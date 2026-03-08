Araçari-Mulato: a pequena jóia das florestas tropicais

Entre as aves que habitam as florestas tropicais da América do Sul, o araçari-mulato chama a atenção pela combinação de cores escuras e bico robusto. Conhecido em algumas regiões como um tipo de tucano de porte menor, ele costuma ser observado em áreas de mata bem preservadas, inclusive em diferentes biomas brasileiros. A presença dessa espécie costuma indicar ambientes ainda relativamente saudáveis, com boa oferta de frutos e árvores altas.

O araçari-mulato faz parte de um grupo de aves frugívoras que desempenham papel importante na regeneração das florestas. Ao se alimentar de frutos, ajuda a dispersar sementes por grandes áreas, colaborando para a manutenção da vegetação nativa. Por esse motivo, pesquisadores e observadores de aves costumam se interessar não apenas pela aparência da espécie, mas também por seu comportamento no ambiente.

O que é o araçari-mulato e quais são suas características?

Sua plumagem tende ao escuro, misturando tons de preto, marrom ou verde-oliva, com detalhes mais claros no peito ou na região da cauda, a depender da população observada. O contraste entre o corpo escuro e o bico colorido costuma ser um dos pontos mais marcantes da espécie.

Outro traço importante do araçari-mulato é o comportamento social. Em geral, ele é visto em pequenos bandos ou casais, deslocando-se pelas copas em busca de alimento. As vocalizações, formadas por chamados repetitivos, ajudam os indivíduos a manter contato mesmo em meio à vegetação densa. O voo é relativamente curto e ondulado, alternando batidas rápidas das asas com pequenos planeios.

Pequeno no porte, gigante na importância: o araçari-mulato é aliado da regeneração das matas – Reprodução

Onde o araçari-mulato habita nas florestas tropicais da América do Sul?

O araçari-mulato é associado principalmente às florestas tropicais úmidas, que se estendem por diferentes países da América do Sul. No Brasil, ele pode ser encontrado em trechos de Floresta Amazônica e, em algumas regiões, em florestas de transição e matas de galeria. Prefere áreas com árvores altas e contínuas, evitando grandes clareiras abertas e ambientes excessivamente degradados.

Além do território brasileiro, registros apontam a ocorrência da ave em países como Peru, Colômbia e outras nações amazônicas. O uso do espaço varia ao longo do ano, mas o padrão mais comum envolve:

Deslocamentos ao longo do dossel em busca de árvores frutíferas;

Uso de clareiras naturais para descanso e observação;

Aproveitamento de trechos de floresta secundária quando há oferta de alimento;

Dependência de áreas com cavidades em troncos para a reprodução.

Essa ligação com a cobertura florestal torna o açari-mulato sensível a perdas extensas de habitat. Em regiões onde o desmatamento avança, a ave tende a recuar para remanescentes maiores ou para unidades de conservação, o que reforça a importância da proteção de corredores florestais contínuos.

Como o araçari-mulato se alimenta e qual sua importância ecológica?

O padrão alimentar do araçari-mulato é predominantemente frugívoro. A ave utiliza o bico longo para alcançar frutos em pontas de galhos finos, que seriam inacessíveis a animais mais pesados. Em muitos casos, engole o fruto inteiro e expulsa a semente intacta em outro ponto da floresta, o que favorece a germinação à distância da planta-mãe.

Além dos frutos, o araçari-mulato pode consumir pequenos invertebrados, ovos de outras aves e, eventualmente, pequenos vertebrados. Essa dieta variada garante energia suficiente durante períodos de menor oferta de frutas. Do ponto de vista ecológico, sua atuação como dispersor de sementes é um dos pontos centrais, já que contribui para:

Espalhar espécies de árvores nativas por áreas extensas; Acelerar a recuperação de clareiras naturais ou áreas em regeneração; Manter a diversidade vegetal, ao transportar sementes de diferentes espécies; Conectar geneticamente populações de plantas distantes.

Entre os sons da Floresta Amazônica, o araçari-mulato espalha sementes e mantém a floresta viva – Reprodução

Quais são as principais curiosidades sobre o araçari-mulato?

Entre as curiosidades mais citadas sobre o araçari-mulato, chama atenção o comportamento reprodutivo. O casal costuma utilizar cavidades em troncos de árvores, muitas vezes antigas, para instalar o ninho. Em diversas situações, essas cavidades são resultado do trabalho de pica-paus ou da ação natural do tempo. Tanto o macho quanto a fêmea participam da alimentação dos filhotes, alternando-se nas idas e vindas em busca de frutos.

Outra característica curiosa é a relação da ave com árvores frutíferas específicas. Em determinadas épocas do ano, bandos de açaris podem se concentrar em poucas árvores carregadas de frutos, formando verdadeiros pontos de encontro para diferentes espécies. Nessas ocasiões, observadores de fauna conseguem registrar não apenas o açari-mulato, mas também aracaris, tucanos maiores, cotingas e outros frugívoros aproveitando a mesma fonte de alimento.

O nome popular araçari é frequentemente utilizado em referência a tucanos de menor porte, o que pode gerar confusão entre espécies parecidas. Isso faz com que, em campo, seja importante observar detalhes do padrão de cores, do formato do bico e do tipo de vocalização para distinguir o açari-mulato de outros parentes próximos. Em regiões rurais, ele também é conhecido por se aproximar de pomares, atraído por frutos maduros, o que eventualmente provoca conflitos pontuais com agricultores.

Em 2026, a espécie segue sendo alvo de estudos sobre distribuição, genética e resposta a mudanças ambientais. Pesquisas recentes têm mostrado que populações de açari-mulato podem reagir de forma distinta à fragmentação da mata, dependendo da presença de corredores ecológicos e da disponibilidade de árvores frutíferas nativas. Esse tipo de informação auxilia no planejamento de áreas protegidas e na restauração de paisagens onde a ave ainda encontra condições para sobreviver e continuar exercendo seu papel na dinâmica das florestas tropicais.