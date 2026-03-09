Explorando o planeta mais próximo do sol: obstáculos e descobertas em Mercúrio

Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, mas continua sendo um dos menos explorados do Sistema Solar. Poucas sondas espaciais foram enviadas até lá, o que desperta curiosidade em relação aos motivos dessa limitação. A escolha de destinos em missões espaciais envolve fatores como custo, risco, tecnologia disponível e retorno científico, e Mercúrio apresenta desafios bastante específicos nessas áreas.

Até 2026, apenas três missões principais foram direcionadas ao planeta: Mariner 10, MESSENGER e a missão europeia-japonesa BepiColombo, que ainda está em fase de viagem. Em comparação com Marte, Júpiter ou Saturno, esse número é baixo. As dificuldades não estão ligadas à falta de interesse científico, mas sim às características da órbita de Mercúrio e às condições extremas em sua vizinhança solar.

Por que ir a Mercúrio é mais difícil do que parece?

À primeira vista, pode parecer que chegar a Mercúrio seja mais simples por ele estar mais perto da Terra em termos de distância física. No entanto, para uma sonda alcançar esse planeta, não basta apontar na direção correta; é preciso lidar com a gravidade do Sol. Enquanto uma viagem a Marte exige, em geral, um aumento de velocidade (ganho de energia), ir para Mercúrio implica justamente o contrário: a sonda precisa perder muita velocidade para não ser puxada e acelerar demais em direção ao Sol.

Esse processo torna o planejamento da trajetória mais complexo. Em vez de um único disparo de foguete e uma viagem relativamente direta, as missões a Mercúrio costumam usar múltiplos sobrevoos gravitacionais por outros planetas, como Terra, Vênus e o próprio Mercúrio, para ir reduzindo gradualmente a velocidade. Isso alonga a duração da missão, aumenta o consumo de combustível em manobras e exige grande precisão na navegação.

Missões para Mercúrio enfrentam trajetórias complexas, calor extremo e forte influência gravitacional do Sol – depositphotos.com / alexaldo



Missões a Mercúrio: por que tão poucas sondas?

Agências como NASA, ESA e JAXA precisam priorizar objetivos científicos com o orçamento disponível. Mercúrio compete com outros alvos que oferecem grandes retornos científicos com desafios técnicos menores, como Marte, luas de Júpiter e Saturno ou até asteroides.

Alguns fatores pesam contra Mercúrio:

Energia necessária: a quantidade de combustível e de correções de órbita é elevada, encarecendo a missão;

a quantidade de combustível e de correções de órbita é elevada, encarecendo a missão; Janela de lançamento limitada: as oportunidades ideais de partida são menos frequentes, o que pode atrasar projetos;

as oportunidades ideais de partida são menos frequentes, o que pode atrasar projetos; Ambiente extremo: exige tecnologias de proteção térmica específicas e mais caras;

exige tecnologias de proteção térmica específicas e mais caras; Concorrência científica: outros destinos são vistos como mais estratégicos, como Marte para estudos de habitabilidade.

Além disso, por Mercúrio ser um planeta pequeno e sem atmosfera densa, alguns tipos de estudos como meteorologia ou dinâmica de nuvens simplesmente não existem lá, o que reduz a diversidade de temas de pesquisa em comparação com planetas gasosos ou com atmosfera espessa.

Quais são as principais dificuldades técnicas para estudar o planeta?

As dificuldades vão muito além da viagem. Uma vez na região de Mercúrio, a sonda precisa funcionar em um ambiente com temperaturas extremas e altíssima radiação solar. A face iluminada do planeta pode atingir cerca de 430 °C, enquanto o lado escuro despenca para temperaturas negativas intensas. Isso exige sistemas de isolamento térmico sofisticados e painéis solares com materiais que resistam à luz e ao calor intensos.

Algumas das principais barreiras tecnológicas são:

Gestão térmica: a nave deve dissipar calor continuamente, usando escudos, radiadores e posicionamento cuidadoso em relação ao Sol. Proteção contra radiação: componentes eletrônicos precisam ser reforçados ou blindados para suportar o fluxo de partículas energéticas. Órbitas estáveis: a gravidade do Sol interfere com força na órbita da sonda, exigindo correções constantes e planejamento complexo. Comunicação: a proximidade com o Sol pode dificultar o envio de dados, já que o ruído eletromagnético na linha de transmissão é maior.

Esses elementos aumentam tanto o risco quanto o custo de cada etapa da missão. O projeto precisa considerar redundância de sistemas, testes rigorosos em solo e margens de segurança mais amplas, o que impacta o orçamento e o tempo de desenvolvimento.

Sondas como MESSENGER e BepiColombo ajudam cientistas a entender melhor o pequeno e enigmático Mercúrio – depositphotos.com / njaj

O que torna Mercúrio cientificamente interessante apesar dos desafios?

Apesar das barreiras, Mercúrio oferece oportunidades únicas para a ciência planetária. Por ser um planeta rochoso muito denso e com um grande núcleo metálico, ele ajuda pesquisadores a entenderem melhor a formação de planetas internos, inclusive da Terra. As missões anteriores revelaram um campo magnético próprio, crateras bem preservadas e sinais de gelo de água em regiões polares permanentemente sombreadas.

Entre os temas de maior interesse científico estão:

Estrutura interna: investigar o tamanho e a composição do núcleo metálico;

investigar o tamanho e a composição do núcleo metálico; Campo magnético: estudar como um planeta pequeno ainda mantém um núcleo parcialmente líquido e ativo;

estudar como um planeta pequeno ainda mantém um núcleo parcialmente líquido e ativo; História geológica: analisar crateras, falhas e planícies vulcânicas para reconstruir a evolução da crosta;

analisar crateras, falhas e planícies vulcânicas para reconstruir a evolução da crosta; Interação com o vento solar: observar como a fina exosfera de Mercúrio reage às partículas emitidas pelo Sol.

A missão BepiColombo, parceria entre ESA e JAXA, foi projetada justamente para abordar essas questões com dois orbitadores especializados. Seu trajeto inclui vários sobrevoos por Terra, Vênus e Mercúrio até entrar em órbita estável ao redor do planeta, ilustrando bem as complexidades envolvidas.

Ao reunir esses aspectos trajetórias complicadas, exigências de combustível, ambiente extremo e competição com outros alvos científicos torna-se mais claro por que tão poucas sondas foram a Mercúrio até hoje. Ainda assim, com o avanço tecnológico e o interesse em entender melhor os planetas internos, a tendência é que novos projetos sejam estudados nas próximas décadas, permitindo ampliar o conhecimento sobre esse vizinho tão próximo do Sol e ainda pouco visitado.