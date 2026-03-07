Por que o acesso a lounges VIP é um benefício tão valorizado dos cartões de crédito

Entre os diversos benefícios associados aos cartões de crédito, o acesso a lounges VIP em aeroportos costuma aparecer em destaque nas campanhas de marketing. As instituições financeiras apresentam essa vantagem como um diferencial relevante para quem viaja a trabalho ou a lazer. Muitas vezes, elas usam esse benefício como argumento central para justificar anuidades mais altas ou a migração para categorias premium. Além disso, a combinação de conforto, sensação de exclusividade e construção de status ajuda a explicar por que esse recurso se tornou um dos mais desejados do mercado.

Na prática, a promessa se mostra simples e direta: transformar o tempo de espera no aeroporto em uma experiência mais tranquila e organizada. Em vez de aguardar o voo em cadeiras comuns, em ambientes muitas vezes cheios e barulhentos, o passageiro passa a usar espaços reservados. Esses locais oferecem estrutura pensada para um atendimento mais discreto e personalizado. Dessa forma, essa mudança de ambiente cria uma percepção de valor que vai além do custo real do benefício para as administradoras de cartão.

Por que o acesso a lounges VIP se tornou um símbolo de conforto?

O aspecto do conforto nos lounges VIP representa um dos pilares que tornam esse benefício tão valorizado. Essas áreas oferecem poltronas mais espaçosas, ambiente climatizado, Wi-Fi e estações de trabalho. Além disso, disponibilizam tomadas, revistas, jornais e, em muitos casos, refeições, petiscos e bebidas incluídas. Para quem enfrenta conexões longas, atrasos ou jornadas com múltiplos trechos, um espaço mais silencioso e estruturado reduz o desgaste físico e mental da viagem.

Além disso, a possibilidade de tomar banho, guardar bagagens temporariamente ou contar com suporte de atendimento da companhia aérea dentro do lounge aumenta a sensação de organização. Em uma viagem internacional, por exemplo, esse tipo de conforto ajuda o passageiro a se preparar melhor para reuniões, visitas ou mesmo para o descanso em outro fuso horário. Como consequência, bancos e bandeiras de cartão associam esse ambiente confortável à ideia de viagem bem-sucedida e reforçam o valor percebido do produto. Em alguns casos, os lounges ainda oferecem áreas para famílias, espaços infantis e zonas silenciosas específicas para descanso.

Como a exclusividade e o status influenciam a percepção desse benefício?

Outro ponto central envolve a percepção de exclusividade. O acesso a áreas VIP depende de critérios específicos, como tipo de cartão, programa de milhagem, categoria de fidelidade ou contratação de pacotes adicionais. Assim, esse filtro cria uma sensação de pertencimento a um grupo mais restrito, algo muito explorado em campanhas publicitárias. As próprias expressões usadas, como sala VIP, lounge executivo ou área exclusiva, reforçam continuamente essa ideia de diferenciação.

A associação do lounge VIP ao status funciona de forma simbólica e constante. Estar em um espaço reservado, separado do fluxo principal do aeroporto, transmite a ideia de que o passageiro atingiu determinado patamar de consumo ou relacionamento com o banco. Para muitos portadores de cartões de crédito, esse sinal social representa uma forma de reconhecimento. Dessa maneira, o benefício ganha um valor intangível que vai além do uso prático do espaço. Ele contribui diretamente para a construção da imagem pessoal do cliente e muitas vezes influencia até escolhas futuras de banco ou bandeira.

Sensação de pertencimento: integra o cliente a um grupo seleto de viajantes frequentes.

integra o cliente a um grupo seleto de viajantes frequentes. Imagem de sucesso profissional: associa o passageiro com frequência a cargos de maior responsabilidade.

associa o passageiro com frequência a cargos de maior responsabilidade. Reforço da marca pessoal: transforma o ambiente do lounge em parte do estilo de vida que o cartão tenta comunicar.

Por que o acesso a lounges VIP é tão explorado nas campanhas de marketing?

Do ponto de vista das instituições financeiras, o acesso a áreas VIP de aeroportos funciona como um recurso estratégico de marketing, pois traduz de forma visual o conceito de cartão premium. Em uma única imagem uma poltrona confortável, um cliente usando notebook, um buffet ao fundo o banco comunica conforto, segurança, sucesso profissional e maior poder aquisitivo. Assim, esse tipo de benefício se mostra simples de ilustrar em anúncios e o público compreende facilmente a proposta. Isso facilita a criação de campanhas em redes sociais, TV e peças digitais.

Além disso, o custo do benefício para o emissor do cartão costuma se diluir ao longo da base de clientes. Muitas vezes, os bancos firmam acordos com redes de lounges, definem limites de acessos por ano ou estabelecem regras específicas de uso, o que permite controlar despesas. Em troca, o banco consegue:

Aumentar a atratividade dos cartões de alta renda. Justificar anuidades mais elevadas sem grande resistência. Incentivar o upgrade de cartões básicos para versões Gold, Platinum ou Black. Reforçar a fidelização, já que o cliente tende a concentrar gastos para manter o benefício.

Outro ponto relevante envolve a sinergia com outros benefícios já presentes em cartões de viagem, como seguros, assistência emergencial e programas de milhas. A combinação desses elementos cria um pacote que parece completo para quem viaja com frequência, tornando o cartão parte da rotina de deslocamentos. Em alguns programas, o cliente ainda acumula pontos adicionais quando paga passagens com o mesmo cartão que oferece o acesso ao lounge. Em 2026, com o volume de viagens retomado em diversos países após períodos de restrições, esse tipo de benefício voltou a ganhar espaço nas estratégias de comunicação de bancos e bandeiras.

Como o passageiro avalia, na prática, esse tipo de vantagem?

Na avaliação do passageiro, o benefício do lounge VIP depende sobretudo da frequência de viagens, do tempo de espera em aeroportos e do perfil de uso do cartão de crédito. Quem passa muitas horas em conexão ou realiza deslocamentos constantes percebe maior utilidade, especialmente em aeroportos movimentados. Já quem viaja poucas vezes ao ano enxerga o benefício como algo pontual, associado a momentos específicos, como férias ou eventos profissionais esporádicos.

Mesmo assim, o acesso a áreas VIP de aeroportos permanece entre os recursos mais citados em materiais promocionais, comparadores de cartões e avaliações de benefícios. A combinação de conforto, exclusividade, sinal de status e forte apelo de marketing explica por que esse serviço recebe tanto destaque. Para o mercado, trata-se de um benefício com custo relativamente controlável e com alto potencial de impacto na imagem do cartão. Além disso, ele influencia diretamente a maneira como o cliente enxerga sua própria experiência de viagem e até como ele se posiciona socialmente durante o trajeto.