Qual drone kamikaze de guerra é mais vantajoso? Análise entre os de EUA e China

O uso do drone kamikaze Low-Cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS) pelos Estados Unidos em ataques ao Irã marcou um ponto de virada na forma como o país emprega tecnologia de combate remoto. Pela primeira vez, as forças norte-americanas recorreram a um sistema de ataque não tripulado de baixo custo, com uso único e carga explosiva, inspirado em modelos já empregados por outros países. O Comando Central dos EUA confirmou a iniciativa. Ademais, o órgão afirmou que a utilização desses drones ocorreu em recentes operações na região.

Esse tipo de armamento, que tem o nome de drone kamikaze ou munição ociosa, é projetado para ser destruído no impacto contra o alvo, levando consigo explosivos. Assim, ao adotar o LUCAS, os EUA sinalizam uma mudança de lógica. Afinal, em vez de depender apenas de drones sofisticados, caros e reutilizáveis, passam a integrar ao arsenal equipamentos mais simples, econômicos e produzidos em escala. Em especial, úteis em cenários de saturação de defesas aéreas e ataques coordenados.

O que é o drone kamikaze LUCAS e como ele funciona?

O LUCAS é um Sistema de Ataque Não Tripulado de Baixo Custo, com projeção para ter lançamento em grande quantidade contra alvos específicos. Em linhas gerais, trata-se de um drone de uso único, com explosivos que se integram à sua estrutura, guiado por sistemas de navegação e, possivelmente, por operadores remotos. Ademais, a missão principal é relativamente simples. Ou seja, localizar o alvo, permanecer em espera se necessário e mergulhar sobre o ponto escolhido, detonando no impacto.

Segundo as informações, o projeto tem forte inspiração nos drones Shahed, de fabricação iraniana, conhecidos pela construção simples, autonomia razoável e preço mais baixo. A diferença é que a produção do LUCAS ocorre em território norte-americano, seguindo padrões industriais do país e com adaptação às necessidades táticas de suas forças armadas. Assim, a combinação de custo baixo, facilidade de produção e capacidade de causar dano significativo torna esse tipo de munição interessante em conflitos prolongados.

Entre as características que tendem a estar presentes em drones kamikaze de baixo custo, como o LUCAS, destacam-se:

Alcance médio, adequado para ataques regionais;

Velocidade moderada, suficiente para penetrar áreas com defesa limitada;

Capacidade de carregamento de explosivos proporcional ao tamanho reduzido;

Eletrônica simplificada, para manter o preço de fabricação em patamares baixos.

Qual a diferença entre o drone kamikaze LUCAS e o modelo chinês?

A comparação entre o drone kamikaze LUCAS e os sistemas equivalentes de origem chinesa envolve três aspectos principais: qualidade de construção, preço médio de fabricação e capacidade de produção em larga escala. A China investe há anos em linhas de drones kamikaze, com foco tanto no uso interno quanto na exportação para diversos países. Esses equipamentos chineses frequentemente ocupam faixas de preço competitivas, buscando atrair forças armadas que desejam munições baratas e em grande quantidade.

Em termos de qualidade, os modelos chineses costumam adotar componentes comerciais e soluções simples para reduzir custos. Já o LUCAS, mesmo com proposta de baixo custo, tende a seguir requisitos mais rigorosos de controle de qualidade, integração com sistemas de comando e uso de eletrônica protegida contra interferências. Isso não significa necessariamente maior sofisticação em todos os aspectos, mas indica foco em confiabilidade operacional e interoperabilidade com outras plataformas dos EUA.

Quanto ao preço médio de construção, a tendência é que drones kamikaze chineses sejam mais baratos unidade a unidade, devido ao menor custo de mão de obra, cadeia produtiva consolidada e escala industrial. O LUCAS, por ser um projeto norte-americano recente e ainda em amadurecimento, provavelmente ocupa uma faixa de custo um pouco superior, embora permaneça bem abaixo dos valores de drones de grande porte, armados e reutilizáveis.

Em relação à quantidade, a indústria chinesa se destaca pela capacidade de produzir altos volumes em prazos curtos, abastecendo tanto as próprias forças quanto o mercado externo. Os Estados Unidos, por outro lado, possuem forte base industrial, mas ainda estão consolidando a produção em massa de drones kamikaze de baixo custo. A tendência, porém, é de rápida expansão, já que esse tipo de armamento se encaixa bem em estratégias de saturação e desgaste de defesas adversárias.

Por que os EUA adotaram drones kamikaze de baixo custo agora?

A decisão de usar o LUCAS pela primeira vez em operações contra o Irã se insere em um contexto de mudança na forma de empregar poder aéreo. Conflitos recentes mostraram que munições ociosas baratas, usadas em enxames ou em série, podem superar sistemas caros de defesa antiaérea, forçando o inimigo a gastar mísseis sofisticados para abater alvos de baixo valor unitário. Esse desequilíbrio entre custo de ataque e custo de defesa é um dos principais atrativos dos drones kamikaze de baixo custo.

Além disso, a inspiração nos Shahed iranianos indica um aprendizado prático a partir do uso intensivo desses drones em outros teatros de guerra, como o Oriente Médio e a guerra na Ucrânia. Ao desenvolver um sistema similar, mas adaptado aos padrões norte-americanos, os EUA buscam reduzir dependência de munições caras, diversificar o arsenal e responder a ameaças assimétricas com ferramentas mais ajustadas ao cenário atual.

Outro ponto relevante é a flexibilidade operacional. Drones kamikaze como o LUCAS podem ser empregados em diferentes tipos de missão:

Ataques a infraestruturas de valor tático ou logístico; Neutralização de sistemas de radar e comunicações; Apoio a operações especiais, com ataques pontuais e coordenados; Saturação de defesas, abrindo caminho para outros vetores de ataque.

Impactos estratégicos do LUCAS frente aos drones chineses

A introdução do LUCAS reforça a tendência de multiplicação de sistemas de ataque não tripulados em diferentes blocos geopolíticos. Enquanto a China oferece drones kamikaze em grande escala e com foco em custo mínimo, os Estados Unidos passam a combinar o fator preço com integração tecnológica mais avançada. A disputa deixa de ser apenas por quem tem o modelo mais sofisticado e passa a envolver quem consegue alinhar baixo custo, quantidade e eficiência tática.

Na prática, a coexistência de drones kamikaze norte-americanos, chineses e de outros fabricantes tende a tornar os campos de batalha ainda mais saturados por aeronaves não tripuladas. Para analistas militares, isso pressiona países a reverem suas defesas aéreas, investimentos em guerra eletrônica e desenvolvimento de contramedidas específicas contra enxames de drones baratos. O LUCAS surge, assim, como parte de um novo capítulo da guerra de drones, em que o equilíbrio entre preço, qualidade e volume pode ser tão determinante quanto a tecnologia de ponta isolada.