Cremação com água: as vantagens e desvantagens em relação à cremação tradicional

A cremação com água, que também tem o nome de hidrólise alcalina, é um método de destinação final do corpo que utiliza água aquecida, pressão e substâncias alcalinas para acelerar um processo que, na natureza, levaria anos. Em uma câmara própria, o corpo é colocado em solução de água e um composto alcalino, geralmente potássio ou sódio, sob temperatura controlada. Ao final, restam fragmentos ósseos e um líquido estéril, que não contém tecido humano identificável.

Esse procedimento vem sendo alvo de estudos e regulamentação em diferentes países ao longo dos últimos anos. Em especial, por ser apresentado como alternativa à cremação tradicional por fogo. Apesar de ainda pouco conhecido no Brasil, o tema começa a ganhar espaço em debates sobre legislação funerária, impacto ambiental e possibilidades de escolha das famílias. Afinal, a discussão gira em torno do funcionamento da técnica, de seu custo, da infraestrutura necessária e, sobretudo, de suas vantagens e limitações.

depositphotos.com / Kzenon



O que é cremação com água e como ela funciona na prática?

A palavra-chave central é cremação com água, expressão que se usa para distinguir esse procedimento da cremação convencional. Na prática, coloca-se o corpo é em um equipamento cilíndrico de aço inoxidável, hermeticamente fechado. Em seguida, adiciona-se água e uma base alcalina. A temperatura é elevada, mas permanece abaixo do ponto de ebulição, enquanto controla-se a pressão para evitar a formação de vapor. Dessa forma, esse ambiente acelera a decomposição natural de tecidos moles.

Durante o processo de hidrólise alcalina, proteínas, gorduras e outros componentes orgânicos são quebrados em elementos básicos. Assim, restam dois resultados principais: um líquido claro, que é estéril, e fragmentos ósseos mais porosos e claros. Em seguida, os ossos passam por trituração mecânica, originando um pó semelhante às cinzas da cremação a fogo, que pode ser entregue à família. Por sua vez, o líquido é normalmente encaminhado para tratamento em sistema de esgoto, respeitando padrões de segurança sanitária locais.

Quais são as vantagens da cremação com água em relação à tradicional?

Entre as vantagens que os defensores da hidrólise alcalina apontam, a principal é a redução de impacto ambiental quando se compara à cremação a fogo. Afinal, a cremação tradicional exige altas temperaturas alimentadas por gás ou outro combustível, o que gera emissão de dióxido de carbono e outros compostos. Já a cremação com água, por operar em temperaturas mais baixas, tende a consumir menos energia e a emitir menos gases que se associam ao efeito estufa.

Outro aspecto importante é o controle sobre resíduos. Na cremação convencional, podem haver a liberação de metais pesados oriundos de obturações, próteses ou outros materiais presentes no corpo. Por sua vez, nos sistemas de hidrólise alcalina pode haver a remoção desses metais de forma mais simples após o processo, permitindo destinação adequada. Além disso, o procedimento costuma preservar melhor a quantidade de material ósseo. Assim, isso resulta em maior volume de cinzas, algo relevante para famílias que valorizam rituais específicos.

Do ponto de vista prático, também se destacam algumas características:

Consumo energético potencialmente menor em comparação ao forno crematório tradicional.

em comparação ao forno crematório tradicional. Ausência de chamas , o que pode ser percebido por algumas famílias como um processo menos agressivo ao corpo.

, o que pode ser percebido por algumas famílias como um processo menos agressivo ao corpo. Controle rigoroso de temperatura e pressão, com equipamentos modernos monitorados por sistemas automáticos.

Quais são as desvantagens e desafios da cremação com água?

Apesar das vantagens, a cremação com água enfrenta algumas dificuldades. Uma das principais é a aceitação social e cultural. Em muitos locais, a população está mais familiarizada com o sepultamento em jazigos ou com a cremação a fogo. Por isso, a ideia de um processo em solução líquida ainda causa estranhamento, o que impacta a demanda e a disposição de empresas funerárias em investir na tecnologia.

Há também o componente regulatório. Afinal, nem todos os países ou estados já possuem legislação específica que autorize e detalhe o uso da hidrólise alcalina. Sem regras claras, empresas podem enfrentar obstáculos para instalar equipamentos, obter licenças ambientais e operar regularmente. Em alguns lugares, o debate jurídico gira em torno da classificação do líquido resultante, mesmo com a descrição de estéril, o que exige normas precisas sobre descarte.

Em comparação direta com a cremação tradicional, surgem ainda outras desvantagens práticas:

Custo inicial elevado para instalação de equipamentos de hidrólise, o que pode encarecer o serviço em determinados mercados. Necessidade de infraestrutura hídrica e de esgoto adequada, incluindo sistemas de tratamento que atendam às normas locais. Oferta limitada: ainda há poucos crematórios com tecnologia de cremação com água, o que reduz as opções de escolha das famílias.

Um dos principais obstáculos para a disseminação da cremação com água é a aceitação social e cultural. Em muitos locais, a população está mais familiarizada com o sepultamento em jazigos ou com a cremação a fogo – depositphotos.com / Buurserstraat38

A cremação com água pode substituir a cremação tradicional?

A discussão sobre substituição envolve fatores técnicos, econômicos, culturais e legais. Assim, em regiões onde a preocupação ambiental é prioridade e há abertura para novas tecnologias, a cremação com água tende a ser vista como um complemento à cremação tradicional, e não necessariamente como um substituto imediato. A coexistência dos dois métodos permite que famílias escolham a forma de destinação mais alinhada às próprias crenças e prioridades.

Especialistas em gestão funerária têm apontado que a expansão desse tipo de serviço depende de três frentes principais: adequação das leis, investimento em equipamentos e comunicação transparente com o público. Quanto mais informações claras circulam sobre o que é a cremação com água, como funciona e quais impactos possui, maior tende a ser o grau de confiança no procedimento. Dessa forma, a escolha entre hidrólise alcalina e cremação convencional pode se tornar mais consciente, baseada em dados e em preferências individuais, e não apenas na familiaridade com um método específico.