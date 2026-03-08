Morte encefálica: como funciona o protocolo médico que confirma o fim da vida

A morte cerebral é um tema que costuma gerar dúvidas entre familiares e até entre profissionais de outras áreas da saúde. Trata-se de um diagnóstico médico específico, que indica a perda definitiva e irreversível das funções do cérebro, incluindo tronco encefálico. No Brasil, esse processo segue um protocolo regulamentado por lei e por resoluções do Conselho Federal de Medicina, com etapas bem estabelecidas para garantir segurança, padronização e transparência.

De forma geral, o protocolo de morte encefálica é aplicado em pacientes internados em unidade de terapia intensiva, dependentes de suporte ventilatório e com suspeita de lesão neurológica grave. O objetivo é confirmar, de maneira técnica, que não há possibilidade de recuperação das funções cerebrais. A partir desse diagnóstico, o paciente é legalmente considerado morto, embora o coração possa continuar batendo com ajuda de aparelhos.

O que é morte encefálica e em quais situações o protocolo é aplicado?

A morte cerebral, também chamada de morte encefálica, é definida como a parada completa e irreversível das atividades do cérebro e do tronco encefálico. Não se trata de coma profundo ou estado vegetativo, nos quais ainda existe algum nível de função cerebral. No protocolo oficial, a avaliação só começa quando há uma causa conhecida, capaz de explicar a lesão neurológica grave, e quando foram excluídas condições que possam simular morte encefálica, como hipotermia, uso de sedativos ou distúrbios metabólicos graves.

Esse protocolo é utilizado, por exemplo, em casos de traumatismo craniano extenso, hemorragias cerebrais volumosas, anóxia cerebral após parada cardiorrespiratória prolongada e outras situações em que exames de imagem e o quadro clínico apontam para dano cerebral irreversível. Nesses cenários, a equipe médica passa a seguir uma sequência de avaliações que visa afastar qualquer dúvida quanto à morte encefálica.

A morte encefálica é diagnosticada por um protocolo rigoroso que confirma a perda irreversível das funções do cérebro – depositphotos.com / FlashMovie

Qual é o protocolo para a morte encefálica no Brasil?

O protocolo de morte cerebral no Brasil segue normas federais e resoluções atualizadas do Conselho Federal de Medicina, que estabelecem critérios mínimos para o diagnóstico. Em linhas gerais, o processo envolve:

Confirmação da causa: identificação de uma causa neurológica conhecida, capaz de justificar a suspeita de morte encefálica. Condições clínicas adequadas: correção de fatores que possam interferir no exame, como hipotermia (temperatura baixa), hipotensão arterial grave, distúrbios metabólicos importantes ou intoxicação por medicamentos depressoras do sistema nervoso central. Exames clínicos neurológicos seriados: dois exames completos, realizados por médicos diferentes, com intervalo mínimo de tempo entre eles, conforme a faixa etária do paciente. Teste de apneia: verificação da ausência de movimentos respiratórios espontâneos, mesmo diante de aumento controlado de gás carbônico no sangue. Exames complementares: em várias situações, é exigido um exame que comprove ausência de atividade elétrica, metabólica ou de fluxo sanguíneo cerebral, como eletroencefalograma ou angiografia cerebral, entre outros.

Cada uma dessas etapas é registrada em formulários específicos, com horário, data, nomes dos profissionais e resultados dos testes. O diagnóstico de morte cerebral só é formalizado quando todos os critérios obrigatórios são atendidos, sem exceção.

Como é feito o exame clínico de morte encefálica?

O exame clínico é o ponto central do protocolo de morte encefálica. Ele avalia a ausência de consciência e de reflexos do tronco encefálico, além da ausência de respiração espontânea. Entre os itens analisados estão:

Nível de consciência: ausência total de resposta a estímulos dolorosos adequados.

ausência total de resposta a estímulos dolorosos adequados. Reflexo pupilar: pupilas fixas, sem reação à luz.

pupilas fixas, sem reação à luz. Reflexos oculocefálicos e oculovestibulares: ausência de movimentação ocular frente a manobras específicas realizadas pelo médico.

ausência de movimentação ocular frente a manobras específicas realizadas pelo médico. Reflexo córneo-palpebral: ausência de piscar ao toque cuidadoso da córnea.

ausência de piscar ao toque cuidadoso da córnea. Reflexos de tosse e de náusea: ausência de resposta à aspiração traqueal e à estimulação da região da faringe.

Esses testes clínicos são repetidos em um segundo momento, por profissional distinto, após o intervalo exigido pela legislação. A finalidade é reduzir ao máximo a possibilidade de erro. Em crianças, os intervalos costumam ser maiores e a exigência de exames complementares é ainda mais rigorosa, devido às particularidades neurológicas das faixas etárias menores.

No Brasil, o diagnóstico de morte encefálica segue regras médicas e legais que garantem segurança e precisão no processo – depositphotos.com / Vlada84

O que é o teste de apneia e qual seu papel no protocolo?

O teste de apneia verifica se o paciente é capaz de iniciar a respiração por conta própria. Para isso, o paciente, ainda ligado ao respirador, é previamente estabilizado quanto a oxigenação, pressão arterial e temperatura. Em seguida, o suporte ventilatório é ajustado para permitir o aumento gradual do gás carbônico (CO) no sangue, mantendo a oxigenação adequada.

Durante o teste, observa-se se surgem movimentos respiratórios espontâneos. Se, mesmo com o CO em níveis estimulantes para o centro respiratório, não houver qualquer esforço respiratório e os parâmetros de segurança forem mantidos, o teste de apneia é considerado compatível com morte encefálica. Todo o procedimento é monitorado de perto, e o teste é interrompido se aparecerem sinais de instabilidade hemodinâmica relevante.

Morte cerebral, legislação e doação de órgãos estão relacionados?

O diagnóstico de morte cerebral tem implicações legais e éticas diretas. No Brasil, a partir do momento em que a morte encefálica é confirmada segundo o protocolo oficial, o paciente é legalmente declarado morto. A equipe então comunica a família, explica o que significa a morte encefálica e registra o óbito nos documentos adequados.

Somente após essa confirmação é que se pode abordar a possibilidade de doação de órgãos. A Central de Transplantes é notificada e, respeitando a legislação em vigor, o processo de entrevista familiar é conduzido por profissionais treinados. Mesmo com o diagnóstico estabelecido, a retirada de órgãos para transplante depende de autorização dos responsáveis legais, além de novos exames para avaliar a viabilidade dos órgãos.

Assim, o protocolo para a morte cerebral cumpre dupla função: assegura que o diagnóstico de morte seja feito com rigor e permite, quando há autorização familiar, que a doação de órgãos ocorra em condições controladas, preservando o potencial de salvar outras vidas e garantindo o respeito à pessoa que teve a morte encefálica confirmada.