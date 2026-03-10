Conheça a mais chocante história da familia Kennedy

Nascida em 13 de setembro de 1918, em Boston, Rosemary Kennedy cresceu no centro de uma das famílias mais conhecidas dos Estados Unidos. Filha de Joseph P. Kennedy e Rose Fitzgerald, ela fazia parte de um clã numeroso. Ao todo, os pais tiveram nove filhos. Entre eles estavam figuras que ganharam destaque político, como John F. Kennedy, Robert Kennedy e Ted Kennedy. No entanto, a trajetória de Rosemary seguiu um caminho diferente, marcado por desafios desde a infância.

Relatos de médicos e familiares indicam que Rosemary enfrentou dificuldades de desenvolvimento desde cedo. Ela demorou mais para engatinhar, falar e andar. Ao longo da infância, apresentou problemas de aprendizagem e limitações intelectuais. Na adolescência, a jovem passou a demonstrar mudanças de humor, crises de raiva e comportamentos considerados imprevisíveis. Essa combinação de fatores preocupou a família, que buscou internatos e escolas especiais para tentar ajudá-la.

Quem foi Rosemary Kennedy dentro da família Kennedy?

Rosemary Kennedy ocupava uma posição central na dinâmica familiar, mesmo com as limitações cognitivas. Os irmãos mais velhos e mais novos conviveram com ela em diferentes fases da vida. A família mantinha uma rotina pública intensa e buscava preservar uma imagem de disciplina e sucesso. Nesse contexto, as dificuldades de Rosemary geravam tensões internas e constantes mudanças. Ela frequentou colégios católicos, instituições especializadas e programas de educação adaptada, dentro e fora dos Estados Unidos.

Portanto, apesar dos obstáculos, registros mostram que Rosemary apreciava atividades físicas, música e dança. Em muitos momentos, ela participava de bailes e eventos sociais. Professores destacavam sua gentileza em situações do dia a dia. Porém, com o avanço da adolescência, seus episódios de agressividade e descontrole aumentaram. Em algumas ocasiões, ela tentava sair sozinha de casa, sem avisar ninguém. Esse comportamento levou a família a temer por sua segurança e pela exposição pública.

Por que Joseph Kennedy autorizou a lobotomia em 1941?

Em 1941, Joseph Kennedy decidiu autorizar uma lobotomia em Rosemary Kennedy, então com 23 anos. O procedimento ainda era experimental e apresentava muitos riscos. Na época, alguns médicos o defendiam como tratamento para agitação, depressão e transtornos de comportamento. A família, preocupada com o temperamento imprevisível de Rosemary, consultou especialistas que sugeriram a cirurgia. O pai, influenciado pelo desejo de controlar as crises e de evitar escândalos, aceitou a recomendação.

Relatos históricos apontam que Joseph tomou a decisão sem informar a esposa com antecedência. O procedimento ocorreu em um hospital em Washington, D.C. Os médicos realizaram a lobotomia frontal, técnica que removia ou destruía partes do cérebro ligadas às emoções. A expectativa era reduzir a agressividade e estabilizar o humor. No entanto, o resultado foi devastador. Rosemary perdeu grande parte das capacidades que ainda mantinha. Depois da cirurgia, ela passou a falar com extrema dificuldade e a apresentar sérias limitações motoras.

Como era a vida de Rosemary Kennedy antes e depois da cirurgia?

Aliás, antes da lobotomia, Rosemary Kennedy levava uma rotina vigiada, mas relativamente ativa. Ela caminhava, escrevia pequenas frases e participava de atividades sociais sob acompanhamento. Professores e freiras tentavam adaptar conteúdos escolares às suas condições. Apesar das dificuldades de leitura, ela se interessava por tarefas simples. Em eventos públicos, a família costumava controlar sua exposição. Ainda assim, fotografias da época registram momentos de descontração ao lado dos irmãos.

Depois do procedimento, a realidade mudou de forma profunda. Rosemary perdeu a autonomia que ainda possuía. Ela passou a depender de terceiros para praticamente todas as atividades diárias. Caminhar se tornou difícil, e a fala ficou restrita a poucas palavras. Em seguida, a família decidiu interná-la em instituições especializadas. Primeiro, ela ficou em um hospital em Nova York. Mais tarde, os pais a transferiram para St. Coletta, uma instituição católica em Wisconsin, onde permaneceu por décadas.

A presença de Rosemary Kennedy na mídia quase desapareceu após a cirurgia. A família raramente mencionava seu nome em público. Durante muitos anos, poucos sabiam detalhes do que havia acontecido. A mãe, Rose, só retomou o contato frequente com a filha a partir da década de 1960. Alguns irmãos também passaram a visitá-la com mais regularidade nesse período. Rosemary viveu em St. Coletta até o fim da vida, em ambiente cercado de cuidados constantes. Ela morreu em 7 de janeiro de 2005, aos 86 anos.

De que forma a história de Rosemary Kennedy contribuiu para as Special Olympics?

A trajetória de Rosemary Kennedy influenciou diretamente a criação das Special Olympics. Sua irmã Eunice Kennedy Shriver teve contato próximo com as limitações de Rosemary e com a realidade de outras pessoas com deficiência intelectual. Com o tempo, Eunice identificou que o esporte poderia servir como ferramenta de inclusão. Ela percebeu que atividades físicas estruturadas promoviam interação social e desenvolvimento de habilidades.

Em 1962, Eunice organizou um acampamento de verão no jardim da própria casa, em Maryland. Nesse espaço, jovens com deficiência intelectual participaram de brincadeiras e provas esportivas. A experiência deu origem a uma iniciativa maior. Dessa forma, em 1968, surgiu oficialmente o movimento Special Olympics, com apoio da família Kennedy e de parceiros públicos e privados. O objetivo era oferecer competições esportivas adaptadas a pessoas com deficiência intelectual em escala global.

A história de Rosemary Kennedy ajudou a revelar as barreiras enfrentadas por pessoas com esse tipo de deficiência, sobretudo no início do século XX. Sua vida mostrou como famílias escondiam parentes com limitações, por medo de preconceito. A atuação de Eunice transformou essa experiência em ação concreta. As Special Olympics cresceram e, hoje, reúnem milhões de atletas em diversos países. O legado de Rosemary permanece ligado a essa mudança de olhar, mais centrada em direitos, oportunidades e respeito.

Quais lições a trajetória de Rosemary Kennedy deixa sobre deficiência intelectual?

Aliás, a biografia de Rosemary Kennedy ilumina a forma como a sociedade tratava a deficiência intelectual em décadas passadas. Na primeira metade do século XX, famílias com recursos preferiam afastar filhos considerados problemáticos da vida pública. Muitas recorriam a instituições fechadas e tratamentos drásticos. A lobotomia em Rosemary exemplifica esse cenário. Decisões médicas partiam de visões limitadas sobre saúde mental e desenvolvimento cognitivo.

Inclusive, com o tempo, a história dela passou a integrar debates sobre ética em saúde, direitos das pessoas com deficiência e responsabilidade familiar. Especialistas em políticas públicas, médicos e educadores passaram a citar seu caso como marco histórico. Hoje, a proteção legal e o acesso a serviços de apoio avançaram em vários países. Mesmo assim, o percurso de Rosemary ainda serve como alerta. Ele mostra a importância de decisões informadas, de acompanhamento multidisciplinar e de respeito à autonomia, sempre que possível.

Nascimento: 13 de setembro de 1918, Boston.

13 de setembro de 1918, Boston. Morte: 7 de janeiro de 2005, aos 86 anos.

7 de janeiro de 2005, aos 86 anos. Irmãos: oito irmãos, totalizando nove filhos no casal Kennedy.

oito irmãos, totalizando nove filhos no casal Kennedy. Dificuldades: atraso no desenvolvimento, deficiência intelectual, crises de comportamento.

atraso no desenvolvimento, deficiência intelectual, crises de comportamento. Lobotomia: autorizada por Joseph Kennedy em 1941, com intenção de controlar episódios de agressividade.

autorizada por Joseph Kennedy em 1941, com intenção de controlar episódios de agressividade. Influência: experiência decisiva para a atuação de Eunice Kennedy Shriver e a criação das Special Olympics.