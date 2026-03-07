Spirulina: o pó verde que combina nutrição e energia em cada dose

A spirulina entrou de vez na rotina alimentar de muita gente interessada em nutrição e bem-estar. Normalmente aparece em forma de pó ou comprimidos, com uma cor verde-azulada bastante intensa. Apesar de ser tratada como alga, na verdade a spirulina é um tipo de cianobactéria cultivada em água doce, conhecida pela alta concentração de proteínas, vitaminas e minerais.

Para chegar até o consumidor, esse alimento passa por um processo de cultivo controlado, colheita, secagem e transformação em pó ou cápsulas. Ao longo desse caminho, a qualidade da água, a temperatura e a forma de secagem interferem diretamente nas propriedades nutricionais do produto final, o que explica as diferenças entre marcas e tipos disponíveis no mercado.

O que é spirulina e por que é considerada um superalimento?

A spirulina é um micro-organismo microscópico que se desenvolve em ambientes aquáticos alcalinos, geralmente em tanques ou lagoas artificiais. É reconhecida por conter grande quantidade de proteína de alto valor biológico, com vários aminoácidos essenciais, além de pigmentos como ficocianina, clorofila e carotenoides. Esses pigmentos são responsáveis pela cor característica e fazem parte do conjunto de substâncias estudadas pela ciência.

Em relação a outros alimentos de origem vegetal, a spirulina apresenta uma densidade nutricional elevada. Em pequenas quantidades, concentra proteínas, ferro, magnésio, potássio, vitaminas do complexo B e alguns ácidos graxos essenciais, como o ácido gama-linolênico. Esse perfil explica o interesse de pesquisadores e profissionais da área de saúde em explorar seu uso como complemento alimentar em dietas variadas.

Especialistas destacam que a procedência e o controle de qualidade são essenciais para garantir segurança e valor nutricional – depositphotos.com / joannawnuk



Como se faz a spirulina passo a passo?

A produção de spirulina em escala comercial segue um processo técnico para garantir segurança microbiológica e manutenção de nutrientes. De forma simplificada, o cultivo da spirulina costuma ocorrer da seguinte maneira:

Preparação dos tanques de cultivo: são estruturados tanques rasos ou lagoas artificiais com água limpa e controle de pH, geralmente mais alcalino, além de uma fonte de nutrientes minerais para o desenvolvimento da cianobactéria. Inoculação da spirulina: adiciona-se uma semente de spirulina, isto é, uma cultura inicial já ativa, que passa a se multiplicar rapidamente em condições adequadas de luz solar ou iluminação artificial e temperatura controlada. Monitoramento do crescimento: técnicos acompanham parâmetros como temperatura, pH, concentração de biomassa e qualidade da água. Essa etapa é essencial para evitar contaminações por outros micro-organismos. Colheita: quando a biomassa atinge a concentração desejada, a água contendo spirulina passa por sistemas de filtragem e separação. A massa verde-azulada é então coletada em forma pastosa. Lavagem e prensagem: a biomassa é lavada com água limpa para remover resíduos de sais e impurezas. Em seguida, pode ser prensada para retirar o excesso de água, formando uma pasta mais densa. Secagem: a pasta de spirulina é submetida a processos de secagem controlada, muitas vezes em baixas temperaturas, para preservar proteínas, vitaminas e pigmentos. Um dos objetivos é reduzir a umidade a níveis que impeçam o crescimento de micro-organismos. Moagem e padronização: depois de seca, a spirulina é moída até virar um pó fino. Esse pó pode ser vendido diretamente ou encapsulado, sempre após análises de pureza e controle de qualidade.

Em contextos domésticos, o cultivo da spirulina não é comum, pois exige cuidados rigorosos com higiene, qualidade da água e controle de parâmetros ambientais. Por isso, em geral, o consumo é feito por meio de produtos industrializados registrados e supervisionados por órgãos reguladores.

Quais são as principais propriedades da spirulina?

A spirulina é frequentemente associada a uma série de propriedades nutricionais. Entre as mais citadas, destacam-se:

Alta concentração de proteínas : a spirulina pode apresentar mais de 50% de proteína em sua composição seca, sendo considerada uma fonte relevante desse nutriente, especialmente em dietas com menor presença de produtos de origem animal.

: a spirulina pode apresentar mais de 50% de proteína em sua composição seca, sendo considerada uma fonte relevante desse nutriente, especialmente em dietas com menor presença de produtos de origem animal. Presença de ferro e outros minerais : contém ferro, magnésio, potássio, cálcio e traços de outros minerais. Esse conjunto contribui para funções como transporte de oxigênio, contração muscular e equilíbrio eletrolítico.

: contém ferro, magnésio, potássio, cálcio e traços de outros minerais. Esse conjunto contribui para funções como transporte de oxigênio, contração muscular e equilíbrio eletrolítico. Vitaminas do complexo B : traz quantidades significativas de algumas vitaminas do complexo B, importantes para o metabolismo energético. Em relação à vitamina B12, ainda existem debates científicos sobre a forma presente e sua biodisponibilidade para o organismo humano.

: traz quantidades significativas de algumas vitaminas do complexo B, importantes para o metabolismo energético. Em relação à vitamina B12, ainda existem debates científicos sobre a forma presente e sua biodisponibilidade para o organismo humano. Pigmentos bioativos : ficocianina, clorofila e carotenoides são estudados por sua participação em processos antioxidantes. Essas substâncias podem auxiliar na proteção das células contra reações oxidativas, tema amplamente investigado em pesquisas recentes.

: ficocianina, clorofila e carotenoides são estudados por sua participação em processos antioxidantes. Essas substâncias podem auxiliar na proteção das células contra reações oxidativas, tema amplamente investigado em pesquisas recentes. Ácidos graxos específicos: o ácido gama-linolênico e outros lipídios presentes na spirulina são avaliados em estudos que analisam respostas inflamatórias e outras funções fisiológicas.

Além desses pontos, a spirulina possui baixo teor de gorduras saturadas e, quando produzida em ambientes controlados, tende a apresentar baixo risco de contaminação química. Ainda assim, a origem do produto, o tipo de processamento e o controle de qualidade de cada fabricante influenciam diretamente no resultado final.

Rica em proteínas, ferro e compostos como ficocianina, a Spirulina ganhou espaço como complemento alimentar – depositphotos.com / AntonMatyukha



Como incluir spirulina na alimentação do dia a dia?

Na prática, a spirulina costuma ser utilizada como suplemento alimentar em pó, cápsulas ou comprimidos. O pó pode ser misturado em preparações simples, como:

Batidas e smoothies com frutas;

Sucos naturais;

Iogurtes e bebidas vegetais;

Receitas de bolos, pães e panquecas, em pequenas quantidades para não alterar muito a textura.

Em geral, recomenda-se começar com porções reduzidas, observando a adaptação do organismo e seguindo sempre as orientações presentes nos rótulos ou as recomendações de profissionais de saúde. Pessoas com condições específicas, uso de medicações contínuas ou restrições alimentares costumam ser orientadas a buscar avaliação individualizada antes de aumentar o consumo.

Com um processo de produção baseado em cultivo controlado e um perfil nutricional concentrado, a spirulina segue como um dos alimentos mais estudados na área de suplementos. O uso responsável, aliado à verificação da procedência e à orientação profissional, ajuda a aproveitar melhor as propriedades desse ingrediente de cor intensa e composição particular.