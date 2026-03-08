Aliados do Irã evitam confronto direto com os EUA: motivos e riscos

A relação entre Irã, Estados Unidos e grandes potências como Rússia e China costuma gerar dúvidas. Muitos se perguntam por que esses aliados de Teerã não partem para um confronto militar direto com Washington. Apesar de apoiarem o regime iraniano em diferentes níveis, Moscou e Pequim adotam uma postura de cálculo estratégico. Assim, eles tentam equilibrar interesses regionais, comércio global e estabilidade interna. Esse equilíbrio ajuda a explicar por que a defesa do Irã não se traduz em guerra aberta contra os EUA.

Na prática, Rússia e China preferem atuar nos bastidores. Elas oferecem apoio diplomático, vendem armas, ampliam a cooperação energética e coordenam posições políticas em fóruns internacionais. Esse tipo de apoio indireto permite pressionar os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, ampliar a influência sobre o Oriente Médio. Além disso, essas potências evitam os custos e riscos de um confronto armado de grandes proporções. Como resultado, elas adotam uma política de alinhamento limitado. O Irã se torna um parceiro relevante, mas não a ponto de justificar um choque direto com a principal potência militar do planeta.

Por que a Rússia e a China evitam guerra direta para defender o Irã?

A palavra-chave central nesse cenário é evitar escalada. Uma guerra direta entre Estados Unidos, Rússia e China, motivada pela defesa do Irã, poderia se transformar em um conflito global de alta intensidade. Todas essas potências possuem arsenais nucleares e capacidades militares avançadas. Portanto, qualquer erro de cálculo se torna especialmente sensível. Mesmo em contextos de forte tensão, como crises no Golfo Pérsico ou ataques a instalações iranianas, Moscou e Pequim respondem de forma contida. Em geral, elas concentram a reação em condenações diplomáticas e reforço simbólico de alianças.

Outro fator relevante envolve o tipo de vínculo com o Irã. Embora importante, o país não integra um pacto militar rígido com Rússia e China. Não existe um Artigo 5 para o Irã, semelhante ao compromisso coletivo da OTAN em caso de ataque a um membro. Essa ausência de tratados de defesa mútua reduz qualquer obrigação legal de intervenção. Dessa forma, Rússia e China mantêm liberdade para medir custos e benefícios de cada movimento militar. Em última instância, elas priorizam a própria segurança e a agenda estratégica de longo prazo.

Interesses econômicos e riscos de uma guerra mundial

Os vínculos econômicos também ajudam a explicar por que aliados do Irã evitam confronto direto com os EUA. A China hoje se apresenta como um dos maiores parceiros comerciais de Teerã, especialmente na área de energia. Ao mesmo tempo, Pequim depende profundamente do comércio com os Estados Unidos e com aliados de Washington. Assim, uma guerra aberta colocaria em risco cadeias globais de suprimentos, exportações chinesas e a estabilidade do sistema financeiro internacional. Esses elementos sustentam o crescimento econômico e a legitimidade interna do governo chinês.

No caso da Rússia, o cenário mostra paralelos, embora ocorra em contexto diferente. Moscou enxerga no Irã um parceiro para contornar sanções ocidentais e ampliar a presença no Oriente Médio, como se observou na Síria. Entretanto, um conflito com forças dos EUA, especialmente próximo a rotas energéticas estratégicas, poderia afetar receitas de exportação de petróleo e gás. Além disso, esse choque aumentaria a pressão militar e econômica ocidental. Mesmo sob sanções ampliadas após a guerra na Ucrânia, a Rússia ainda calcula ganhos e perdas de forma pragmática.

Uma guerra mundial, envolvendo três grandes potências ao mesmo tempo, geraria impactos diretos em:

Mercados de energia : interrupção de exportações de petróleo e gás do Golfo Pérsico e do próprio Irã.

: interrupção de exportações de petróleo e gás do Golfo Pérsico e do próprio Irã. Comércio marítimo : bloqueio de rotas essenciais, como o Estreito de Ormuz e o Canal de Suez.

: bloqueio de rotas essenciais, como o Estreito de Ormuz e o Canal de Suez. Estabilidade financeira: fuga de capitais, volatilidade cambial e retração de investimentos internacionais.

Esses riscos funcionam como freio importante para qualquer decisão de escalada militar direta em defesa do Irã. Além disso, governos em Moscou e Pequim temem o impacto social de crises prolongadas, como inflação alta e desemprego. Portanto, eles tratam a prudência econômica como parte central da estratégia de segurança.

Como os aliados do Irã exercem influência sem enfrentar diretamente os EUA?

Em vez de guerra aberta, Rússia e China apostam em estratégias indiretas para apoiar o Irã e, ao mesmo tempo, limitar o poder dos EUA no Oriente Médio. Isso inclui cooperação militar pontual, alinhamento diplomático e coordenação em organismos multilaterais. Em fóruns como o Conselho de Segurança da ONU e o grupo BRICS, agora com a participação do Irã desde 2024, essas potências defendem interesses comuns e ampliam sua rede de parceiros.

No campo militar, a Rússia já forneceu ao Irã sistemas de defesa aérea e tecnologia bélica. Em contrapartida, autoridades ocidentais citam o Irã como fornecedor de drones para Moscou em conflitos como o da Ucrânia. Na área econômica, a China firmou acordos de longo prazo com Teerã, envolvendo investimentos em infraestrutura, petróleo e gás. Além disso, empresas chinesas participam de projetos de transporte e telecomunicações que reforçam a integração regional. Esses movimentos fortalecem o regime iraniano sem exigir que russos e chineses entrem em combate direto com forças americanas.

A atuação indireta também surge por meio de proxy wars e influência sobre grupos aliados. Em diferentes crises no Oriente Médio, como no Iêmen, no Líbano ou na Síria, o apoio a atores locais permite pressionar interesses norte-americanos e de seus parceiros regionais sem declaração formal de guerra. Essa dinâmica cria um campo de disputa constante, porém controlado, no qual as grandes potências testam limites e enviam sinais. Desse modo, elas evitam ultrapassar o limiar de um conflito direto. Em paralelo, Rússia e China utilizam operações de informação e cooperação tecnológica para moldar percepções públicas na região.

Diplomacia, dissuasão e cálculo de longo prazo

A postura de Rússia e China em relação ao Irã também se liga a uma estratégia de diplomacia ativa e dissuasão. Em muitos momentos, essas potências usam o apoio a Teerã como instrumento de barganha com Washington e com países europeus. Ao defender o direito iraniano de desenvolver seu programa nuclear civil ou ao criticar sanções unilaterais, Moscou e Pequim ganham espaço de negociação em outras agendas. Entre essas pautas aparecem comércio, tecnologia, segurança regional e até cooperação climática.

Exemplos recentes incluem esforços de mediação envolvendo o Irã e países do Golfo. Além disso, a China promove iniciativas para aproximar Teerã e Riad, reduzindo tensões regionais que poderiam gerar novas crises. Ao apostar em negociações e acordos parciais, esses aliados procuram manter o equilíbrio. Desse modo, eles reforçam a posição iraniana, ampliam a própria influência diplomática e evitam o cenário de confronto direto com os Estados Unidos, que poderia rapidamente escapar do controle. Ao mesmo tempo, a simples presença de arsenais nucleares cria forte mecanismo de dissuasão para todos os lados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Assim, a soma de fatores geopolíticos, econômicos e militares explica por que países aliados do Irã, como Rússia e China, não entram em guerra direta contra os EUA. O custo de uma escalada superaria com folga os possíveis benefícios estratégicos. Portanto, essas potências preferem apoio limitado, pressão indireta e negociação constante. Com isso, elas preservam seus interesses e evitam colocar o sistema internacional à beira de um conflito de proporções globais.