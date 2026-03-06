Sobrevivendo à hiperinflação: como os iranianos protegem seu dinheiro

A hiperinflação no Irã alterou rotinas simples, como ir ao mercado, pagar o aluguel ou guardar dinheiro para o futuro. Em muitas cidades, famílias passaram a fazer contas quase diárias para equilibrar salários que perdem valor com rapidez e preços que sobem de forma constante. Esse cenário levou a uma mudança de comportamento, em que planejamento, improviso e redes de apoio social se tornaram partes centrais do cotidiano.

No ambiente urbano, trabalhadores do setor público, privado e informal lidam com reajustes frequentes de preços em transporte, alimentação e moradia. Em áreas rurais, agricultores e pequenos produtores também enfrentam custos elevados de insumos e equipamentos, o que pressiona ainda mais o orçamento doméstico. Em ambos os casos, a hiperinflação força famílias iranianas a revisar prioridades, adiar projetos e buscar alternativas para proteger o pouco poder de compra que ainda possuem.

Como a hiperinflação afeta o orçamento das famílias iranianas?

A principal palavra-chave desse cenário é hiperinflação no Irã, fenômeno que se traduz em perda acelerada do valor da moeda local frente a bens e serviços. No dia a dia, isso significa que o salário recebido no início do mês pode comprar menos produtos algumas semanas depois. Por essa razão, muitos iranianos optam por concentrar compras logo após o pagamento, tentando antecipar-se aos novos reajustes de preços que costumam ocorrer com frequência.

Essa situação também impacta a forma como contas básicas são administradas. Aluguéis, remédios e mensalidades escolares pesam cada vez mais no orçamento, fazendo com que famílias reorganizem gastos, reduzam lazer e substituam marcas importadas por alternativas nacionais mais baratas. Em alguns casos, membros da mesma família passam a ter mais de um emprego ou a prestar pequenos serviços para complementar a renda mensal.

A informalidade ganha espaço, com trabalhadores buscando oportunidades em feiras, pequenos comércios locais, transporte particular e atividades sazonais. Esse movimento serve, em parte, como amortecedor diante da desvalorização do dinheiro, ainda que não elimine a insegurança financeira. O planejamento financeiro de longo prazo, que já era desafiador, torna-se ainda mais complexo sob a pressão da hiperinflação.

Compra antecipada de alimentos, uso de moeda estrangeira e investimento em ouro são algumas das estratégias usadas para proteger o poder de compra – depositphotos.com / canyalcin

Quais estratégias os iranianos usam para se proteger da hiperinflação?

Para lidar com a hiperinflação iraniana, muitas pessoas procuram transformar o dinheiro em bens que preservem melhor o valor ao longo do tempo. Isso inclui, principalmente, moedas fortes, ouro, imóveis e até produtos que podem ser revendidos posteriormente. Em regiões comerciais, é comum que comerciantes acompanhem a cotação de moedas estrangeiras para reprecificar mercadorias e evitar prejuízos.

Algumas das estratégias mais comuns incluem:

Compra antecipada de alimentos não perecíveis : famílias estocam arroz, óleo, grãos e outros itens básicos para escapar de futuros reajustes.

: famílias estocam arroz, óleo, grãos e outros itens básicos para escapar de futuros reajustes. Conversão de parte do salário em moeda estrangeira , quando possível, como forma de proteção contra a desvalorização da moeda nacional.

, quando possível, como forma de proteção contra a desvalorização da moeda nacional. Investimento em ouro e joias , prática tradicional, que ganha ainda mais relevância em períodos de instabilidade.

, prática tradicional, que ganha ainda mais relevância em períodos de instabilidade. Negociação constante de preços em mercados, bazares e serviços, na tentativa de obter condições mais compatíveis com o orçamento.

Além disso, muitos iranianos reorganizam o padrão de consumo, evitando compras de longa duração parceladas, já que prestações futuras tendem a ficar caras em termos reais, mesmo que o valor nominal pareça acessível no início. Em vez disso, procuram pagar à vista quando conseguem algum desconto, ou dividem despesas entre familiares para aliviar o impacto sobre cada renda individual.

O papel da comunidade e da criatividade na vida cotidiana

No contexto de inflação elevada no Irã, as redes de apoio social ganham forte relevância. Parentes e vizinhos costumam compartilhar transporte, dividir compras em atacado e trocar informações sobre locais com preços mais estáveis. Em algumas regiões, grupos organizam compras coletivas diretamente com produtores, reduzindo intermediários e, consequentemente, o custo final dos alimentos.

A criatividade também aparece na forma de pequenos ajustes diários. Roupas passam por consertos em vez de serem substituídas, aparelhos domésticos são reparados com mais frequência e o desperdício de alimentos é evitado de maneira rigorosa. A busca por fontes adicionais de renda leva muitos iranianos a produzir comidas típicas, artesanato e outros bens para venda em feiras locais ou pela internet.

Reaproveitamento de sobras de comida e materiais domésticos. Compartilhamento de moradia entre familiares para dividir aluguel e contas de serviços. Uso ampliado do transporte público ou caronas organizadas para reduzir gastos com combustível. Educação financeira informal dentro da família, com troca de dicas sobre preços e oportunidades.

Redes de apoio, criatividade e adaptação marcam a rotina dos iranianos, que reorganizam consumo, trabalho e planos de futuro em meio à instabilidade econômica – depositphotos.com / meshcube

Como a hiperinflação influencia planos de futuro no Irã?

A persistência da hiperinflação no Irã afeta decisões ligadas a estudo, carreira e formação de patrimônio. Muitas pessoas adiam planos de casamento, reformas de casa ou abertura de pequenos negócios, aguardando um momento de maior estabilidade. Outras priorizam áreas consideradas mais resistentes às oscilações, como profissões ligadas à saúde, tecnologia ou comércio de itens essenciais.

Em relação à educação, famílias reavaliam custos de escolas particulares e cursos adicionais, optando, quando necessário, por alternativas públicas ou mais acessíveis. Já entre os jovens, é comum a busca por oportunidades de trabalho remoto ou por atividades conectadas a mercados externos, onde o rendimento pode estar atrelado a moedas menos expostas à inflação local.

Mesmo diante dessas dificuldades, o dia a dia mostra um esforço constante de adaptação. A hiperinflação, embora limite escolhas e reduza o poder de compra, também reforça hábitos de planejamento, controle de gastos e colaboração entre famílias e comunidades iranianas. Esse conjunto de práticas molda, de forma silenciosa, a maneira como a sociedade organiza sua vida econômica em meio à instabilidade.