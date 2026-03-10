Esta doença o mundo quase esqueceu, mas não acabou e está preocupando autoridades

A difteria voltou ao centro das atenções das autoridades sanitárias porque, apesar de ter sido considerada uma doença praticamente controlada por muitos anos, surtos recentes em diferentes regiões mostram que o cenário mudou. A combinação entre queda na cobertura vacinal, circulação do Corynebacterium diphtheriae em áreas vulneráveis e maior mobilidade de pessoas tem criado condições favoráveis para o retorno da infecção. Esse movimento acende um alerta especial em 2026, quando se observa um esforço global para evitar o ressurgimento de enfermidades que já eram vistas como raras.

Outro fator que preocupa gestores de saúde é que a difteria pode evoluir de forma rápida e exigir suporte hospitalar, inclusive em unidades de terapia intensiva. Em contextos de sistemas de saúde pressionados, qualquer aumento de casos respiratórios graves representa risco de sobrecarga. Além disso, a lembrança da difteria como doença do passado faz com que parte da população não reconheça de imediato os sinais e não busque atendimento a tempo, o que favorece tanto o agravamento clínico quanto a transmissão.

Por que a difteria voltou a preocupar em 2026?

A principal razão para a difteria voltar a assustar é a redução das taxas de vacinação, sobretudo em crianças e em grupos socialmente mais expostos. Em diversos países, a pandemia de covid-19 interrompeu campanhas de rotina, dificultou o acesso aos serviços e atrasou doses de reforço de vacinas combinadas, como a DTP (difteria, tétano e coqueluche). Quando a cobertura cai abaixo do recomendado, o chamado efeito de proteção de grupo diminui, abrindo espaço para o reaparecimento de doenças controladas.

Além disso, circulam hoje diferentes perfis de pessoas não vacinadas: crianças que nunca iniciaram o esquema, adultos que não fizeram reforços e indivíduos que vivem em regiões com acesso limitado à saúde. Essa mistura cria bolsões de suscetíveis, onde o bactéria da difteria encontra condições ideais para se espalhar. Em cenários assim, um único caso importado pode desencadear cadeias de transmissão, sobretudo em ambientes fechados e com grande aglomeração.

Também pesa a dificuldade de diagnóstico rápido em locais onde a doença quase não era vista há décadas. Profissionais mais jovens podem ter pouca experiência prática com difteria, o que retarda a suspeita clínica e o início do tratamento com antitoxina e antibióticos. Esse atraso aumenta o risco de complicações cardíacas, neurológicas e respiratórias, reforçando a preocupação das autoridades.

Especialistas alertam que a vacinação continua sendo a principal forma de prevenir a difteria e evitar novos surtos – depositphotos.com / Tapanakornkaow@gmail.com



Como a vacina contra difteria protege e por que os reforços são essenciais?

A vacina contra difteria faz parte do calendário infantil em praticamente todos os países, geralmente combinada com imunizantes contra tétano e coqueluche. Ela não atua apenas na proteção individual; ao reduzir o número de pessoas suscetíveis, diminui também a circulação do microrganismo na comunidade, o que é fundamental para proteger grupos mais vulneráveis, como bebês pequenos, gestantes e pessoas com imunidade comprometida.

Entretanto, a proteção contra a toxina diftérica tende a diminuir com o tempo, o que torna os reforços indispensáveis ao longo da vida. Quando esses reforços não são feitos, adolescentes e adultos voltam a ficar mais expostos, podendo desenvolver a forma clássica da doença ou portar a bactéria sem sintomas, atuando como transmissores silenciosos. Por esse motivo, campanhas de saúde pública enfatizam, em 2026, não apenas a vacinação infantil, mas também a atualização do cartão de vacinas de adultos e idosos.

Esquema infantil: geralmente várias doses no primeiro ano de vida, com reforços na infância.

geralmente várias doses no primeiro ano de vida, com reforços na infância. Reforços na adolescência:

Reforços em adultos:

Sem esses cuidados, forma-se uma geração com proteção parcial, o que ajuda a explicar a preocupação atual. Em alguns surtos recentes, boa parte dos casos graves ocorreu em pessoas sem histórico conhecido de vacinação ou com esquema incompleto, evidenciando a relação direta entre descuido vacinal e retorno da difteria.

Quais fatores aumentam o risco de surtos de difteria hoje?

O medo das autoridades sanitárias não se baseia apenas em números de casos, mas no potencial de disseminação da difteria em determinados contextos. Áreas com alta densidade populacional, moradias precárias, ventilação deficiente e baixa cobertura vacinal formam um ambiente propício para a propagação por gotículas respiratórias. Nessas localidades, escolas, abrigos, presídios e centros de acolhimento costumam ser ambientes sensíveis, demandando vigilância constante.

Outros elementos colaboram para esse cenário:

Desinformação sobre vacinas: Desigualdades de acesso: Instabilidade social e conflitos: Travessias internacionais:

Outro ponto observado em investigações recentes é a presença de cepas de Corynebacterium diphtheriae com diferentes perfis de resistência a antibióticos. Embora o tratamento padrão ainda seja eficaz na maioria dos casos, a necessidade de monitoramento laboratorial mais detalhado se torna maior, o que exige infraestrutura e capacidade técnica constantes.

A redução nas taxas de vacinação pode favorecer o reaparecimento de doenças que já estavam sob controle, como a difteria – depositphotos.com / Chinnapong



Quais cuidados ajudam a evitar novos casos de difteria?

Diante desse quadro, a resposta das autoridades de saúde em 2026 tem se concentrado em três frentes: reforço da vacinação, melhoria da vigilância epidemiológica e comunicação clara com a população. A estratégia começa pela identificação de áreas com baixa cobertura vacinal e organização de ações de busca ativa, como campanhas em escolas, postos itinerantes e parcerias com organizações comunitárias.

No campo da vigilância, a orientação é que serviços de saúde fiquem atentos a quadros de dor de garganta intensa, placas esbranquiçadas ou acinzentadas na região da garganta e sintomas gerais como mal-estar e febre, principalmente em pessoas sem histórico vacinal registrado. A notificação rápida permite investigar contatos próximos, oferecer profilaxia com antibióticos quando indicada e, se necessário, organizar campanhas emergenciais na região afetada.

Em nível individual e comunitário, algumas medidas complementam a proteção da vacina:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

manter o cartão de vacinação atualizado, conferindo datas de reforço;

atualizado, conferindo datas de reforço; procurar atendimento em caso de sintomas respiratórios intensos e persistentes;

respeitar orientações de isolamento quando indicado por profissionais de saúde;

adotar hábitos de higiene respiratória, como cobrir a boca ao tossir e higienizar as mãos.

O fato de a difteria ter sido considerada quase erradicada ajuda a explicar por que o retorno da doença causa tanta apreensão entre especialistas. O risco atual não está apenas na quantidade de casos registrados, mas na possibilidade de ampliação rápida em bolsões desprotegidos. Por isso, a combinação de vacinação em dia, diagnóstico precoce e informação confiável continua no centro das estratégias para manter a difteria sob controle e evitar que volte a ocupar um espaço maior nas estatísticas de doenças respiratórias.