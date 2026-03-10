Raki, a bebida nacional da Turquia: aprenda uma receita muito popular

O raki ocupa um lugar central na cultura turca e é frequentemente citado em músicas, filmes e encontros familiares. Mais do que uma simples bebida alcoólica, ele está ligado a rituais sociais, longas conversas à mesa e a uma tradição que atravessa séculos. O destilado também é conhecido como aguardente de anis turca e aparece em contextos históricos e gastronômicos.

Ao longo do tempo, o raki passou de produto artesanal consumido em tavernas simples a símbolo nacional servido em restaurantes sofisticados e casas de famílias em grandes cidades como Istambul, Ancara e Esmirna. Mesmo com mudanças nas leis, nos hábitos de consumo e na indústria de bebidas, ele mantém uma forte ligação com a identidade turca e com a ideia de compartilhar refeições demoradas, acompanhadas de mezes e boa conversa.

Como surgiu o raki na história?

O surgimento do raki está ligado ao desenvolvimento de destilados na região do Mediterrâneo Oriental e do Oriente Médio, especialmente a partir do período do Império Otomano. Registros apontam que, entre os séculos XVI e XVII, já se produziam bebidas obtidas da destilação de subprodutos da uva, semelhantes ao bagaço de uva usado na grappa italiana ou na bagaceira portuguesa. O anis, aromático e abundante na região, passou a ser adicionado para conferir sabor e aroma marcantes.

Na época otomana, a produção de raki ocorria tanto de forma oficial quanto clandestina, dependendo das regras fiscais e religiosas em vigor. Tabernas conhecidas como meyhane se espalharam pelas principais cidades portuárias, reunindo marinheiros, comerciantes, artistas e intelectuais. Ali, o raki era servido em pequenos copos, quase sempre acompanhado de petiscos, música e poesia. Com o enfraquecimento do Império e a transição para a República da Turquia, no início do século XX, o destilado foi gradualmente ganhando espaço como produto mais organizado e padronizado.

Ao longo do século XX, empresas passaram a industrializar o raki turco, controlando melhor o processo de fermentação, destilação e aromatização. A bebida também começou a ser engarrafada com rótulos próprios, deixando de ser apenas um produto de pequenas destilarias ou de produção doméstica. Isso ajudou a consolidar o estilo moderno do raki, com graduação alcoólica mais estável e perfil de sabor relativamente uniforme em todo o país.

Quais são os ingredientes e características do raki?

Os ingredientes básicos do raki são simples, mas o modo de preparo exige técnica. A base alcoólica costuma vir da fermentação de uvas ou de outros açúcares de origem agrícola, como melaço. Depois de fermentado, o líquido é destilado, e em uma etapa posterior entra o anis, a especiaria responsável pelo sabor característico, levemente adocicado e bastante aromático. Em algumas receitas tradicionais, utiliza-se também o bagaço da uva, o que aproxima o raki de outras aguardentes mediterrâneas.

Uma das marcas mais conhecidas da bebida é o efeito leitoso que surge quando o raki é misturado com água. Esse fenômeno ocorre devido à presença de óleos essenciais do anis, que se tornam opacos quando diluídos. Por isso, muitas pessoas se referem ao raki misturado com água como leite de leão, expressão popular na Turquia. A graduação alcoólica costuma ficar entre 40% e 50%, o que faz da bebida um destilado forte, geralmente consumido de forma lenta, durante refeições prolongadas.

Outro ponto importante é o ritual de serviço. Em contextos tradicionais, o raki é servido em copos altos e estreitos, acompanhado de água e gelo em recipientes separados. A ordem de mistura pode variar conforme o costume regional, mas em geral o consumo é feito em pequenos goles, combinados com pratos de peixe, frutos do mar, queijos brancos e uma variedade de mezes. Esse conjunto reforça o papel do raki como bebida de convivência e partilha.

A bebida acompanha mezes e pratos típicos, reforçando o papel do raki na socialização e na gastronomia turca – Wikimedia Commons/Garrett Ziegler

Como o raki se tornou a bebida nacional da Turquia?

A transformação do raki em bebida nacional da Turquia está relacionada a fatores históricos, culturais e econômicos. Após a fundação da República, em 1923, o novo Estado passou a organizar melhor a produção e a taxação de bebidas alcoólicas. O raki, já amplamente consumido nas cidades e nas costas do mar Egeu e do mar Mediterrâneo, foi ganhando status de produto representativo da nova identidade turca, laica e voltada para a modernização.

Com o tempo, o raki passou a estar presente em celebrações familiares, jantares de negócios e encontros culturais. A bebida ganhou destaque em canções, romances e filmes turcos, aparecendo como elemento recorrente em cenas de mesas cheias, debates acalorados e momentos de introspecção. Esse constante retrato na produção artística ajudou a reforçar o vínculo entre raki e modo de vida turco no imaginário coletivo.

Na virada para o século XXI, mesmo com mudanças nas regulamentações sobre propaganda e consumo de álcool, o raki manteve seu lugar de destaque. Marcas variadas surgiram, algumas apostando em métodos mais artesanais, outras em tecnologia avançada de destilação. Em restaurantes típicos, turistas e moradores encontram o raki lado a lado com pratos tradicionais, o que reforça a associação entre a bebida e a gastronomia do país.

Como preparar um drink simples com raki em casa?

Além do consumo tradicional com água e gelo, o raki também pode ser usado em coquetéis. A seguir, um exemplo de drink com raki que combina o sabor do anis com cítricos, mantendo o caráter da bebida e adaptando-a para um contexto de bar.

Drink cítrico de raki

50 ml de raki

30 ml de suco de limão-siciliano fresco

20 ml de suco de laranja fresco

15 ml de xarope simples (açúcar e água em partes iguais)

Água com gás gelada para completar

Gelo em cubos

Fatia fina de laranja ou limão para decorar

Encher um copo alto com cubos de gelo até cerca de 3/4 da capacidade. Em uma coqueteleira, adicionar o raki, o suco de limão, o suco de laranja e o xarope simples. Agitar por alguns segundos, apenas o suficiente para misturar e resfriar os ingredientes. Coar a mistura sobre o gelo no copo alto. Completar com água com gás gelada, mexendo delicadamente com uma colher longa para integrar o drink. Finalizar com uma fatia de laranja ou limão na borda do copo.

Esse preparo ressalta o aroma de anis do raki ao lado da acidez dos cítricos, resultando em uma bebida refrescante, adequada para dias quentes ou para acompanhar entradas e petiscos leves. Assim, o destilado turco, tão ligado à história e às tradições da Turquia, também encontra espaço em criações contemporâneas de coquetelaria.