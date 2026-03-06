Sudão em conflito: a guerra civil menos conhecida que devasta o país

O conflito em curso no Sudão transformou o país em um dos principais focos de violência armada do mundo. No entanto, essa guerra recebe menos atenção internacional do que outras. Desde 2023, confrontos entre as Forças Armadas sudanesas e as Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês) causam destruição em larga escala. Organizações locais e internacionais confirmam mais de 40 mil mortes. Além disso, milhões de pessoas abandonam casas e comunidades. Esse cenário inclui combates urbanos, colapso de serviços básicos e inúmeras denúncias de graves violações de direitos humanos.

A disputa pelo poder entre os dois grupos armados ocorre após anos de instabilidade política. O país viveu quedas de governos e sucessivas tentativas de transição democrática. O que começou como rivalidade dentro da própria estrutura de segurança do Estado se converteu em guerra civil aberta. Hoje, frentes de batalha se espalham por várias regiões do país. A população enfrenta falta de alimentos, medicamentos e segurança mínima. Ao mesmo tempo, cidades importantes se transformam em campo de batalha entre facções rivais.

Sudão em conflito: o que está em jogo na guerra civil?

A guerra civil no Sudão envolve principalmente dois atores. De um lado, atuam as Forças Armadas do Sudão, comandadas pelo general Abdel Fattah al-Burhan. De outro lado, combatem as Forças de Apoio Rápido (RSF), lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido como Hemedti. Historicamente, a RSF surgiu a partir de milícias envolvidas nos conflitos de Darfur. O Estado incorporou essas milícias à estrutura oficial de segurança, porém manteve a autonomia e o poder do grupo.

O impasse ganhou força durante as negociações para integrar a RSF ao Exército regular e formar um governo civil. Divergências sobre prazos, controle de tropas e divisão de poder aumentaram a tensão entre os dois comandos. Em abril de 2023, as lideranças abandonaram as mesas de negociação. Em seguida, levaram a disputa para as ruas, especialmente na capital, Cartum. Esse movimento iniciou uma escalada de violência que se espalhou rapidamente por outras regiões estratégicas do país. Além disso, novas milícias locais aproveitaram o vácuo de poder e intensificaram ainda mais a instabilidade.

Como a guerra civil no Sudão afeta a população?

A guerra civil no Sudão provoca impacto amplo e profundo sobre os civis. Milhares de pessoas morrem em ataques contra áreas urbanas, bombardeios indiscriminados e confrontos em bairros residenciais. Boa parte das vítimas não possui qualquer ligação direta com o conflito armado. Além disso, explosões e combates destroem hospitais e clínicas. Muitos profissionais de saúde fogem das zonas de combate. Estoques de medicamentos se esgotam rapidamente. Por isso, o atendimento de ferimentos básicos ou doenças comuns se torna extremamente difícil.

A crise humanitária se intensifica com a destruição de infraestrutura e o bloqueio de rotas de abastecimento. Comunidades inteiras relatam falta de água potável, alimentos e energia elétrica. Em muitas regiões, agências humanitárias enfrentam grandes obstáculos para chegar até as pessoas. Questões de segurança, burocracia e disputas entre as forças em combate restringem o acesso. O deslocamento em massa se torna rotina. Famílias deixam suas casas com poucos pertences e buscam abrigo em áreas menos perigosas. Outras seguem para países vizinhos, como Chade, Egito e Sudão do Sul, que já lidam com economias frágeis.

A guerra civil no Sudão pode desestabilizar toda a região?

A guerra civil sudanesa, embora apareça pouco no noticiário internacional, possui potencial para reconfigurar o equilíbrio de forças no nordeste da África. O país ocupa posição estratégica e faz fronteira com nações que também enfrentam instabilidade política e econômica. Assim, o avanço de grupos armados em áreas de fronteira aumenta o tráfico de armas e o fluxo de combatentes. Esse movimento gera novas tensões em países vizinhos, alguns já afetados por conflitos internos e crises de governança.

Analistas e organismos multilaterais alertam para o risco de fragmentação territorial caso o conflito continue sem um acordo político consistente. A multiplicação de grupos armados locais, alianças temporárias e disputas por recursos naturais torna a situação ainda mais complexa. Ouro, petróleo e terras agrícolas alimentam interesses de chefes militares e redes de contrabando. Paralelamente, potências regionais e internacionais demonstram grande interesse na rota do Mar Vermelho, no acesso a recursos e na influência política. Esse quadro adiciona uma camada geopolítica à crise sudanesa e dificulta soluções rápidas.

Quais são as principais tentativas de mediação e caminhos possíveis?

Diversos atores lançam esforços de mediação desde o início dos combates. A União Africana, países da região e potências globais organizam rodadas de negociação em várias capitais estrangeiras. Esses encontros buscam implementar cessar-fogos temporários. Contudo, as partes violam muitos acordos poucas horas após o início de cada trégua. A profunda falta de confiança entre os comandos, somada à disputa por legitimidade política e controle militar, impede avanços duradouros.

Entre as propostas em discussão, negociadores destacam o estabelecimento de corredores humanitários, a criação de um mecanismo de monitoramento de cessar-fogo e o compromisso com uma transição para um governo civil. Especialistas apontam alguns elementos centrais para qualquer saída sustentável do conflito:

Redução imediata das hostilidades em áreas densamente povoadas, com foco na proteção de civis. Garantia de acesso seguro para agências humanitárias em todo o território, inclusive em zonas remotas. Processo político inclusivo, com participação de representantes civis, grupos regionais e organizações sociais. Reforma do setor de segurança, com definição clara de comando e integração de forças armadas sob autoridade civil. Mecanismos de responsabilização por crimes de guerra e violações de direitos humanos, com apoio de instâncias internacionais.

Enquanto esses pontos seguem em debate, a realidade no terreno permanece marcada por incerteza e risco constante para quem vive no Sudão. A guerra civil entre as Forças Armadas e as Forças de Apoio Rápido transforma a rotina da população e destrói laços comunitários. Ao mesmo tempo, o conflito expõe a fragilidade das instituições políticas e reforça a urgência de uma solução negociada. Sem um acordo abrangente, a violência tende a se prolongar por muitos anos e a ampliar o sofrimento de milhões de pessoas.