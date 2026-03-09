Cravos x espinhas: entenda as diferenças e como tratar cada um
Na rotina de cuidados com a pele, uma dúvida aparece com frequência: afinal, cravos e espinhas são a mesma coisa?
compartilheSIGA
Na rotina de cuidados com a pele, uma dúvida aparece com frequência: afinal, cravos e espinhas são a mesma coisa? Embora pareçam semelhantes, cada um tem características próprias e exige atenção específica. Entender essas diferenças ajuda a evitar erros no cuidado diário, reduzir marcas e controlar a oleosidade sem exageros.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Entre adolescentes e adultos, o aumento de cravos e espinhas costuma estar ligado a alterações hormonais, estresse, alimentação desregulada e falta de higiene adequada da pele. A boa notícia é que, com algumas mudanças de hábito e orientação correta, é possível diminuir bastante o aparecimento dessas lesões e manter o rosto mais uniforme e saudável.
Cravos x espinhas: qual é a diferença na pele?
Cravos e espinhas fazem parte do mesmo quadro: a acne. O que muda é a forma como cada lesão se apresenta. Os cravos, também chamados de comedões, surgem quando os poros ficam entupidos por uma mistura de sebo e células mortas. Já as espinhas acontecem quando esse entupimento inflama, muitas vezes associado à ação de bactérias da própria pele.
De forma simples, o cravo é o entupimento inicial e a espinha é a evolução inflamada desse processo. Em geral, cravos são menos dolorosos, enquanto as espinhas podem incomodar, ficar avermelhadas e até formar pus. Reconhecer em que estágio a pele está é importante para escolher os produtos e tratamentos mais adequados.
O que são cravos e por que eles escurecem?
Os cravos aparecem com mais frequência na zona T do rosto (testa, nariz e queixo), onde há maior produção de oleosidade. Quando o poro fica apenas entupido, forma-se o cravo fechado, que parece um pontinho esbranquiçado. Quando esse poro se abre, o sebo entra em contato com o ar, oxida e escurece, formando o cravo aberto, conhecido pelo ponto preto.
Diferente do que muitas pessoas acreditam, essa cor escura não é sujeira, mas oxidação. Isso significa que esfregar demais a área não resolve o problema e ainda pode irritar a pele. O foco deve ser em controlar a produção de óleo e manter os poros limpos, e não em esfregar até sair.
- Cravo aberto: pontinho preto, poro dilatado e oxidado.
- Cravo fechado: pontinho branco, poro entupido, mas sem contato com o ar.
- Principal causa: excesso de oleosidade + acúmulo de células mortas.
- Onde surgem mais: rosto, costas, peitoral e ombros.
O que são espinhas e por que inflamam tanto?
As espinhas surgem quando o poro entupido inflama. Nesse processo, bactérias que já vivem na pele encontram um ambiente favorável no interior do folículo cheio de sebo. O organismo reage e forma-se uma lesão avermelhada, dolorida, às vezes com pus aparente. Em quadros mais intensos, aparecem nódulos e cistos maiores.
Essa inflamação pode deixar manchas e cicatrizes, principalmente quando há o hábito de espremer. Quanto mais agressiva for a manipulação da pele, maior a chance de marcas permanentes. Em casos persistentes ou muito extensos, a recomendação é procurar um dermatologista para avaliar tratamentos medicamentosos, tópicos ou orais.
- Espinhas inflamatórias: vermelhas, doloridas e, às vezes, com pus.
- Cistos e nódulos: lesões profundas, que podem deixar cicatrizes.
- Fatores de piora: mexer com as mãos sujas, produtos oleosos, dormir sem limpar o rosto.
- Atenção: dor intensa e inflamações recorrentes merecem avaliação médica.
Como tratar cravos e espinhas sem agredir a pele?
O tratamento de cravos e espinhas passa por três pilares: limpeza adequada, controle da oleosidade e uso de ativos específicos. A escolha dos produtos precisa considerar o tipo de pele e a intensidade da acne. Em muitos casos, apenas ajustar a rotina diária já faz diferença perceptível na textura e no brilho da pele.
De modo geral, sabonetes suaves, loções tônicas não alcoólicas e hidratantes em textura leve (como gel ou gel-creme) são mais indicados para peles com tendência à acne. Produtos com ácido salicílico, peróxido de benzoíla, ácido glicólico ou retinoides de uso tópico costumam ser usados sob orientação de profissional, conforme a necessidade de cada pessoa.
- Limpar: lavar o rosto duas vezes ao dia com sabonete específico para pele oleosa ou acneica.
- Tratar: aplicar produtos com ativos antiacne, orientados por dermatologista.
- Hidratar: usar hidratante oil-free para manter a barreira da pele equilibrada.
- Proteger: usar protetor solar em gel ou fluido, com fator adequado ao tom de pele.
Quais hábitos ajudam a prevenir cravos e espinhas?
A prevenção de cravos e espinhas envolve o conjunto da rotina, e não apenas o uso de um único produto milagroso. Pequenas mudanças no dia a dia podem reduzir significativamente o entupimento dos poros e a inflamação, principalmente em peles com tendência à oleosidade.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Evitar dormir com maquiagem: retirar bem os produtos antes de deitar.
- Preferir itens não comedogênicos: maquiagem, protetor e hidratantes que não entopem os poros.
- Não espremer cravos e espinhas: isso aumenta o risco de manchas e cicatrizes.
- Lavar pincéis e esponjas: acúmulo de produto e suor favorece bactérias.
- Manter alimentação equilibrada: excesso de ultraprocessados e açúcares pode piorar a acne em algumas pessoas.
- Controlar o estresse: noites mal dormidas e tensão constante influenciam na produção de hormônios relacionados à oleosidade.
Ao entender as diferenças entre cravos e espinhas, fica mais simples cuidar da pele com realismo e consistência. Em vez de buscar soluções imediatas, a orientação atual é construir uma rotina de cuidados contínua, ajustar hábitos e, quando necessário, contar com acompanhamento profissional para que cada tipo de acne seja tratado da maneira mais adequada e segura.