Conheça o Viagra Boys, a sensação do pós-punk que estará no Lollapalooza Brasil 2026

Formado em Estocolmo em 2015, o Viagra Boys se tornou um dos nomes mais comentados do pós-punk contemporâneo. Agora, o grupo chega ao Lollapalooza Brasil 2026 com uma trajetória marcada por shows intensos, críticas sociais ácidas e uma sonoridade que dialoga com o passado sem abrir mão de uma identidade própria. A banda sueca se apresenta no primeiro dia do festival, em 20 de março, no Autódromo de Interlagos. Assim, leva ao público brasileiro uma mistura de sarcasmo, energia crua e batidas dançantes.

Desde os primeiros lançamentos, o grupo se destacou por unir bases do pós-punk a elementos de punk clássico, música eletrônica e até jazz, graças ao uso constante de saxofone. Ao longo de pouco mais de uma década, o Viagra Boys consolidou uma carreira que passa por turnês internacionais. Além disso, participações em grandes festivais e uma discografia que costuma circular em listas de melhores do ano dentro do universo alternativo. Portanto, todos esses fatores reforçam o interesse do público por esse tipo de som em grandes eventos como o Lollapalooza.

Viagra Boys: origem, formação e primeiros passos

A história do Viagra Boys começa em Estocolmo, capital da Suécia, quando músicos já envolvidos com a cena underground local se reúnem para explorar um som mais direto, com letras irônicas e referências ao cotidiano urbano. A formação passou por mudanças ao longo do tempo, mas nomes como o vocalista Sebastian Murphy se tornaram centrais na imagem do grupo, graças à performance intensa no palco e à interpretação quase teatral das músicas.

Os primeiros EPs chamaram atenção por trazerem faixas curtas, batidas repetitivas e letras que abordam consumismo, masculinidade, fracasso e excessos de forma frontal. Em vez de seguir a linha mais sombria de parte do pós-punk tradicional, o Viagra Boys optou por um caminho em que o sarcasmo e o humor ácido funcionam como ferramenta de crítica. Portanto, essa postura ajudou a banda sueca a construir um público fiel na Europa e, em seguida, a expandir a base de fãs para outros continentes.

Como o som de pós-punk do Viagra Boys se diferencia?

A principal palavra-chave em torno da carreira do Viagra Boys é justamente o pós-punk. Porém, na prática o grupo trabalha com uma combinação de estilos. As linhas de baixo são marcantes e repetitivas, criando um clima hipnótico. Por sua vez, as guitarras variam entre riffs simples e ruídos controlados. Já saxofone, frequentemente em destaque, adiciona textura e traz um clima caótico às apresentações ao vivo.

Essa mistura fez com que o Viagra Boys fosse associado a uma nova geração de bandas de pós-punk que surgiram na década de 2010. No entanto, com uma assinatura própria. Em vez de apostar apenas em atmosferas sombrias, o grupo privilegia o contraste entre a energia dançante das bases e o conteúdo crítico das letras. Assim, alguns elementos que marcam esse estilo podem ser observados em:

Vocais performáticos , que alternam entre fala, gritos e melodias simples;

, que alternam entre fala, gritos e melodias simples; Saxofone usado não como detalhe, mas como protagonista em várias faixas;

usado não como detalhe, mas como protagonista em várias faixas; Batidas retas e repetitivas , que aproximam o som de pistas de dança alternativas;

, que aproximam o som de pistas de dança alternativas; Letras sobre vícios, fracasso e alienação, trabalhadas com ironia e exagero.

Com esse conjunto, a banda sueca de pós-punk construiu uma reputação de grupo que funciona especialmente bem ao vivo, em palcos de clubes pequenos e também em grandes festivais.

Principais discos, turnês e crescimento internacional

A discografia do Viagra Boys reúne álbuns de estúdio, EPs e singles que ajudaram a espalhar o nome da banda por diferentes mercados. Cada lançamento trouxe pequenas mudanças de direção, mas mantendo a base pós-punk. De modo geral, a trajetória do grupo pode ser organizada em alguns marcos:

Primeiros EPs: estabeleceram o tom irônico das letras e o clima cru das gravações; Primeiro álbum de estúdio: apresentou o grupo a um público mais amplo, com faixas que ganharam videoclipes e destaque em playlists; Consolidação crítica: discos seguintes reforçaram o lugar da banda na cena alternativa, aparecendo em resenhas internacionais e listas anuais; Turnês pela Europa e América do Norte: festivais de verão e casas de show esgotadas ampliaram a base de fãs; Entrada em grandes festivais globais: line-ups com nomes de peso ajudaram o Viagra Boys a se tornar referência contemporânea do gênero.

Ao longo dessas fases, a banda manteve o hábito de realizar apresentações que priorizam improvisos, interação com o público e uma atmosfera de caos controlado. Assim, isso reforça a fama de atração ideal para grandes palcos de festivais.

A banda sueca se apresenta no primeiro dia do Lollapalooza Brasil, em 20 de março, no Autódromo de Interlagos – depositphotos.com / thenews2.com



O que esperar do Viagra Boys no Lollapalooza Brasil 2026?

A participação do Viagra Boys no Lollapalooza Brasil 2026, no dia 20 de março, em Interlagos, representa um momento de aproximação ainda maior da banda sueca com o público latino-americano. A tendência é que o repertório misture faixas conhecidas, músicas recentes e momentos de improviso, seguindo o padrão de outros shows do grupo em festivais internacionais.

Para quem acompanha o pós-punk atual, a presença do Viagra Boys no line-up do Lollapalooza indica o espaço conquistado por esse estilo dentro de um festival marcado pela diversidade de gêneros. A performance no Autódromo de Interlagos deve reforçar a imagem de uma banda que construiu a carreira com base em apresentações intensas, letras provocativas e uma estética que une crítica social, humor e ruído, consolidando ainda mais o nome do grupo no cenário global.