Síndrome de Angelman: desafios da comunicação da criança

A Síndrome de Angelman é um transtorno neurogenético raro que afeta principalmente o desenvolvimento neurológico e o comportamento. Em geral, os profissionais identificam a síndrome na infância, quando percebem atraso motor, dificuldades de fala e um padrão de riso frequente e aparentemente imotivado. Embora poucas pessoas conheçam a condição, ela integra o grupo das doenças raras e exige acompanhamento multidisciplinar ao longo da vida.

Do ponto de vista genético, a síndrome se relaciona a alterações no cromossomo 15, geralmente envolvendo o gene UBE3A. Essas alterações podem ocorrer por deleção, mutação ou mecanismos mais complexos, como dissomia uniparental ou defeitos de imprinting. Na prática clínica, a combinação de atraso global do desenvolvimento, dificuldades intensas de comunicação verbal e comportamento geralmente excitável e sorridente chama bastante atenção. Além disso, muitos cuidadores relatam desafios importantes na regulação do sono e na adaptação a mudanças de rotina.

Síndrome de Angelman é comum? Qual a frequência de casos?

A frequência da Síndrome de Angelman permanece baixa quando se compara a outros transtornos do neurodesenvolvimento. Estimativas internacionais mais recentes indicam que a condição afeta aproximadamente 1 a cada 12.000 a 20.000 nascidos vivos. No entanto, a variação nesses números ocorre porque muitos casos leves não recebem diagnóstico ou confundem profissionais no início, que pensam em autismo, deficiência intelectual inespecífica ou paralisia cerebral.

No universo das doenças raras, a Síndrome de Angelman integra um grupo em que o diagnóstico ainda depende bastante de profissionais com experiência em genética e neurologia pediátrica. Em países com acesso limitado a exames genéticos, a suspeita clínica muitas vezes demora e atrasa a confirmação laboratorial. Por esse motivo, diversas campanhas de conscientização destacam sinais característicos da síndrome, como atraso para sentar e andar, ausência ou grande limitação de fala, movimentos descoordenados e padrão de sono fragmentado.

Mesmo sendo rara, a síndrome ganha mais visibilidade nos últimos anos, em grande parte por causa de associações de familiares e da ampliação do teste molecular específico. Esse movimento contribui para diagnósticos mais precoces e para a construção de protocolos de atendimento mais adequados, desde a primeira infância até a fase adulta. Desse modo, profissionais reduzem o risco de condutas inadequadas baseadas em diagnósticos equivocados e oferecem apoio mais direcionado às famílias.

Quais são os principais sinais e como a comunicação da criança é afetada?

Os sintomas da Síndrome de Angelman em crianças costumam incluir atraso importante no desenvolvimento neuropsicomotor, dificuldades de equilíbrio e marcha atípica, com passos mais abertos e movimentos dos braços. Além disso, muitas crianças apresentam crises de riso frequentes e facilidade para se excitar diante de estímulos simples. A comunicação representa um dos pontos mais afetados: muitas crianças não chegam a desenvolver fala funcional, usando poucas palavras ou nenhuma. Ainda assim, a compreensão costuma ser melhor que a expressão, o que significa que elas entendem boa parte das instruções simples do dia a dia.

No campo da comunicação, observamos com frequência:

Atraso significativo no início da fala;

Vocabulário oral extremamente reduzido ou inexistente;

Uso intenso de expressões faciais, gestos e vocalizações para se expressar;

Dificuldade para articular sons e formar palavras compreensíveis;

Maior resposta a recursos visuais, como figuras, fotos e símbolos.

Essas características levam muitos profissionais a recomendar, desde cedo, o uso de comunicação alternativa e aumentativa, como pranchas de figuras, cartões de comunicação e, em alguns casos, tablets com aplicativos específicos. A ideia não envolve substituir a fala, mas abrir um caminho para que a criança consiga pedir, recusar, escolher e interagir com o ambiente de forma mais eficiente. Além disso, o uso consistente desses recursos fortalece a autonomia, reduz frustrações e costuma diminuir crises de choro ligadas a dificuldades para se comunicar.

sindrome-de-angelman-instituto neuro saber

Qual é o tratamento para a Síndrome de Angelman?

Até o momento, os profissionais ainda não dispõem de cura para a Síndrome de Angelman. Dessa forma, o tratamento se direciona aos sintomas e às necessidades de cada criança ou adulto. O foco recai em favorecer a autonomia possível, melhorar a comunicação, controlar crises epilépticas quando presentes e promover melhor qualidade de vida. Por isso, o acompanhamento geralmente ocorre de forma multiprofissional, envolvendo diferentes áreas da saúde.

Entre as principais abordagens terapêuticas, destacam-se:

Neurologia: acompanhamento clínico e controle de crises epilépticas com medicação apropriada, além de monitoramento do sono e de alterações de comportamento;

acompanhamento clínico e controle de crises epilépticas com medicação apropriada, além de monitoramento do sono e de alterações de comportamento; Fisioterapia: estímulo ao desenvolvimento motor, equilíbrio e marcha, prevenção de contraturas e orientação postural;

estímulo ao desenvolvimento motor, equilíbrio e marcha, prevenção de contraturas e orientação postural; Fonoaudiologia: intervenção direta na comunicação, uso de comunicação alternativa e aumentativa, treino de compreensão de linguagem e, quando possível, estimulação da fala;

intervenção direta na comunicação, uso de comunicação alternativa e aumentativa, treino de compreensão de linguagem e, quando possível, estimulação da fala; Terapia ocupacional: desenvolvimento de habilidades para atividades de vida diária, coordenação fina e adaptação de recursos para maior independência;

desenvolvimento de habilidades para atividades de vida diária, coordenação fina e adaptação de recursos para maior independência; Psicologia e pedagogia: apoio ao processo de aprendizagem, manejo de comportamento e adaptação do ambiente escolar.

Nos últimos anos, pesquisadores estudam abordagens voltadas para o gene UBE3A, com pesquisas em terapia gênica e em medicamentos que tentam reativar a cópia silenciosa desse gene. Até o início de 2026, essas estratégias ainda permanecem em pesquisa clínica, sem indicação de uso amplo na prática diária. No entanto, elas representam uma área de interesse importante para o futuro do tratamento da síndrome e alimentam expectativas de intervenções mais específicas.

Como apoiar o desenvolvimento e a comunicação da criança com Síndrome de Angelman?

O acompanhamento precoce constitui um dos pontos centrais no cuidado à criança com Síndrome de Angelman. Quando o diagnóstico ocorre cedo e a equipe encaminha rapidamente para terapias adequadas, aumentam as chances de desenvolver habilidades de comunicação, locomoção e interação social. A escola, a família e a equipe de saúde costumam trabalhar em conjunto na definição de metas realistas e na adaptação de rotinas e ambientes, o que cria uma rede de suporte mais estável.

Algumas estratégias frequentemente adotadas incluem:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Introduzir sistemas de comunicação por figuras ou símbolos ainda na primeira infância; Organizar rotinas visuais, com fotos ou desenhos que representem as atividades do dia; Estimular gestos simples, como apontar, acenar e dar tchau, para ampliar a comunicação não verbal; Criar ambientes com menos estímulos excessivos quando há muita agitação ou dificuldade para se concentrar; Manter acompanhamento regular com os profissionais envolvidos, ajustando o plano terapêutico conforme a criança cresce.

Com esse tipo de abordagem, famílias e profissionais deixam de enxergar a Síndrome de Angelman apenas pelo ângulo das limitações e passam a compreendê-la como uma condição que demanda adaptações específicas, informação atualizada e uma rede de suporte organizada. O acesso a diagnóstico, tratamento e recursos de comunicação pode fazer diferença direta na participação da criança nas atividades cotidianas, na escola e na convivência social. Além disso, o fortalecimento de grupos de apoio entre famílias ajuda a compartilhar experiências práticas e reduz a sensação de isolamento após o diagnóstico.