que houver arranhão ou mordida de gato que inflame e venha acompanhado de febre ou ínguas doloridas. A observação dos sintomas nas semanas seguintes ao contato é vista como uma medida essencial para detectar precocemente a bartonelose e outras infecções.

Sinais que justificam avaliação rápida incluem:

Febre que persiste por mais de 48 a 72 horas.

Gânglios muito dolorosos, endurecidos ou que aumentam rapidamente de tamanho.

Ferida que não cicatriza, com secreção ou vermelhidão intensa ao redor.

Dor de cabeça forte, confusão mental ou alterações neurológicas.

Dor ocular, visão embaçada ou sensibilidade exagerada à luz.

Falta de ar, dor no peito ou cansaço extremo.

Crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças que afetam o sistema imunológico, como HIV, câncer ou uso de medicamentos imunossupressores, estão entre os grupos que devem ter atenção especial, procurando serviço de saúde com maior rapidez em caso de suspeita.

A chamada doença da arranhadura do gato está ligada à bactéria Bartonella henselae, que pode provocar ínguas e febre após contato com gatos infectados – depositphotos.com / Nextgen66666



Como prevenir bartonelose em casa e cuidar melhor dos gatos?

A prevenção da doença da arranhadura do gato passa, principalmente, pelo cuidado com os animais domésticos e pela forma de interação com eles. Manter o gato saudável reduz a chance de a bactéria circular no ambiente doméstico e diminui o risco de infecções para todos os moradores.

Algumas medidas simples podem ajudar:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Controle rigoroso de pulgas com orientação veterinária.

Visitas regulares ao veterinário, com vacinação e vermifugação em dia.

Evitar brincadeiras que estimulem arranhões e mordidas, especialmente com filhotes.

Não permitir que gatos lambam feridas abertas, cortes ou pele lesionada.

Lavar imediatamente com água e sabão qualquer arranhão ou mordida.

Ensinar crianças a manusear gatos com cuidado e calma.

O convívio com gatos pode ser harmonioso, desde que sejam adotados cuidados de higiene, manejo adequado dos animais e atenção a sinais de infecção após arranhões ou mordidas. Em caso de dúvida, a orientação de profissionais de saúde e de médicos-veterinários contribui para uma convivência mais segura entre pessoas e animais de estimação.