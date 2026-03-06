Fila de transplante, doadores vivos e esperança: o caso do ator Jackson Antunes

O transplante de rim, procedimento pelo qual passou o ator Jackson Antunes, é indicado para pessoas com insuficiência renal avançada. Ou seja, quando os rins já não conseguem filtrar o sangue de forma adequada. Nessa situação, o organismo passa a acumular toxinas e líquidos em excesso. Esse quadro pode comprometer seriamente a saúde. Assim, o transplante surge como uma alternativa para substituir a função dos rins doentes por um rim saudável. No caso, este é proveniente de um doador vivo ou falecido, seguindo critérios médicos e legais.

Nem todos os pacientes com doença renal crônica chegam diretamente ao transplante. Afinal, muitos passam por um longo acompanhamento com nefrologistas, uso de medicamentos, ajustes na alimentação e, em estágios mais avançados, diálise. Por isso, a escolha entre seguir em diálise ou buscar um transplante depende de fatores clínicos, da avaliação da equipe médica e das condições de cada paciente. Entre os fatores em análise, há idade, presença de outras doenças e disponibilidade de um doador compatível.

o transplante surge como uma alternativa para substituir a função dos rins doentes por um rim saudável – depositphotos.com / Shidlovski



Como funciona um transplante de rim na prática?

O processo de transplante de rim começa muito antes da cirurgia. Primeiro, o paciente passa por avaliação em centros especializados, onde realizam-se exames de sangue, imagem e testes cardíacos. Assim, o objetivo é verificar se o organismo está apto a suportar o procedimento e o uso de medicamentos imunossupressores, que serão necessários por toda a vida para evitar a rejeição do órgão. Após essa etapa, o paciente pode entrar na lista de espera por um rim de doador falecido ou para transplante com doador vivo.

Na cirurgia, geralmente se coloca o rim transplantado na região inferior do abdômen, sem retirada obrigatória dos rins antigos, a menos que haja indicação específica. Ademais, os vasos sanguíneos do novo rim são conectados às artérias e veias do paciente, e o ureter, responsável por levar a urina à bexiga, também é ligado ao sistema urinário. Em condições favoráveis, o rim novo pode começar a funcionar logo após o procedimento. No entanto, em alguns casos, é necessário manter a diálise por um curto período até que o órgão se estabilize.

Casos de transplante com doador vivo costumam receber atenção pública, como o do ator Jackson Antunes, de 65 anos. Afinal, ele relatou em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, que recebeu um rim de sua esposa, a atriz Cristiana Britto, com evolução clínica positiva. Portanto, situações assim ajudam a esclarecer a população sobre a possibilidade de doação em vida. Afinal, ela passa por rígidos critérios de segurança para o doador e para o receptor, sempre com acompanhamento de equipes multidisciplinares.

Por que alguns pacientes não fazem transplante de rim e recorrem à diálise?

A palavra-chave central neste tema é transplante de rim, mas muitos pacientes acabam permanecendo por longos períodos, ou mesmo definitivamente, em diálise. Isso ocorre por diferentes motivos. Em alguns casos, o quadro clínico impede o transplante, como em pacientes com doenças cardíacas graves, infecções ativas, câncer recente ou outras condições que aumentam o risco cirúrgico. Nesses cenários, a diálise torna-se a principal forma de substituir a função dos rins.

Além das limitações clínicas, existem fatores estruturais e logísticos. Afinal, a quantidade de rins disponíveis para transplante ainda é menor do que o número de pessoas em lista de espera. Assim, mesmo quem está apto a receber um órgão pode aguardar por anos. Enquanto isso, o paciente precisa manter o tratamento dialítico, que pode ser por hemodiálise, geralmente em clínicas com especialização, ou por diálise peritoneal, que ocorre em casa com treinamento adequado.

Alguns pacientes também optam por não fazer transplante devido ao receio da cirurgia ou ao uso contínuo de imunossupressores. Afinal, isso pode aumentar o risco de infecções e exigir acompanhamento frequente. Nesses casos, a equipe médica costuma explicar em detalhes as vantagens e limitações de cada modalidade. Ou seja, manter-se em diálise ou ingressar no processo de transplante. A partir daí, as decisões são tomadas em conjunto, sempre com base na segurança e na qualidade de vida possíveis.

Em alguns casos, o quadro clínico impede o transplante, como em pacientes com doenças cardíacas graves, infecções ativas, câncer recente ou outras condições que aumentam o risco cirúrgico – depositphotos.com / crytallight

Existe fila para transplante de rim? Um parente pode doar para furar essa fila?

No Brasil, há uma fila de transplante de rim organizada pelos sistemas estaduais de transplantes, integrada ao Sistema Único de Saúde (SUS). A ordem de recebimento de um rim de doador falecido não é definida apenas pelo tempo de espera. São considerados critérios como compatibilidade sanguínea e imunológica, gravidade do quadro, tempo em diálise e outros parâmetros estabelecidos em protocolos oficiais. O objetivo é distribuir os órgãos de forma equilibrada e transparente.

Quando se fala em doação de um parente ou cônjuge, muitas pessoas imaginam que isso significaria furar a fila. Na prática, trata-se de um processo diferente. O transplante com doador vivo relacionado segue outra via, paralela à lista de doadores falecidos. Não há retirada de órgão de alguém que estaria destinado a outro paciente da fila; é um rim adicional, oferecido por uma pessoa que, após ampla avaliação, demonstra condições de doar sem comprometer a própria saúde.

Para que um familiar possa doar, algumas etapas são seguidas:

Avaliação médica completa do doador , com exames renais, cardiovasculares e laboratoriais.

, com exames renais, cardiovasculares e laboratoriais. Testes de compatibilidade , incluindo tipo sanguíneo e exames imunológicos.

, incluindo tipo sanguíneo e exames imunológicos. Avaliação psicológica e social , para garantir que a decisão seja livre de pressões.

, para garantir que a decisão seja livre de pressões. Análise ética e jurídica, em alguns casos, com autorização judicial, principalmente quando o doador não é parente de primeiro grau.

O procedimento com doador vivo, como no caso do rim doado por Cristiana Britto ao ator Jackson Antunes, é realizado apenas quando a equipe entende que o risco para o doador é aceitável e que o receptor tem boa chance de se beneficiar. Após a cirurgia, tanto o doador quanto o receptor passam por acompanhamento contínuo, para monitorar função renal, possíveis efeitos dos medicamentos e adaptação à nova rotina.

Quais cuidados são necessários após o transplante de rim?

Depois de um transplante renal, a atenção se volta para o período pós-operatório imediato e para o seguimento em longo prazo. Nos primeiros dias, o paciente permanece internado para controle da pressão arterial, função do novo rim, sinais de rejeição e eventuais complicações cirúrgicas. Ajustes finos nas doses dos imunossupressores são feitos com base em exames de sangue frequentes.

No retorno para casa, a rotina inclui consultas regulares com nefrologista e equipe de transplante, uso diário e rigoroso dos medicamentos, além de cuidados com alimentação, hidratação e prevenção de infecções. Alguns hábitos são reforçados, como:

Manter o uso dos imunossupressores nos horários corretos. Realizar exames periódicos para acompanhar a função do rim transplantado. Evitar automedicação, especialmente com anti-inflamatórios. Redobrar a atenção com sinais como febre, inchaço ou alteração na urina.

O transplante de rim, quando bem indicado e acompanhado, pode permitir que o paciente reduza ou deixe de fazer diálise, retomando atividades do dia a dia com maior independência. A decisão entre transplante e diálise, a espera na fila, a possibilidade de doação entre familiares e as exigências do acompanhamento pós-operatório formam um conjunto de fatores que precisa ser constantemente discutido entre paciente, família e equipe de saúde, com base em informação clara e atualizada.