Você sabia? Dia da Mulher em São Petersburgo, em 1917, iniciou Revolução Russa

Na manhã gelada de 8 de março de 1917, em São Petersburgo, mulheres comuns deixaram as filas do pão e as fábricas de tecido para ocupar as ruas, transformando um dia de protesto em um ponto de virada da história. O que começou como uma mobilização pelo Dia Internacional da Mulher rapidamente ultrapassou as pautas de salário e alimento, arrastando consigo operários, estudantes e soldados, e abrindo o caminho para o colapso do regime czarista. Para muitos historiadores, aquele dia marcou o verdadeiro início da Revolução Russa.

O cenário que antecedeu as manifestações era de exaustão generalizada. O Império Russo enfrentava o terceiro ano de participação na Primeira Guerra Mundial, com milhões de mortos e feridos. Nas cidades, a escassez de alimentos, o racionamento e o inverno rigoroso já faziam parte da rotina. Filas intermináveis diante das padarias, preços em alta e jornadas de trabalho longas alimentavam uma revolta silenciosa. Segundo um historiador especializado no período, as mulheres de São Petersburgo foram as primeiras a traduzir essa revolta em ação concreta, porque sentiam no corpo a fome dos filhos e o peso das jornadas de trabalho.

Qual era o contexto da Rússia na véspera do Dia Internacional da Mulher?

Em 1917, a Rússia vivia uma combinação explosiva de crise econômica, desgaste político e tensão social. Enquanto o exército lutava nas frentes de batalha, grande parte da responsabilidade pelo sustento das famílias recaía sobre as mulheres, empregadas em fábricas de armamentos, fiações e indústrias têxteis. A palavra-chave nesse cenário era escassez: de alimentos, de carvão para aquecimento e de perspectivas de mudança.

Nas grandes cidades, especialmente em São Petersburgo, capital imperial e centro industrial, greves e paralisações já vinham ocorrendo desde o início do ano. Os salários não acompanhavam a inflação, e o transporte de grãos era prejudicado pelo caos logístico da guerra. A cidade vivia à beira do colapso, relata um pesquisador contemporâneo. A menor faísca poderia incendiar a situação. O Dia Internacional da Mulher, celebrado desde o início da década anterior por movimentos socialistas e femininos, tornou-se a ocasião para essa faísca.

Dia Internacional da Mulher em 1917: como os protestos começaram?

Na manhã de 8 de março (23 de fevereiro no antigo calendário russo), grupos de operárias têxteis deixaram as fábricas em bairros operários de São Petersburgo. Elas protestavam contra a fome, as longas jornadas e a guerra. Em vez de se limitarem a um ato simbólico, atravessaram pontes congeladas e avançaram rumo ao centro, chamando outros trabalhadores a se unir. De acordo com testemunhos reunidos por estudiosos, ouvia-se nas ruas: Pão, paz e liberdade e Abaixo a guerra.

O movimento ganhou corpo rapidamente. Trabalhadoras de diferentes setores aderiram, incluindo funcionárias de serviços públicos e empregadas domésticas. Um depoimento fictício de uma operária, reconstruído a partir de memórias da época, ilustra o clima do dia: Vi as mulheres abandonando as máquinas e saindo em grupo. Ninguém esperou autorização do patrão. Fomos todas para a rua. Eu sabia que podia perder o emprego, mas a fome em casa falava mais alto.

Motivações centrais: falta de pão, salários baixos, custo de vida em alta.

falta de pão, salários baixos, custo de vida em alta. Fator político: desgaste do czarismo e desconfiança em relação ao governo.

desgaste do czarismo e desconfiança em relação ao governo. Elemento de gênero: protagonismo das mulheres na organização inicial dos protestos.

Como as manifestações das mulheres levaram à queda do czar?

O que diferenciou o Dia Internacional da Mulher de 1917 de outras datas de protesto foi o efeito de contágio. No dia seguinte às primeiras marchas, grandes fábricas metalúrgicas e de armamentos paralisaram. Trabalhadores homens, vendo suas colegas nas ruas, aderiram em massa. A cidade entrou em clima de greve geral. As manifestações deixaram de ser apenas por pão e passaram a questionar a permanência do czar Nicolau II no poder.

As forças de segurança foram acionadas para conter os protestos, mas encontraram resistência inesperada. Parte dos soldados, também cansados da guerra e em grande medida oriundos de famílias camponesas pobres, se recusou a atirar. Em vários pontos da cidade, houve relatos de confraternização entre tropas e manifestantes. Um estudioso do período resume o processo: Quando as guarnições começaram a desobedecer às ordens e a marchar ao lado das mulheres e operários, a estrutura de poder do czar ruiu de dentro para fora.

8 de março: mulheres iniciam greves e marchas pela cidade. 910 de março: fábricas estratégicas entram em greve, ampliando o movimento. 1112 de março: parte das tropas passa a apoiar os manifestantes. Nos dias seguintes: o governo perde o controle da capital. 15 de março de 1917: Nicolau II abdica, encerrando séculos de autocracia Romanov.

Por que o 8 de março em São Petersburgo é lembrado como um marco histórico?

A data de 8 de março de 1917 em São Petersburgo consolidou-se como um símbolo duplo: de um lado, o início efetivo da Revolução Russa; de outro, a demonstração de que mulheres trabalhadoras podiam desempenhar papel central em processos políticos de grande escala. Segundo a análise de uma historiadora contemporânea, sem a iniciativa das operárias naquele Dia Internacional da Mulher, é possível que a eclosão revolucionária tivesse outro ritmo ou outra forma.

Ao evocar aquele dia, pesquisadores destacam que as manifestantes não eram lideranças tradicionais nem figuras de destaque, mas operárias, donas de casa e trabalhadoras urbanas. Foi a combinação de necessidades imediatas pão, paz e melhores condições de vida com um contexto de crise profunda que transformou o protesto em catalisador de um processo revolucionário. Em muitos estudos atuais, o 8 de março de 1917 aparece como exemplo de como mobilizações de base, iniciadas por grupos frequentemente subestimados, podem alterar o curso político de um país.

Mais de um século depois, o Dia Internacional da Mulher é lembrado em vários países como data de luta por igualdade e direitos. A experiência de São Petersburgo em 1917 permanece como uma referência histórica de que, em meio à escassez, à guerra e à insatisfação popular, a ação coletiva das mulheres não apenas ocupou as ruas, mas também abriu a porta para a queda de um regime e a reconfiguração completa do Estado russo.