Morte encefálica: como funciona o protocolo médico que confirma o fim da vida
Protocolo para morte encefálica: etapas, exames obrigatórios e critérios médicos essenciais para diagnóstico seguro e legal no Brasil
compartilheSIGA
A morte cerebral é um tema que costuma gerar dúvidas entre familiares e até entre profissionais de outras áreas da saúde. Trata-se de um diagnóstico médico específico, que indica a perda definitiva e irreversível das funções do cérebro, incluindo tronco encefálico. No Brasil, esse processo segue um protocolo regulamentado por lei e por resoluções do Conselho Federal de Medicina, com etapas bem estabelecidas para garantir segurança, padronização e transparência.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De forma geral, o protocolo de morte encefálica é aplicado em pacientes internados em unidade de terapia intensiva, dependentes de suporte ventilatório e com suspeita de lesão neurológica grave. O objetivo é confirmar, de maneira técnica, que não há possibilidade de recuperação das funções cerebrais. A partir desse diagnóstico, o paciente é legalmente considerado morto, embora o coração possa continuar batendo com ajuda de aparelhos.
O que é morte encefálica e em quais situações o protocolo é aplicado?
A morte cerebral, também chamada de morte encefálica, é definida como a parada completa e irreversível das atividades do cérebro e do tronco encefálico. Não se trata de coma profundo ou estado vegetativo, nos quais ainda existe algum nível de função cerebral. No protocolo oficial, a avaliação só começa quando há uma causa conhecida, capaz de explicar a lesão neurológica grave, e quando foram excluídas condições que possam simular morte encefálica, como hipotermia, uso de sedativos ou distúrbios metabólicos graves.
Esse protocolo é utilizado, por exemplo, em casos de traumatismo craniano extenso, hemorragias cerebrais volumosas, anóxia cerebral após parada cardiorrespiratória prolongada e outras situações em que exames de imagem e o quadro clínico apontam para dano cerebral irreversível. Nesses cenários, a equipe médica passa a seguir uma sequência de avaliações que visa afastar qualquer dúvida quanto à morte encefálica.
Qual é o protocolo para a morte encefálica no Brasil?
O protocolo de morte cerebral no Brasil segue normas federais e resoluções atualizadas do Conselho Federal de Medicina, que estabelecem critérios mínimos para o diagnóstico. Em linhas gerais, o processo envolve:
- Confirmação da causa: identificação de uma causa neurológica conhecida, capaz de justificar a suspeita de morte encefálica.
- Condições clínicas adequadas: correção de fatores que possam interferir no exame, como hipotermia (temperatura baixa), hipotensão arterial grave, distúrbios metabólicos importantes ou intoxicação por medicamentos depressoras do sistema nervoso central.
- Exames clínicos neurológicos seriados: dois exames completos, realizados por médicos diferentes, com intervalo mínimo de tempo entre eles, conforme a faixa etária do paciente.
- Teste de apneia: verificação da ausência de movimentos respiratórios espontâneos, mesmo diante de aumento controlado de gás carbônico no sangue.
- Exames complementares: em várias situações, é exigido um exame que comprove ausência de atividade elétrica, metabólica ou de fluxo sanguíneo cerebral, como eletroencefalograma ou angiografia cerebral, entre outros.
Cada uma dessas etapas é registrada em formulários específicos, com horário, data, nomes dos profissionais e resultados dos testes. O diagnóstico de morte cerebral só é formalizado quando todos os critérios obrigatórios são atendidos, sem exceção.
Como é feito o exame clínico de morte encefálica?
O exame clínico é o ponto central do protocolo de morte encefálica. Ele avalia a ausência de consciência e de reflexos do tronco encefálico, além da ausência de respiração espontânea. Entre os itens analisados estão:
- Nível de consciência: ausência total de resposta a estímulos dolorosos adequados.
- Reflexo pupilar: pupilas fixas, sem reação à luz.
- Reflexos oculocefálicos e oculovestibulares: ausência de movimentação ocular frente a manobras específicas realizadas pelo médico.
- Reflexo córneo-palpebral: ausência de piscar ao toque cuidadoso da córnea.
- Reflexos de tosse e de náusea: ausência de resposta à aspiração traqueal e à estimulação da região da faringe.
Esses testes clínicos são repetidos em um segundo momento, por profissional distinto, após o intervalo exigido pela legislação. A finalidade é reduzir ao máximo a possibilidade de erro. Em crianças, os intervalos costumam ser maiores e a exigência de exames complementares é ainda mais rigorosa, devido às particularidades neurológicas das faixas etárias menores.
O que é o teste de apneia e qual seu papel no protocolo?
O teste de apneia verifica se o paciente é capaz de iniciar a respiração por conta própria. Para isso, o paciente, ainda ligado ao respirador, é previamente estabilizado quanto a oxigenação, pressão arterial e temperatura. Em seguida, o suporte ventilatório é ajustado para permitir o aumento gradual do gás carbônico (CO) no sangue, mantendo a oxigenação adequada.
Durante o teste, observa-se se surgem movimentos respiratórios espontâneos. Se, mesmo com o CO em níveis estimulantes para o centro respiratório, não houver qualquer esforço respiratório e os parâmetros de segurança forem mantidos, o teste de apneia é considerado compatível com morte encefálica. Todo o procedimento é monitorado de perto, e o teste é interrompido se aparecerem sinais de instabilidade hemodinâmica relevante.
Morte cerebral, legislação e doação de órgãos estão relacionados?
O diagnóstico de morte cerebral tem implicações legais e éticas diretas. No Brasil, a partir do momento em que a morte encefálica é confirmada segundo o protocolo oficial, o paciente é legalmente declarado morto. A equipe então comunica a família, explica o que significa a morte encefálica e registra o óbito nos documentos adequados.
Somente após essa confirmação é que se pode abordar a possibilidade de doação de órgãos. A Central de Transplantes é notificada e, respeitando a legislação em vigor, o processo de entrevista familiar é conduzido por profissionais treinados. Mesmo com o diagnóstico estabelecido, a retirada de órgãos para transplante depende de autorização dos responsáveis legais, além de novos exames para avaliar a viabilidade dos órgãos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Assim, o protocolo para a morte cerebral cumpre dupla função: assegura que o diagnóstico de morte seja feito com rigor e permite, quando há autorização familiar, que a doação de órgãos ocorra em condições controladas, preservando o potencial de salvar outras vidas e garantindo o respeito à pessoa que teve a morte encefálica confirmada.