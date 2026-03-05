Nos últimos anos, relatórios de instituições internacionais e de órgãos de imprensa de referência apontaram que o Brasil perdeu posições no ranking das maiores economias do mundo em termos de Produto Interno Bruto (PIB). Essa mudança de colocação não ocorreu de forma súbita, pois resultou de um conjunto de fatores econômicos, políticos e sociais. Esses fatores se acumularam principalmente a partir da metade da década de 2010, com reflexos ainda presentes em 2026.

Veículos especializados em economia destacaram a combinação de baixo crescimento, inflação em momentos específicos, crises políticas recorrentes e instabilidade fiscal. Esses elementos reduziram o ritmo de expansão do PIB brasileiro. Ao mesmo tempo, outros países emergentes e desenvolvidos avançaram em ritmo mais acelerado. Dessa forma, mesmo com uma base econômica grande e diversificada, o país acabou superado por nações que mantiveram maior previsibilidade e continuidade em suas políticas econômicas. Além disso, esses países fortaleceram a capacidade de planejamento de longo prazo, o que ampliou sua vantagem relativa.

Por que o Brasil perdeu posição entre as maiores economias do mundo?

A principal palavra-chave para entender essa mudança é estagnação. Durante vários anos, a economia brasileira alternou períodos de recessão com fases de recuperação frágil. Essa alternância limitou o crescimento médio do PIB. Ao mesmo tempo, países como Índia, Indonésia e Coreia do Sul apresentaram expansões mais consistentes. Com isso, o Brasil perdeu posição no ranking econômico global quando se observa o PIB em dólares correntes ou ajustado por poder de compra (PPC).

Outro fator relevante envolve a variação cambial. Como muitos rankings utilizam o PIB convertido para o dólar, momentos de forte desvalorização do real reduziram o tamanho relativo da economia brasileira em comparação com outras. Em anos de forte desajuste cambial, o Brasil caiu algumas colocações mesmo sem registrar queda tão intensa na atividade doméstica. Esse movimento evidenciou a influência do mercado de moedas na posição do país entre as maiores economias do mundo. Além disso, a volatilidade cambial aumentou a incerteza para investidores e dificultou o planejamento de empresas.

Quais fatores internos ajudaram a empurrar o Brasil para baixo no ranking?

Do ponto de vista interno, analistas costumam destacar um conjunto de entraves estruturais que limitaram a expansão do PIB. Entre os mais citados estão:

Carga tributária complexa e sistema de impostos pouco eficiente, que aumentam custos para empresas e reduzem competitividade;

e sistema de impostos pouco eficiente, que aumentam custos para empresas e reduzem competitividade; Baixo investimento em infraestrutura por longos períodos, que prejudica logística, transporte e competitividade;

por longos períodos, que prejudica logística, transporte e competitividade; Distorções no mercado de trabalho , com alta informalidade e dificuldade de inserção produtiva de milhões de trabalhadores;

, com alta informalidade e dificuldade de inserção produtiva de milhões de trabalhadores; Instabilidade fiscal , com déficits recorrentes e aumento da dívida pública, o que gera incertezas constantes;

, com déficits recorrentes e aumento da dívida pública, o que gera incertezas constantes; Insegurança regulatória, com mudanças frequentes de regras em setores-chave da economia, o que desestimula projetos de longo prazo.

Além desses pontos, escândalos de corrupção revelados ao longo da década passada atingiram grandes empresas, especialmente nos setores de construção e petróleo. Esses acontecimentos reduziram investimentos, geraram incertezas e afetaram a confiança de investidores. Como consequência, o país registrou queda ou atraso em projetos que poderiam impulsionar o crescimento e manter o Brasil entre as primeiras posições do ranking global. Ademais, a paralisação de cadeias produtivas ligadas a essas empresas provocou impactos indiretos sobre emprego e renda.

Como o contexto internacional influenciou a queda do Brasil no ranking econômico?

O ambiente externo também influenciou de forma importante a perda de posições do Brasil entre as maiores economias mundiais. A desaceleração da China, principal parceiro comercial do país, alterou o ritmo de demanda por commodities brasileiras, como minério de ferro e soja. Em alguns períodos, essa mudança pressionou as exportações e reduziu o dinamismo de setores fortemente ligados ao mercado externo. Além disso, a maior concorrência de outros exportadores de commodities intensificou a disputa por mercados.

Ao mesmo tempo, outras economias emergentes intensificaram processos de abertura comercial, uso de tecnologia e inserção em cadeias globais de valor. Países que avançaram com acordos internacionais, reformas estruturais e políticas de inovação ganharam espaço no cenário mundial. Em comparação, o Brasil caminhou de forma mais lenta nessas áreas, o que reforçou a percepção de perda de competitividade. Consequentemente, o país perdeu oportunidades em segmentos industriais e de serviços de maior valor agregado.

Países asiáticos ampliaram a participação em setores industriais e de serviços de alto valor agregado;

Nações europeias mantiveram produtividade elevada, mesmo com crescimento moderado e envelhecimento populacional;

Alguns países latino-americanos adotaram reformas que melhoraram o ambiente de negócios e atraíram investimentos.

Nesse contexto, enquanto outras economias cresceram de forma sustentável, o Brasil enfrentou um ciclo mais instável. Esse contraste se refletiu diretamente na lista das maiores economias do mundo, que organizações multilaterais divulgaram e a imprensa internacional repercutiu amplamente. Assim, o país perdeu relevância relativa, mesmo preservando um mercado interno expressivo.

O que pode ajudar o Brasil a recuperar espaço entre as maiores economias?

Especialistas consultados por órgãos de imprensa e instituições de pesquisa costumam apontar um conjunto de caminhos para que o Brasil volte a ganhar terreno no ranking econômico global. Entre as medidas mais mencionadas aparecem reformas estruturais, aumento da produtividade e melhoria do ambiente de negócios. Esses elementos devem vir acompanhados de políticas de inclusão social e educacional, que ampliem a qualificação da mão de obra.

Reforma tributária efetiva, que simplifique impostos e reduza custos administrativos para empresas, ao mesmo tempo em que preserve responsabilidade fiscal; Maior investimento em infraestrutura, por meio de parcerias público-privadas e planejamento de longo prazo, com foco em logística, energia e conectividade digital; Fortalecimento da educação básica e técnica, elevando a produtividade do trabalho e reduzindo desigualdades regionais; Estímulo à inovação e à digitalização de empresas, abrindo espaço para setores de maior valor agregado e integração em cadeias globais de tecnologia; Estabilidade institucional e fiscal, com regras claras e previsíveis para investidores nacionais e estrangeiros, além de respeito a contratos.

Relatórios recentes indicam que, quando o país mantém crescimento contínuo, controle de inflação, equilíbrio das contas públicas e segurança jurídica, atrai mais investimentos e gera empregos de forma mais consistente. Se essas condições se mantiverem de maneira sustentada, o Brasil possui base produtiva, mercado consumidor e recursos naturais suficientes para voltar a subir posições entre as maiores economias do planeta. Dessa forma, o país pode reduzir a distância em relação a outros grandes players globais e construir um ciclo de desenvolvimento mais estável e inclusivo.