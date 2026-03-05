Palácio Golestan, patrimônio do Irã, sofre danos em meio a conflitos em Teerã

O Palácio Golestan, em Teerã, voltou ao centro das atenções após registrar novos danos estruturais e decorativos decorrentes de explosões ocorridas na região da capital iraniana. Localizado no coração histórico da cidade, o complexo palaciano é considerado um dos símbolos mais representativos da identidade iraniana e vem sendo monitorado de perto por autoridades locais e por organismos internacionais de preservação.

Patrimônio Mundial da UNESCO desde 2013, o Palácio Golestan reúne séculos de história política, artística e arquitetônica do Irã. Construído e remodelado ao longo das dinastias safávida, zand e especialmente qajar, o conjunto de edifícios, jardins e salões cerimoniais é referência para pesquisadores e visitantes que buscam compreender a formação do Estado moderno iraniano e a evolução de sua arte cortesã.

Qual é a importância do Palácio Golestan para o Irã e para a UNESCO?

O Palácio Golestan é frequentemente descrito como um espelho da história contemporânea iraniana. O complexo combina traços da arquitetura persa tradicional com influências europeias do século XIX, visíveis em fachadas, vitrais e salões de recepção. Entre seus espaços mais conhecidos estão os salões de trono, os espelhos ornamentados, os pátios com espelhos dágua e os painéis de azulejos que retratam cenas de poder e cerimônias oficiais.

Para a UNESCO, o palácio representa um testemunho material da transição do Irã para a modernidade, especialmente durante o período qajar, quando o país intensificou contatos diplomáticos e culturais com potências estrangeiras. O reconhecimento como Patrimônio Mundial reforça a obrigação de proteção compartilhada entre o Estado iraniano e a comunidade internacional, dada a singularidade do conjunto arquitetônico e de seu acervo de arte decorativa.

O Palácio Golestan é símbolo da história e cultura persa – depositphotos.com / Leonid_Andronov



Danos recentes ao Palácio Golestan em meio às explosões em Teerã

Os danos mais recentes ao Palácio Golestan ocorreram após uma série de explosões e impactos registrados na região de Teerã, em um cenário de crescente tensão militar. Até o momento, não há confirmação de que o complexo histórico tenha sido alvo direto de qualquer ataque. As evidências apontam para efeitos colaterais provocados pela onda de choque de detonações próximas e pelo deslocamento de estilhaços e detritos na área urbana.

De acordo com informações de órgãos de patrimônio do Irã, os impactos foram sentidos em pontos sensíveis do palácio. Vidraças antigas, muitas delas com vitrais artesanais, sofreram trincas e quebras parciais. Portas de madeira entalhada foram danificadas por vibrações intensas, e elementos decorativos, como molduras de estuque e revestimentos de azulejos, apresentaram fissuras e desprendimentos localizados. Técnicos em conservação alertam que, mesmo quando superficiais, essas ocorrências podem comprometer a estabilidade de estruturas já fragilizadas pelo tempo.

Como o contexto político e militar impacta o centro histórico de Teerã?

As explosões que afetaram o entorno do Palácio Golestan se inserem em um quadro mais amplo de tensão na região do Oriente Médio, marcado por operações militares pontuais, retaliações e demonstrações de força. Autoridades de segurança relatam a presença de ações armadas e ataques na região metropolitana de Teerã, mas evitam atribuir publicamente responsabilidades a países específicos, em meio a um ambiente diplomático sensível.

A proximidade entre áreas militares, instalações estratégicas e bairros históricos torna a capital iraniana particularmente vulnerável a danos indiretos. O centro antigo, onde se localiza o palácio, convive com uma malha urbana densa, trânsito intenso e estruturas modernas. Nesse cenário, ondas de choque oriundas de explosões podem alcançar edifícios históricos, mesmo sem impacto direto, provocando rachaduras, movimentação de fundações e descolamento de materiais delicados, como espelhos e azulejos pintados à mão.

Especialistas em preservação chamam atenção para um padrão recorrente em zonas de conflito ou de tensão prolongada: patrimônios culturais tornam-se suscetíveis a danos colaterais, seja por vibração constante, seja pela falta de manutenção adequada em momentos de crise. No caso do Golestan, o risco é potencializado pela combinação de estruturas centenárias, detalhes minuciosos de artesanato e a presença de grandes superfícies envidraçadas.

Impactos concretos no patrimônio e riscos para a preservação

Relatórios preliminares de equipes de conservação indicam que os efeitos das explosões sobre o Palácio Golestan podem ser divididos em três frentes: danos visíveis imediatos, fragilizações estruturais discretas e riscos de deterioração acelerada a médio prazo. Entre os danos mais evidentes estão vidros quebrados, janelas empenadas, portas desalinhadas e quedas de fragmentos de estuque e reboco decorativo.

Além dos efeitos diretos, o aumento de microfissuras em paredes e colunas levanta preocupação quanto à capacidade de resistência do edifício a novos eventos sísmicos ou explosões futuras. O acúmulo de poeira e partículas metálicas lançadas no ar após as detonações também afeta superfícies pintadas, espelhos e elementos dourados. Sem limpeza especializada rápida, esses resíduos podem provocar manchas, corrosão e perda de brilho em camadas originais de acabamento.

Danos em janelas e vitrais históricos, com perda parcial de peças originais.

Portas de madeira entalhada com ferragens soltas e empenamento de batentes.

Fissuras em paredes decoradas com azulejos e painéis de estuque.

Risco de descolamento de elementos ornamentais em tetos e cornijas.

Deposição de poeira e resíduos sobre superfícies artísticas sensíveis.

Que medidas estão sendo adotadas para proteger e restaurar o Palácio Golestan?

Após a confirmação dos danos, autoridades iranianas de patrimônio e cultura iniciaram uma série de ações de emergência voltadas à proteção do Palácio Golestan. Equipes técnicas foram destacadas para vistoria detalhada das áreas afetadas, com mapeamento de fissuras, registro fotográfico e isolamento preventivo de salões considerados mais vulneráveis. O objetivo é evitar que novos abalos ampliem problemas já identificados.

Entre as medidas de curto prazo, destacam-se a instalação de barreiras temporárias em janelas danificadas, a colocação de suportes estruturais em trechos críticos e a remoção controlada de fragmentos soltos que possam representar risco a visitantes e funcionários. Paralelamente, autoridades mantêm diálogo com a UNESCO e com especialistas internacionais em conservação, buscando orientações técnicas e eventual apoio financeiro para um plano de restauração mais abrangente.

Monitoramento contínuo: uso de sensores e inspeções periódicas para acompanhar eventuais movimentos estruturais. Reparos emergenciais: substituição provisória de vidros, reforço de portas e proteção de elementos decorativos frágeis. Documentação detalhada: levantamento em alta resolução de pinturas, azulejos e estuques para orientar futuras restaurações. Planos de contingência: definição de protocolos para evacuação de acervos móveis e fechamento temporário de áreas em caso de novas explosões na região. Cooperação internacional: consultas a centros especializados em conservação de patrimônio em zonas de conflito

Quarto dentro do Palácio Golestan – depositphotos.com / jmavicente



Palácio Golestan como alerta sobre conflitos e patrimônio cultural

O episódio envolvendo o Palácio Golestan reforça a condição vulnerável de monumentos históricos situados em regiões marcadas por tensão política e presença militar constante. Como um dos principais cartões-postais do Irã e referência da cultura persa, o palácio funciona também como símbolo da memória coletiva, recebendo pesquisadores, estudantes e turistas interessados em compreender processos históricos que vão da monarquia às transformações do século XX.

Os danos recentes funcionam como um sinal de alerta sobre o impacto dos conflitos em bens culturais de alto valor simbólico. A experiência iraniana soma-se a outros casos em que sítios tombados ou reconhecidos pela UNESCO foram afetados indiretamente por explosões, deslocamentos de tropas ou disputas prolongadas. Para especialistas, a proteção contínua do Palácio Golestan dependerá da combinação entre políticas públicas de preservação, cooperação internacional e redução dos riscos militares no entorno do centro histórico de Teerã.

Ao reforçar barreiras físicas, investir em monitoramento especializado e manter diálogo permanente com organismos globais de preservação, as autoridades buscam garantir que o Golestan continue a desempenhar seu papel como um dos monumentos mais importantes do Irã. Em meio a um cenário regional instável, a situação do palácio evidencia a necessidade de incorporar a proteção do patrimônio cultural às discussões sobre segurança e planejamento urbano em áreas sujeitas a tensão e violência.